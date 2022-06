Powrót starego obowiązku. Pracodawca musi o tym pamiętać, pracownik nie musi

KDS

Pandemia odchodzi zapomnienie, a to oznacza, że pracodawcy muszą przygotować się do powrotu przepisów sprzed jej wybuchu. Po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 pracodawcy, którzy skorzystali z możliwości zawieszenia kierowania do lekarzy medycyny pracy podczas pandemii, będą mieli obowiązek wysłać pracowników na badania okresowe. Na razie rząd wykonał pierwszy krok, w połowie maja odwołał stan epidemii. Pracownik nie musi pamiętać i wiedzieć o tym, w jakich sytuacjach powinien udać się do lekarza medycyny pracy. Dopilnowanie terminów to obowiązek pracodawcy (Fot. Shutterstock)

Wystawianie skierowań na badania okresowe pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak w związku z pandemią Covid-19 został on zawieszony do czasu odwołania stanu epidemii. Od marca 2020 roku pracodawcy nie muszą więc wystawiać skierowań do lekarzy medycyny pracy.

Sytuacja wróci do normy w momencie, kiedy oficjalnie ogłoszone zostanie odwołanie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Wówczas każdy, kto nie wykonał badań okresowych, będzie miał na to około pół roku (180 dni). Ponad miesiąc temu, bo 16 maja pierwszy z tych dwóch kroków do pożegnania pandemii na stałe i powrotu do obowiązujących przed nią przepisów zostanie wykonany. Wtedy zniesiony został stan epidemii w Polsce, zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego.

- Należy pamiętać, że o ile badania okresowe nie są chwilowo obowiązkowe, pracodawcy wciąż muszą kierować swoich pracowników na badania kontrolne po ich dłuższej nieobecności z powodu choroby. Konieczne są także badania przy zatrudnieniu nowego pracownika, a także w innych szczególnych sytuacjach, które reguluje Kodeks pracy – podkreśla Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w TU Zdrowie.

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik obowiązkowo powinien poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom zleconym przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na takie badania wydaje pracodawca i pokrywa ich koszty. Co ważne – powinny się one odbyć w godzinach pracy, a zatrudniony jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków. Jeśli pracownik odmówi poddania się badaniom, łamie podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks Pracy i może to poskutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

- Pracownik nie musi pamiętać i wiedzieć o tym, w jakich sytuacjach powinien udać się do lekarza medycyny pracy. Wszelkich terminów i obowiązków w tym zakresie pilnuje pracodawca i to on odpowiada za ewentualne niedopełnienie obowiązku wystawienia skierowania pracownikowi. Aby ułatwić pracodawcom administrowanie dostępem do świadczeń z zakresu medycyny pracy, TU Zdrowie uruchomiło Panel Medycyny Pracy dostępny w Panelu Ubezpieczającego – dodaje Teresa Domańska.

