Powraca ważny obowiązek. Lepiej o nim pamiętać, by nie utknąć w kolejce

Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia wróci ważny obowiązek

Regularne wysyłanie pracowników na badania okresowe jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W czasie pandemii został on jednak zawieszony. Ustawa „covidowa” umożliwiła firmom zawieszenie konieczności kierowania na badania okresowe pracowników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Wszystko wskazuje na to, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie zniesiony od 1 lipca 2023, co oznacza, że pracodawcy znów będą musieli pamiętać o kierowaniu pracowników na badania.

Obowiązek jednak nie wejdzie w życie w tym samym dniu co odwołanie stanu zagrożenia. Wtedy rozpocznie się wielkie odliczanie. Zgodnie z zapisami ustawy

Art. 31m. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich] Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zawieszenie nie obejmuje wykonywania badań wstępnych oraz badań kontrolnych.

Kto musi pamiętać o skierowaniu na badania okresowe i opłatach za nie

Warto pamiętać, że cały obowiązek związany z kierowaniem na badania okresowe leży po stronie pracodawcy. To on wystawia skierowanie na badania okresowe i to on pokrywa koszty badań.

Na pracodawcy spoczywa także obowiązek dopilnowania terminów tych badań. Przegapienie go i dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań grozi karą grzywny za naruszenie zasad BHP (od 1 tys. zł do 30 tys. zł). Dlatego już teraz warto pomyśleć o skierowaniu pracowników na badania. Wysłanie ich na ostatnią chwilę może spowodować, że nie zdążą na czas wykonać obowiązkowych badań.

Zgodnie z przepisami badaniom okresowym podlegają:

wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy,

pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

Badania okresowe powinny odbyć się w godzinach pracy, a skierowany na nie pracownik jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków. Za czas wykonywania badań pracodawca nie może potrącić mu również wynagrodzenia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl