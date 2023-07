Praca na czarno plagą w tym sezonie. Na wypłatę ludzie czekają kilka miesięcy

Trwający sezon wakacyjny nie jest łatwy dla pracowników sezonowych w Polsce. Od początku czerwca do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom trafiło już ponad 100 skarg od osób zatrudnionych sezonowo do pracy.

Bowiem od 1 lipca 2023 r. płaca minimalna ponownie wzrosła. Wynosi 3600 zł brutto miesięcznie. W górę poszła także minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł. A wraz z jej podniesieniem wzrasta wysokość innych świadczeń i opłat. Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość części świadczeń, m.in. stawek ubezpieczenia społecznego, podatku, dodatków za pracę w nocy czy wysokość świadczenia postojowego.

– Jesteśmy bardzo zaskoczeni skalą zjawiska. W każdym roku zdarzały się takie skargi czy pytania, ale nie aż tyle – mówi prezes stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska. – Koszty pracownicze pożerają pracodawców, szczególnie tych działających na niskich marżach lub pracujących sezonowo. Wiele osób woli umawiać się na pensje „pod stołem” – komentuje odnosząc się do przyczyny tej sytuacji.

Skarg od pracowników sezonowych każdego roku do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia nawet kilkaset. Jednak w tym roku skrzynka mailowa i telefon stowarzyszenia nie milkną.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk podkreśla, że nie ma nic złego w podnoszeniu płacy minimalnej, jednak analizując te kwestie warto brać pod uwagę sytuację firm, a ostatnio się o tym zapomina.

- W Polsce postawiono na kaskadowe skoki. Wzrost płacy minimalnej jest konieczny, ale powinien być realny dla możliwości firm. Przedsiębiorcy bardzo często sami z siebie i z konieczności utrzymania składu pracowników podnoszą pensję. Tutaj największa presja jest kładziona na tych, którzy muszą podnieść koszty produktów i usług, żeby być w stanie presji płacowej sprostać – dodaje Hanna Mojsiuk.

Umawiali się na netto, ale w dzień wypłaty okazało się, że to brutto

Z danych stowarzyszenia wynika, że skargi składane przez pracowników dotyczą bardzo różnych tematów – od braku wypłaty wynagrodzeń na czas, przez problemy z zakwaterowaniem w czasie pracy sezonowej, po nawet sprawy związane z brakiem dostarczania wody pracownikom w czasie upału.

Skala tematyczna jest duża, podobnie jak rozpiętość terytorialna spraw. Tam, gdzie więcej turystów, jest i więcej skarg na pracodawców. W tym roku do stowarzyszenia m.in. zgłosili się pracownicy zatrudnieni w jednym z greckich hoteli przez polską agencję rekrutacyjną.

- W tym roku widzimy wyraźny problem z wysokością wynagrodzeń w Polsce. Propozycje dla kucharzy, kelnerek, barmanów, pomocy kuchennych, osób sprzątających czy ochraniających obiekty są niższe niż rok temu. Wzrost kosztów pracowniczych powoduje, że pracodawcy kombinują z umowami. To niebezpieczne, bo praca na czarno nie daje zabezpieczenia pracownikowi na wypadek gdyby coś się stało w miejscu pracy lub pracodawca okazał się nieuczciwy. Piszą do nas osoby, które otrzymują propozycje pracy „oficjalnie” na pół etatu, a resztę środków mają dostawać dodatkowo – mówi Małgorzata Marczulewska.

Mecenas Marek Jarosieiwcz, główny prawnik stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom przyznaje, że pracownicy sezonowi są szczególnie narażenia na „pracę na czarno”. (fot. Unsplash)

Jak dodaje, pojawiają się skargi dotyczące zawierania umów z pracodawcami czy na przykład sytuacjami, że propozycje finansowe netto nagle zamieniają się w propozycje brutto. Inna sprawa to płacenie na czas.

- Już teraz mieliśmy kilka skarg od osób, które odeszły z pracy po kilku dniach czy tygodniach, bo okazało się, że praca od czerwca do końca sierpnia będzie rozliczona po zakończeniu sezonu wakacyjnego. Czyli ktoś musiałby pracować przez trzy miesiące bez pieniędzy, by dostać je na koniec wakacji. Bardzo ryzykowne – mówi Małgorzata Marczulewska.

Praca na czarno pozbawia wszelkich praw pracowniczych

Mecenas Marek Jarosieiwcz, główny prawnik stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom przyznaje, że pracownicy sezonowi są szczególnie narażenia na „pracę na czarno”. Sytuacja jest bardzo poważna i może powodować, że człowiek podejmujący zatrudnienie w wakacje będzie narażony na szereg niebezpieczeństw. Od braku zapłaty po np. brak ubezpieczenia, gdy dojdzie do wypadku.

- Nie trudno się domyślić, że w takich sytuacjach szczególnie trudno będzie udowodnić pracodawcy naruszanie obowiązujących przepisów, a tym samym – doprowadzić do sytuacji, w której prawa pracownika będą przestrzegane. Zatrudnianie „na czarno” wynika oczywiście z chęci pracodawcy zmniejszenia kosztów pracowniczych – w szczególności poprzez niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Niewątpliwie, przepisy nakazujące podnoszenie płacy minimalnej, mogą dodatkowo skłaniać pracodawców do takiego działania - mówi mecenas Marek Jarosiewicz i wskazuje, że do tego dochodzi kwestia pozbawienia tak zatrudnionego pracownika uprawnień wynikających z kodeksu pracy.

– Dzięki temu pracodawcy zdecydowanie łatwiej jest narzucać takiej osobie swoje jednostronne decyzje, także naruszające prawo pracy. Z kolei po stronie pracownika motywacją może być chęć ucieczki od podatku dochodowego – dodaje prawnik

Przestrzega, że osobie pracującej „bez umowy” będzie szczególnie trudno bronić swych racji w sądzie pracy w razie sporu z pracodawcą. W praktyce można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że za cenę nieco wyższej kwoty „na rękę” godzi się ona na rezygnację właściwie ze wszystkich uprawnień pracowniczych.

