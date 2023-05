Praca dla młodocianych. Jak zatrudnić osobę poniżej 18. roku życia?

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Kiedy i na jakich warunkach pracodawca może go zatrudnić?

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Praca nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego oraz nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Nie ma nigdzie ustalonego z góry wykazu prac lekkich. Pracodawca musi więc sam ustalić wykaz.

Młodociany to osoba, która ukończyła 15, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnienie takiej osoby jest możliwe, jeżeli ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawi świadectwo lekarskie wskazujące na to, że dana praca nie zagraża jej zdrowiu.

Chociaż zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, to od tego również istnieją pewne wyjątki. Osoby niemające 15 lat mogą być zatrudnione w celu przygotowania zawodowego. Do umów tych mają zastosowanie przepisy o umowach o pracę na czas nieokreślony, a ich celem jest nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania pracy - z założenia nie jest to więc krótkie, wakacyjne zatrudnienie.

Co ważne, pracownik młodociany powinien się dokształcać do ukończenia 18 lat, dlatego pracodawca musi go zwolnić od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych związanych z dokształcaniem się.

Kiedy można zatrudnić młodocianego do lekkich prac

