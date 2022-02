Powszechna mobilizacja na Ukrainie zamiesza na polskim rynku pracy

Szacuje się, że powołanie do ukraińskiego wojska dostać może ok. 300 000 rezerwistów. Za zignorowanie powołania grozi kara więzienia do 12 lat.

24 lut 2022





Rosyjska inwazja na Ukrainę (fot. PAP)

Jurij Kariagin, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich wyjaśnia, że ogłoszona przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, dotyczy około 300 tys. rezerwistów. To osoby, które a armią miały do czynienia od 2014 r. (aneksja Krymu przez Rosję).

- Mówimy wyłącznie o obywatelach przydzielonych do rezerwy operacyjnej. Musimy zwiększyć gotowość armii ukraińskiej w związku z wszelkimi możliwymi zmianami w środowisku operacyjnym – wyjaśniał Wołodymyr Zełenski, informując kilka dni temu o powołaniach rezerwistów.

Wiele zmieniło się 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała tereny Ukrainy. Okazać się może bowiem, że do ukraińskiego wojska powołani zostaną nie tylko żołnierze rezerwy. Taka sytuacja będzie oznaczała, że do kraju powrócić będę musieli zatrudnieni w Polsce obywatele Ukrainy.

Zgodnie z ukraińskimi przepisami, za zignorowanie powołania do wojska w czasie wojny grozi do 12 lat więzienia.

Ukraińcy wracają do domu

Tak jak dziś pewni możemy być, że zwiększy się liczba napływających do Polski emigracji uchodźczych, tak spodziewać możemy się, że część Ukraińców może chcieć (nawet bez powszechnej mobilizacji) z Polski wyjechać. Zwracał uwagą na to m.in. Artur Czart, prezes Pajmon CPT.

- W rozmowach z naszymi pracownikami z Ukrainy przewija się ten temat. Gdy będą „pod ścianą", poczują zryw niepodległościowy, to nie będziemy dyskutować. Trzeba będzie uszanować ich decyzję, że wracają do swojej ojczyzny, by walczyć o swój dom - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważa, że dziś nikt nie jest w stanie wyliczyć jak wielu Ukraińców postanowi wrócić do domu.

- Pojawia się zagrożenie odpływu części pracujących dziś w Polsce Ukraińców, szczególnie mężczyzn, którzy mogą chcieć wyjechać i zaciągać do armii. Skala tego zjawiska jest dziś trudna do określenia - wyjaśnia.

Podobnie wypowiada się prezes EWL Group Andrzej Korskus.

- Zadecyduje o tym kilka najbliższych dni i to jak sytuacja będzie się rozwijać. Obecnie nic nie wskazuje na to, że będziemy świadkami masowego odpływu pracowników z projektów. Do godz. 12.00 otrzymaliśmy jedynie kilka informacji o chęci powrotu naszych pracowników na Ukrainę – tłumaczy Korkus.

