PPK to wyzwanie dla pracodawców. Oto najczęstsze problemy

Pracownicze Plany Kapitałowe wystartowały 1,5 roku temu. Jak ich obsługa wygląda oczami pracodawców i co stanowi dla nich największą trudność?

Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju dotychczas do PPK przystąpiło ok. 30 proc. pracowników z firm objętych trzema pierwszymi fazami programu, czyli ponad 1,7 mln osób. Obecnie do wdrożenia Pracowniczych Programów Kapitałowych przygotowują się najmniejsze przedsiębiorstwa i podmioty z sektora publicznego.

Przypomnijmy - 1 stycznia 2021 roku rozpoczęła się czwarta i ostatnia faza PPK w Polsce. Najmniejsze firmy mają czas na podpisanie umów o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r., natomiast jednostki z sektora publicznego do 10 kwietnia.

Ile można zaoszczędzić dzięki PPK? Wyliczenia na temat poziomu oszczędności przedstawił Instytut Emerytalny. Wynika z nich, że przeciętnie uczestnik PPK w ciągu pierwszego roku uzyskał zwrot 95 proc. Innymi słowy, na jego koncie jest o 1 378 zł więcej niż sam wyłożył z własnej kieszeni, tj. 1 453 zł (wyliczenia dla osoby zarabiającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS).

Co więcej, nawet osoba, która po roku oszczędzania w PPK zdecydowałaby się na zwrot wszystkich środków miałaby od razu w kieszeni o 50 proc. więcej pieniędzy (o 719 zł więcej niż sama wyłożyła) oraz dodatkowo jej konto podstawowe w FUS zwiększyłoby się o 328 zł (zwiększając przyszłą emeryturę).

Gdyby uczestnik PPK chciał samodzielnie inwestować te środki w taki sam sposób jak w PPK, na jego koncie byłoby, po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych, tylko 153 zł zysku.

Regulacje a rzeczywistość

PPK dla pracowników to wymierne korzyści, natomiast dla pracodawców program bywa sporym wyzwaniem.

- W ustawie o PPK nie przewidziano wielu sytuacji, które występują w praktyce. Jest ona dość ogólna i nie do końca uwzględnia specyfikę pracy działów kadrowo-płacowych, które obsługują Pracownicze Plany Kapitałowe – mówi Łukasz Jasiński, ekspert ds. PPK w Contract Administration.

Proces naliczania wynagrodzeń w firmach często jest wielostopniowy. Zazwyczaj od przygotowania i zamknięcia listy płac do przelewu wynagrodzeń mija 1-2 dni i w tym czasie nie są już wprowadzane żadne zmiany. Ustawodawca nie uwzględnił tego przy określaniu momentu wejścia w życie poszczególnych deklaracji w ramach PPK. Na przykład pierwsza deklaracja dotycząca wysokości składki dodatkowej zaczyna obowiązywać w dniu jej złożenia i powinna zostać uwzględniona przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia. Kiedy jednak taka informacja wpłynie już po akceptacji listy płac, w praktyce nie jest możliwe spełnienie tego warunku.

Polski Fundusz Rozwoju stara się wychodzić przedsiębiorcom naprzeciw publikując na portalu mojeppk.pl regularnie aktualizowane zagadnienia prawne, w których odpowiada na pytania pracodawców, ale także instytucji finansowych. Pojawia się jednak inne wyzwanie.

- Na ten moment wyjaśnienia PFR liczą blisko 140 stron, czyli są już dłuższe niż sama ustawa. Dodatkowo same w sobie rodzą czasem dodatkowe pytania. Utrudnieniem dla pracodawców jest także to, że niektóre interpretacje były już wielokrotnie zmieniane – dodaje Łukasz Jasiński.

W wyjaśnieniach na stronie mojeppk.pl znajduje się jedynie stanowisko PFR uzgodnione z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego. Informacje nie mają więc mocy aktu prawnego. Tym samym pojawiają się sprzeczne z nimi opinie prawników.

- Obsługując PPK dla wielu różnych klientów często mamy do czynienia ze specyficznymi dla danych firm sytuacjami, które nie są uwzględnione w dostępnych opracowaniach. Stwarza to dużo trudności w codziennej administracji programem – dodaje ekspert Contract Administration.

Niejasne terminy

Już sam proces rejestracji pracownika do PPK nie jest prosty. Wymaga weryfikacji jego stażu zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i sprawdzenia, kiedy dokładnie wyniesie on 90 dni. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli mamy do czynienia z zapisaniem do programu pracownika, który wcześniej z niego zrezygnował.

- Przy obsłudze wniosków pracowników pracodawca musi być bardzo uważny, ponieważ każda deklaracja ma inny moment wejścia w życie. W przypadku pracownika, który uprzednio złożył rezygnację, ale następnie decyduje się ponownie przystąpić do PPK nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy należy mu naliczyć pierwsze składki – mówi Łukasz Jasiński.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pracownika, w imieniu którego nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK, należy go niezwłocznie zgłosić do programu. Jeśli w danym momencie wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone, składki PPK trzeba naliczyć jeszcze w tym samym miesiącu. Kiedy chęć ponownego zapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych zgłasza uczestnik PPK, w imieniu którego została zawarta umowa o prowadzenie PPK, taki wniosek wchodzi w życie od kolejnego miesiąca.

Naliczanie wpłat i obsługa rezygnacji

Naliczenie wpłat też bywa problematyczne dla pracodawców, szczególnie w przypadku rozbudowanej siatki składników płacowych i wypłacie wynagrodzenia częściej niż raz w miesiącu. Podstawę wymiaru składek stanowi bowiem nie samo wynagrodzenie, ale także inne jego składniki, np. niektóre benefity. Jednym z obowiązków firm jest pilnowanie progu 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia pracowników, którzy złożyli deklarację obniżenia wpłaty podstawowej.

Sporym wyzwaniem podczas administrowania PPK jest także obsługa deklaracji o rezygnacji. Jak zaznaczają eksperci Contract Administration, jeżeli firma przejmuje pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z PPK, muszą taką rezygnację złożyć ponownie. Z drugiej strony przy ponownym zatrudnieniu należy pamiętać, że o ile w międzyczasie nie było ponownego autozapisu, rezygnacja jest ciągle wiążąca. Aby skutecznie monitorować poziom uczestnictwa w PPK, wszystkie historyczne rezygnacje warto więc przechowywać w systemie.

- Skala trudności związanych z obsługą PPK wciąż jest wysoka, nawet dla firm, które wdrożyły program już jakiś czas temu. Pracodawcy często decydują się więc oddelegować ten proces do dostawcy outsourcingu kadr i płac, który przejmuje odpowiedzialność za spełnienie ustawowych obowiązków – podsumowuje Elżbieta Miękus, dyrektor operacyjny Contract Administration.