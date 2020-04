Pożyczka do 5 tys. zł nie tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników

Po pożyczkę mogą sięgnąć również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników (Fot. Flickr, Dave Dugdale, CC BY-SA 2.0)

Pismem z 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w kwestii wątpliwości co do możliwości skorzystania z pożyczki w wysokości do 5000 zł, będącej jednym z instrumentów pomocowych przewidzianych tzw. Tarczą Antykryzysową. Do rzecznika docierały bowiem liczne wątpliwości przedsiębiorców, czy w przypadku, gdy posiadają status mikroprzedsiębiorcy, a nie zatrudniają żadnego pracownika, mogą sięgać po tę pomoc.