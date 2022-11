Poznaliśmy najbezpieczniejsze miejsca pracy w Polsce

- Bezpieczeństwo, to jest ciągłe doskonalenie, to jest droga, która nie ma końca, ale daje wiele satysfakcji w podążaniu nią. Naszym największym dobrem jest zdrowie i życie pracowników. Największe zagrożenia i jednocześnie największe pole do poprawy jest tym, co sami mamy w głowie. Nie zawsze trzeba mieć pieniądze, żeby móc poprawiać bezpieczeństwo – powiedział Krzysztof Jakubowski, dyrektor zarządzający spółki Mondi Simet, jednego z laureatów XXIX edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie (fot. BB)