Powrót do biura albo zwolnienie. Jakie prawa ma pracodawca?

Pracodawca ma prawo zarówno polecić pracownikowi pracę z domu na czas określony, jak i wykonywanie obowiązków zawodowych w biurze. Jeśli więc chce, aby pracownicy wrócili do starego modelu pracy, to muszą się oni podporządkować. Gdy tego nie zrobią, czy mogą zostać zwolnieni?

Coraz więcej firm zaczyna otwierać swoje biura. Jak wynika z danych ADP, przekłada się to na wywieranie presji na pracowników, aby do biura powrócić. Aż 47 proc. europejskich pracowników odczuło naciski ze strony pracodawców, aby wrócić do pracy stacjonarnej.

- Interesująco przedstawiają się też różnice regionalne. Podczas, gdy w Europie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, blisko co drugi pracownik odczuł naciski pracodawcy, to w przypadku Indii z taką sytuacją spotkało się trzech na czterech zatrudnionych, a w przypadku Chin aż dziewięciu na dziesięciu – komentuje Anna Barbachowska, HR business partner z ADP Polska.

Czytaj też: L'Oreal planuje powrót pracowników do biur. Ci nie chcą i... obawiają się zwolnień

Jak zaznacza Malwina Stasiewicz, specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, gdy praca w domu jest skutkiem polecenia służbowego, to pracodawca ma możliwość żądania od pracowników powrotu do biura i świadczenia pracy w miejscu przez niego wskazanym.

- Definicja stosunku pracy, wskazuje, że praca odbywa się pod kierownictwem pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Oznacza to, że pracodawca ma możliwość wskazywania pracownikom miejsca świadczenia pracy, a korzystając z możliwości wydawania poleceń służbowych - może nakazać pracownikom powrót do biur – komentuje Malwina Stasiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton. Jak zauważa, pracodawca ma prawo zarówno polecić pracownikowi pracę z domu na czas określony, jak i wykonywanie obowiązków zawodowych w biurze. Jeśli więc chce, aby pracownicy wrócili do poprzedniego modelu pracy, to muszą się oni podporządkować.

Czytaj też: Wszystkie kolory powrotów do biura

Co jednak w sytuacji, kiedy pracownik z obawy o swoje zdrowie – zwłaszcza teraz, kiedy liczba zakażeń rośnie – obawia się powrotu do biura? Co do zasady pracownicy nie mają możliwości odmowy wykonania polecenia służbowego, chyba że, polecenie to jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

- W mojej ocenie odmowa przyjścia do biura jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstrzymanie się od wykonania pracy. Warto nadmienić, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownicy z kolei mogą powstrzymać się od wykonania pracy (w tym przypadku odmówić przyjścia do biura), gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – ocenia Malwina Stasiewicz.

Aby zatem odmowa przyjścia do biura mogła być uznana za uzasadnioną, pracownik musiałby wykazać, że pracodawca nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - czym dopuścił do naruszenia swoich obowiązków.

Gdy pracodawcy napotykają opór ze strony pracowników podczas powrotu do biur, powinni skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa załodze. (Fot. Shutterstock)

Powrót albo zwolnienie

Gdyby firma nakazała pracę w biurze, a któryś z pracowników nie chciałby wykonać tego polecenia, docelowo mogłoby to zakończyć się zwolnieniem. Jak podkreśla Monika Smulewicz, pracodawca ma takie prawo – to on rozdaje karty. Niemniej jednak wizerunkowo tego rodzaju komunikacja to strzał w kolano.

W podobnym tonie wypowiada się Malwina Stasiewicz. W jej ocenie, gdy pracodawca zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki pracy (np. stworzył procedurę bezpieczeństwa, zaopatrzył pracowników w środki ochronne, powziął działania prewencyjne przed rozpowszechnianiem się wirusa) i wydał polecenie służbowe powrotu do biura, niesubordynacja pracowników w tym zakresie może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

- Oczywiście każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i zbadania wszystkich okoliczności – dodaje ekspert.

Jak jednak przekonują rozmówcy PulsHR.pl, tego typu sytuacje na polskim rynku pracy to rzadkość. Pracę zdalną docenili zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

- Z rozmów z moimi klientami wynika, że firmy są zadowolone z modelu pracy zdalnej. Pracownicy doceniają work-life balance, z kolei pracodawcy chwalą efektywność i wydajność home office. Do tego dochodzą niższe koszty – podczas pracy zdalnej nie ma niepotrzebnie drukowanych ton papieru, a zużycie prądu jest zdecydowanie mniejsze. Między innymi dlatego ten model wydaje się pracodawcom uzasadniony – wyjaśnia Monika Smulewicz.

- Jeden z banków zamierza wprowadzić hybrydowy model pracy zdalnej. Zaproponował pracownikom, aby dwa dni w tygodniu pracować w biurze – wtedy też odbywały się narady zespołowe. W pozostałe dni można wykonywać obowiązki zawodowe z domu. Home office okazał się na tyle efektywny, że nie ma potrzeby marnowania czasu pracowników na dojazdy. Myślę, że większość firm pójdzie w tym kierunku. Zwróćmy uwagę, że pracę zdalną wprowadzono wiosną i latem – to świetny czas na home office. Jesienią czy zimą, w niektórych przypadkach, model ten może wiązać się z poczuciem osamotnienia, a nawet depresją. Podtrzymywanie więzi ludzkich, także w pracy, jest ważne. Właśnie dlatego uważam, że hybrydowy model pracy jest najlepszym rozwiązaniem – dodaje ekspert Grant Thornton.

Również Malwina Stasiewicz nie spotkała się z sytuacją, w której pracodawca stawiałby pracownikom ultimatum. Jak podkreśla, wydarzenia ostatnich miesięcy wykazały, jak bardzo potrzebny jest dialog pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

- Pracodawcy chcą, aby pracownicy byli zadowoleni z wykonywanej pracy, stąd też ewentualne spory w tym obszarze są załatwiane polubownie. Najczęściej dochodzi do świadczenia pracy częściowo w domu a częściowo w biurze. Ewentualnie wypracowywane są inne, polubowne rozwiązania takie jak m.in. urlop bezpłatny – ocenia Stasiewicz.

Przekonać do bezpiecznego powrotu

Gdy pracodawcy napotykają opór ze strony pracowników podczas powrotu do biur, powinni skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa załodze.

- W takich przypadkach rekomendujemy wprowadzenie procedury bezpieczeństwa, która jako dokument wewnątrzzakładowy, reguluje postępowanie w miejscu świadczenia pracy, mające na celu zapewnienie pracownikom i innym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy – mówi Malwina Stasiewicz.

- W procedurze tej zalecamy opis działań o charakterze prewencyjnym, jak i postępowanie w razie wystąpienia objawów choroby lub powzięcia informacji o styczności z osobą będącą nosicielem wirusa. Warto nadmienić, że wprowadzenie takiej procedury daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa. W mojej ocenie, życie z wirusem może stać się naszą codziennością, dlatego niezwykle istotne jest wdrożenie działań i procedur umożliwiających w miarę normalne funkcjonowanie - dodaje.

Czytaj też: "Wrócił mój bohater!". Firmy szykują się na powrót pracowników

Oprócz przygotowania pomieszczeń i wprowadzenia nowych wytycznych oraz obostrzeń, istotne jest również niwelowanie barier psychologicznych pracowników. Przykładowo w sieci Makro, ochrona psychologiczna była jedną z najważniejszych kwestii podczas pandemii. Poczucie bezpieczeństwa budowano poprzez transparentną i częstą komunikację.

- Wsparciem dla pracowników byli kierownicy liniowi, z którymi podjęliśmy szereg rozmów na temat ich roli w obecnej sytuacji. Przygotowaliśmy również szkolenia online, podczas których menedżerowie oraz pracownicy uczyli się m.in., jak walczyć z barierami psychologicznymi, jak zarządzać energią oraz jak pozostać w formie. Zainteresowanie było spore – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego w Makro.

Makro zdecydowało się również na współpracę z firmą zewnętrzną w zakresie wsparcia psychologicznego. Każdy pracownik może skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

- Osoba, która czuje się niekomfortowo i ma obawy, może zadzwonić na specjalną infolinię. Zachęcamy naszych pracowników do korzystania z tej formy pomocy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nasi pracownicy dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji. Do tej pory nikt nie zdecydował się na rozmowę z psychologiem. Niemniej jednak ludzie mają poczucie, że firma dba o ich zdrowie nie tylko fizyczne, ale także psychiczne. To bardzo ważne – dodaje Kosel.