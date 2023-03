Praca na podwójnym etacie nie w smak pracodawcom. Ale czy jest na to sposób?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zakazują wprost podejmowania przez pracownika pracy u innego pracodawcy.

- Nieuczciwością jest poświęcanie czasu, który jest czasem pracy u jednego z pracodawców, na rzecz pracy w innej lub we własnej firmie. W tej drugiej sytuacji konsekwencją może być rozwiązanie z pracownikiem umowy w trybie „dyscyplinarnym” – wyjaśnia adwokat Iwo Klisz.

- Mamy już kilka zgłoszeń w sprawie nowego oszustwa. Pracownik żąda pracy zdalnej i w niektórych przypadkach firmy się zgadzają. Potem się okazuje, że w jednej firmie jest na „zdalnej” na umowie o pracę, a w drugiej na „zdalnej” na działalności gospodarczej - w obu na „pełen etat” – napisał na Twitterze prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak i wywołał dyskusję.

Zdaniem komentujących jeśli ktoś nie zaniedbuje swoich zawodowych obowiązków, wypełnia wszystkie zobowiązania, nie powinien być krytykowany, a raczej "premiowany za zaradność".

Prezes ZPP pytany o to, gdzie dopatruje się nieprawidłowości w takim postępowaniu, stwierdził, że takie dzielenie czasu pracy jest trudne do osiągnięcia. "Oszustwo polega na tym, że kupuje się 100 proc. czasu pracy i miejsca w głowie. A nie połowę miejsca w głowie" - stwierdził w kolejnym komentarzu.

Praktyka „pracy na dwóch etatach” nie jest nowa, choć niewątpliwie mocno upowszechniła ją praca zdalna, a umacnia sytuacja ekonomiczna.

- Opisane praktyki miały miejsce jeszcze przed wprowadzeniem pracy zdalnej, ponieważ pracownik nie spędza w pracy całej doby. Stąd po powrocie z pracy etatowej w biurze mógł realizować różne projekty dla innych pracodawców – zauważa specjalizująca się w zarządzania w środowisku wirtualnym Kaja Prystupa-Rządca z Akademii Leona Koźmińskiego. - Kluczowym aspektem tego zagadnienia jest to, czy podczas pracy w dwóch potencjalnie konkurencyjnych firmach, nie dochodzi do wycieku informacji poufnych czy też know how firmy.

Praca na kilku etatach to nie jest łamanie prawa

Praktyka pracy u więcej niż jednego pracodawcy nie jest też niezgodna z prawem. Jak wyjaśnia radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zakazują wprost podejmowania przez pracownika pracy u innego pracodawcy.

- Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia dopuszczalne jest związanie się umową o pracę z jedną firmą i np. umową B2B z drugą - komentuje. - Kwestią do analizy jest, w jaki sposób taka osoba pogodzi świadczenie pracy dla dwóch podmiotów (pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy) wykonywanej często w tym samym czasie. Moim zdaniem sytuacja, że w tym samym czasie jest wykonywana praca na rzecz dwóch podmiotów, z których co najmniej jeden jest pracodawcą, może być uznana, z punktu widzenia tego pracodawcy, za zachowanie naruszające obowiązki pracownika określone w umowie o pracę i Kodeksie pracy.

Artykuł 100. § 1. Kodeksu pracy mówi:

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

- W pierwszej kolejności należy doprecyzować, że nie można mówić o nieuczciwości, kiedy pracownik poza godzinami pracy u danego pracodawcy wykonuje albo inną pracę, albo podejmuje się prowadzenia działalności gospodarczej. Żaden przepis prawa takiej sytuacji nie zabrania. Nieuczciwością jest poświęcanie czasu, który jest czasem pracy u jednego z pracodawców, na rzecz pracy w innej lub we własnej firmie. W tej drugiej sytuacji konsekwencją może być rozwiązanie z pracownikiem umowy w trybie „dyscyplinarnym” – wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Praca na dwóch etatach ryzykowna i nie dla każdego

Praca na dwóch etatach nie jest zabroniona prawnie, jednak jak podkreśla Iwo Klisz, dla samego pracodawcy nie jest zbyt komfortowa.

- Pracownik może być zmęczony czy wyeksploatowany. Warto też wskazać, że w wyjątkowych przypadkach (np. kierowców zawodowych) takie dodatkowe zajęcie może kolidować z obowiązkami pracowniczymi (kierowca, który u jednego pracodawcy przejeździł określoną przepisami liczbę godzin, nie może prowadzić auta jako kierowca zawodowy u drugiego pracodawcy tego samego dnia) – wyjaśnia.

Wspomniane zmęczenie może być kluczowe i nieść negatywne konsekwencje dla pracownika.

- O ile można zaobserwować negatywny wpływ drugiego zatrudnienia na realizację obowiązków pracowniczych danego pracownika, pracodawca będzie zwykle uprawniony do rozwiązania takiej umowy o pracę za wypowiedzeniem – komentuje dla PulsHR.pl Iwo Klisz.

Takie same uprawnienia przysługują pracodawcy w przypadku zatrudnienia się przez pracownika w firmie konkurencyjnej lub prowadzenia swojej działalności o profilu zbliżonym do pracodawcy.

- Co istotne, pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem niezależnie od tego, czy strony podpisały tzw. umowę o zakazie konkurencji – dodaje.

Inną kwestią jest obowiązek poinformowania pracodawcy o podjęciu dodatkowego zatrudnienia.

- Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do tego, żeby w razie podjęcia takiego zatrudnienia poinformował o tym pracodawcę. Pracodawca może wprowadzić taki obowiązek np. w regulaminie pracy, w umowie o pracę czy nawet wydać ustne polecenie pracownikowi. Odmowa lub nieszczerość pracownika w takim przypadku może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie „dyscyplinarnym”. Wprowadzenie takiego obowiązku w połączeniu z faktem, że dodatkowe zatrudnienie może być podstawą zwolnienia z pracy, jest stosunkowo skuteczną metodą zapobiegania nieuczciwości pracowników. Wzmocnić ją może wdrożenie w firmie monitoringu pracowniczej skrzynki e-mail, na podstawie którego pracodawca – prędzej czy później – zorientuje się, że pracownik „ciągnie” dwa etaty – wyjaśnia Iwo Klisz.

Zdaniem Mariusza Mirosławskiego firmy powinny zabezpieczać się przed takimi sytuacjami zwłaszcza w odniesieniu do pracowników zajmujących kluczowe stanowiska lub dysponujących szczególnymi umiejętnościami bądź kompetencjami, czyli wobec pracowników mających istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy.

- Jednym ze sposobów zabezpieczania może być szerokie, pozytywne uświadamianie o przysługujących pracownikowi prawach, ale i obciążających go wobec pracodawcy obowiązkach, oraz stworzenie przez pracodawcę przejrzystego porządku i organizacji pracy. Kolejnym sposobem może być zawarcie umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy – art. 1011k.p. – wyjaśnia.

Zakaz konkurencji ochroną dla pracodawców przed podwójnymi etatami

Jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie możliwości "pracy na dwóch etatach" jest zakaz konkurencji.

- Rozwiązanie to polega na tym, że w odrębnej umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem (zawartej na piśmie pod rygorem nieważności) określa się zakres, w którym pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność – wyjaśnia Mariusz Mirosławski.

W zapisach zakazu konkurencji określa się przedmiot działalności, który pracodawca uznaje za konkurencyjny; określa się, czego pracownikowi nie wolno, określając formy i sposoby działalności objęte zakazem oraz dodatkowe zobowiązania, które mogą określić m.in. sposób porozumiewania się, przestrzegania zakazu konkurencji czy sposób dochodzenia ewentualnej szkody.

- Umowa taka może być stosowana teoretycznie wobec każdego pracownika, ale najczęściej stosowana jest względem pracowników o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania pracodawcy, zajmujących kluczowe stanowiska, dysponujących szczególnymi kompetencjami, wiedzą lub umiejętnościami, mających dostęp do ważnych dla pracodawcy informacji – wyjaśnia Mirosławski.

Dyrektywa o przejrzystych warunkach pracy – co zmienia?

Kwestię pracy na dwóch etatach precyzują także zapisy unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Artykuł 9. Dyrektywy PE i Rady nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Zatrudnienie równoległe: 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca nie zabraniał pracownikowi podejmowania pracy u innych pracodawców, poza harmonogramem czasu pracy ustalonym z tym pracodawcą, ani nie poddawał pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego powodu. 2. Państwa członkowskie mogą ustanowić warunki dotyczące stosowania przez pracodawców ograniczeń w łączeniu stanowisk, które wynikają z przyczyn obiektywnych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy handlowej, rzetelność służby cywilnej lub unikanie konfliktów interesów.

- Przywołany art. 9 ust. 1 dyrektywy mówi o przypadku niezabraniania przez pracodawcę pracownikowi pracy u innego pracodawcy, ale poza harmonogramem czasu pracy ustalonym z tym pracodawcą. Tak więc chodzi o przypadki pracy świadczonej w różnym czasie, a nie w tym samym czasie – wyjaśnia Mariusz Mirosławski.

O krok dalej idą rozwiązania wpisane do Kodeksu pracy.

- Planowany natomiast do wprowadzenia art. 261 k.p. przewiduje, że pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Przepisu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach: umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz gdy odrębne przepisy stanowią inaczej – wyjaśnia Mirosławski.

W jego ocenie polskie rozwiązania wprowadzają mocniejsze zmiany niż unijne dyrektywy.

- Dyrektywa mówi tylko o niezabranianiu pracy u innego pracodawcy poza harmonogramem czasu pracy ustalonym z tym pracodawcą, a nowelizacja K.p. zmierza w kierunku praktycznie pełnego wyłączenia stosowania zakazu jednoczesnego zatrudnienia – dodaje. - Ponadto mam wrażenie, że wprowadzenie do K.p. z jednej strony wyraźnego wykluczenia stosowania zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy stoi w sprzeczności ze zmianami wynikającymi z dyrektywy work-life balance, których celem jest próba stworzenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników.