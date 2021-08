Powroty do biur pod znakiem zapytania. Tego nie może zrobić pracodawca

W powrocie do biur przeszkodzić może czwarta fala pandemii, a także nowe mutacje koronawirusa. Czy w obawie przed zakażeniem bądź kwarantanną w zakładzie pracy, przełożony może zapytać nas, gdzie wybieramy się na urlop i skierować po powrocie np. na pracę zdalną lub odizolować od reszty pracowników? A co ze szczepieniami - na ile może pozwolić sobie szef?

W ostatnich miesiącach wskaźnik zakażeń w Polsce obniżył się w znaczącym stopniu, a jak wynika z badań firmy Dailyfruits ponad 70 proc. przedsiębiorstw przewidywało, że jeszcze w tym roku na nowo rozpocznie działanie w formule stacjonarnej.

W powrocie do biur przeszkodzić może jednak czwarta fala pandemii, a także nowe mutacje koronawirusa. Jak wskazują eksperci firmy Conperio, wariant Delta odpowiada m.in. za 80 proc. nowych infekcji we Francji i ponad 74 proc. w Niemczech (ok. 46 proc. nowych przypadków w Polsce).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wszystko to dzieje się w wakacyjnym okresie wzmożonych urlopów i zagranicznych wyjazdów. Czy zatem w obawie przed zakażeniem bądź kwarantanną w zakładzie pracy, przełożony może zapytać nas, gdzie wybieramy się na urlop i skierować po powrocie np. na pracę zdalną lub odizolować od reszty pracowników?

- W dobie pandemii przełożeni - co zrozumiałe - starają się zapewnić optymalne bezpieczeństwo swoim podwładnym i zadbać o prawidłowy rytm pracy, w szczególności o to, by uniknąć w zakładzie masowych zakażeń i kwarantanny, które w sposób wymierny wpływają na działalność przedsiębiorstwa. Wiedza o miejscu pobytu pracownika w czasie urlopu ma w tym przypadku służyć ocenie ryzyka zagrożenia zakażeniem koronawirusem. I choć podejście wydaje się rozsądne, to firmy nie powinny żądać takich informacji od zatrudnionych, ponieważ byłaby to zbyt duża ingerencja w ich prywatność i wolność - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Na pytanie o to, czy pracownik lub kandydat jest zaszczepiony czy też nie, nie ma on obowiązku udzielenia szefowi odpowiedzi (fot. shutterstock)

- Mimo, iż przepisy nie są w tej kwestii jednoznaczne, to w tym kontekście trudno uznać, iż wiedza ta nie dotyczy zdrowia pracowników, a takie dane można pozyskiwać wyłącznie z inicjatywy i za zgodą podwładnych. Odmowa podania przez pracownika informacji na temat urlopowej destynacji nie powinna zatem stanowić podstawy do zmiany warunków zatrudnienia, dyskryminacji pracownika, jak też nie może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Pracodawcy mogą próbować wprowadzić obowiązek informowania o wakacyjnej destynacji w swoich zakładach pracy za porozumieniem z podwładnymi, ale nie powinni wymagać tego bez ich zgody. W sytuacjach wyraźnie spornych należy zwrócić się do Głównego Inspektora Pracy, żeby to on wydał decyzję w tym zakresie - dodaje ekspert.

Problem z wytycznymi

W wielu firmach coraz mocniej uwidacznia się problem związany z podzieleniem się pracowników na tych zaszczepionych i tych, którzy w ogóle tego nie planują.

- Z moich obserwacji wynika, że w tematach okołoszczepionkowych liderzy “wykładają się” na nieścisłości i braku wytrwałości w komunikacji. Pracownicy, aby przyjąć w pełni argumentację lidera czy dostosować się do jego wytycznych, muszą mieć poczucie, że przełożony jest konsekwentny i jego argumenty są dobrze przemyślane. Wybaczą liderowi, że czegoś nie wie, ale nie umknie im jego brak spójności. Jeśli firma informuje, że nie będzie wpuszczać do biura osób niezaszczepionych, a jednocześnie pojawiają się w nim dwie takie osoby z argumentem, że np. są sprzedawcami i mają właśnie w biurze umówione spotkanie stacjonarne, to jest to prosta droga do kryzysu i wewnątrzfirmowych konfliktów - komentuje Róża Szafranek, CEO HR Hints.

Szafranek radzi, by naprawdę dobrze przygotować się do wprowadzania wytycznych dotyczących tego, kto może pojawiać się biurze, ponieważ przepisy prawa nie sprzyjają w tym zakresie pracodawcom.

- Rekomenduję liderom, z którymi pracuję, budowanie spójnego przekazu o wspólnej odpowiedzialność społecznej i nią argumentowanie swoich decyzji, np. o tym, że w biurze mogą pojawiać się tylko osoby zaszczepione. Natomiast prawda jest taka, że od strony prawa pracy żadna firma nie ma możliwości weryfikowania szczepień – dodaje Szafranek.

Informacja o szczepieniach

Jak wynika z badania „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19” zrealizowanego przez Dailyfruits, 21 proc. pracowników nie planuje przyjmować szczepionki. 16 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Firmy podejmują różne inicjatywy, by poziom wyszczepialności był wśród pracowników jak największy. Czy szef może nakłonić nas do szczepienia?

- Tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej zero-jedynkowa. Szczepienia nie są obowiązkowe, a dobrowolne, co ogranicza działania jakie mogą podjąć pracodawcy wobec pracowników czy kandydatów. Przełożony nie może nakazać pracownikowi by ten się zaszczepił, a pracownik może odmówić przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 - komentuje Mikołaj Zając.

- Szczepienia, w tym także to chroniące przed COVID-19, to informacja dotycząca zdrowia, która jest traktowana jak inne dane tego typu (wrażliwe w katalogu RODO), dlatego również na pytanie o to, czy pracownik lub kandydat jest zaszczepiony czy też nie, nie ma on obowiązku udzielenia szefowi jednoznacznej odpowiedzi (wyjątek stanowić może decyzja właściwego organu wydana zgodnie z tzw. ustawą covidową i ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Podobnie pracownicy nie mogą wymagać od przełożonych informacji na temat tego, ilu współpracowników przyjęło już szczepienie bądź żądać odizolowania pracowników niezaszczepionych od zaszczepionych. Kwestią delikatną pozostaje namawianie i zachęcanie pracowników do szczepień - tutaj każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny - dodaje.

Łukasz Kuczkowski, partner w kancelarii Raczkowski, także podkreśla, że ewentualne polecenia zaszczepienia wykraczają poza kompetencje pracodawcy.

- Pracodawca nie może zatem oczekiwać od pracowników zaszczepienia się, wydając im polecenia służbowe. Takie polecenia wykraczają poza kompetencje pracodawcy i nie muszą być wykonywane przez pracowników - wyjaśnia Łukasz Kuczkowski.

Jak podkreśla, przepis, na który często powołują się pracodawcy (art. 221 [1] Kp), sprawia, że po stronie pracodawcy pojawia się obowiązek podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstałego zagrożenia.

- Elementem tych działań jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku i dostosowanie działań do wyników tej oceny. Jeżeli pracodawca uzna w ramach powyższej analizy, że zatrudnia pracownika w warunkach narażenia na działanie koronawirusa, to zaszczepienie się pracownika może być wskazane jako jeden z elementów ograniczających ryzyko. Nie oznacza to jednak obowiązku zaszczepienia po stronie pracownika. Pracodawca może jedynie zachęcać pracownika do zaszczepienia się, wskazując, że jest to działanie ograniczające ryzyko również po stronie pracownika, skoro pracuje w warunkach kreujących zagrożenie - wyjaśnia Kuczkowski.

Co ciekawe, ponad 60 proc. Polaków chce, by pracodawca miał prawo sprawdzenia, czy jego pracownik zaszczepił się przeciwko Covid-19 - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Możliwości wglądu w informacje o zaszczepieniu przeciwko Covid-19 zdecydowanie nie chce dawać pracodawcy 25,1 proc. badanych. Opcję "raczej nie" wybrało 9,3 proc. Jednoznacznego zdania w tej sprawie nie ma 4,5 proc. uczestników badania.