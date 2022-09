Powodzenia w zgłaszaniu mobbingu. Inspekcja pracy to ślepa uliczka

W pierwszej połowie 2022 do Państwowej Inspekcji Pracy złożono 1003 skargi dotyczące mobbingu (Fot. Elisa Ventur/Unsplash)

Polacy w sześć miesięcy złożyli do PIP-u ponad tysiąc skarg dotyczących mobbingu. Urzędnicy przeprowadzili blisko 800 kontroli. Tylko ponad 20 okazało się zasadnych. Eksperci od lat podkreślą, ze definicja mobbingu jest niejasna, co nie sprzyja rozwiazywaniu problemów z nim związanych.

Według danych opracowanych przez Departament Planowania, Analiz i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy od 1 stycznia do 30 czerwca br. wpłynęły do Państwowej Inspekcji Pracy 1003 skargi dotyczące mobbingu. W całym zeszłym roku było ich 2116, w 2020 roku – 1884, a w 2019 roku – 2085. W pierwszym półroczu 2022 r. anonimy stanowiły 13 proc. zgłoszeń. W całym 2021 roku miały udział na poziomie 14 proc., w 2020 roku – również 14 proc., a w 2019 roku – 18 proc.

Zdaniem dr Barbary Pawełko-Czajka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dane te nie oddają rzeczywistej skali zjawiska.

– Dane z dłuższego okresu, np. z ostatnich 18 lat, pokazują, że świadomość społeczeństwa w tym względzie wzrosła. Jednak pracownicy wciąż obawiają się konsekwencji walki o swoje prawa i utraty pracy. Zwłaszcza w dobie inflacji i różnych zobowiązań, jakie mają, wręcz przyzwyczajają się do bycia ofiarami. Silniejsza pozycja pracodawcy powoduje rezygnację z ochrony i zadbania o własne prawa. Osoby mobbingowane boją się, że nie będą w stanie udowodnić przesłanek wynikających z art. 943 § 2 Kodeksu Pracy, które brzmią niejednoznacznie – podkreśla dr Barbara Pawełko-Czajka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Jej tezę potwierdzają wyniki kontroli PIP. Bowiem z danych PIP wynika, że na wszystkie złożone w pierwszym półroczu 2022 skargi 21 było zasadnych w całości, 34 uznano za zasadne częściowo, 724 – niemożliwe do ustalenia, a 223 – bezzasadne. Z kolei w całym 2021 roku było 70 zasadnych w całości przedmiotów skargowych, 88 zasadnych częściowo, 1518 niemożliwych do ustalenia, a 445 bezzasadnych. W 2020 roku było 76 zasadnych, a w 2019 roku – aż 129.

Jak w rozmowie z portalem money.pl wyjaśniał Julisz Głuski-Schimmer, rzecznik prasowy GIP, w postępowaniu kontrolnym dotyczącym skarg z zakresu mobbingu inspektor pracy bada jedynie okoliczności obiektywne, związane bezpośrednio z naruszeniem przepisów prawa pracy, możliwe do zweryfikowania poprzez dostępne inspektorowi środki dowodowe. W związku z tym w większości przypadków nie jest możliwe rozstrzygnięcie przez inspektora pracy, czy doszło do naruszenia przepisów prawa w zakresie mobbingu lub dyskryminacji.

Także dr Barbara Pawełko-Czajka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznaje, że rolą PIP-u jest reagowanie na zgłaszane przez pracowników skargi. Jednak ze względu na brak rozwiązań prawnych jego działania sprowadzają się do dokonań prewencyjnych.

- Tym samym PIP jasno wskazuje sąd jako jedyny organ uprawniony do ostatecznego weryfikowania wystąpienia mobbingu. GIP wyjaśnia też, że w większości przypadków nie jest możliwe obiektywne rozstrzygnięcie. Zgłaszane skargi mają głównie charakter psychologiczny i nie poddają się bezpośrednim zabiegom kontrolno-nadzorczym, zwłaszcza gdy pracodawca i pracownicy nie współpracują z inspektorem. Zbieranie dowodów i kierowanie pozwów do sądów będzie skuteczniejszą metodą walki o swoje prawa niż wnoszenie skarg do PIP-u - komentuje eksperta z DSW.

Mobbing bardzo trudny do rozpoznania i udowodnienia

Z kolei na problemy ze złożonością definicji mobbingu zwracała uwagę już kilka lat temu w rozmowie z PulsHR.pl dr Magdalena Kuba, prawnik z Katedry Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego.

- Z punktu widzenia pozaprawniczej literatury chodzi, najkrócej mówiąc, o nękanie człowieka. Sprawa komplikuje się, gdy zajrzymy do Kodeksu pracy. Mobbing to nękanie pracownika, które ma charakter długotrwały i uporczywy, a więc musi trwać dłuższy czas. Ponadto zachowania te mają doprowadzić do spadku samooceny zawodowej. Ten element jest krytykowany, ponieważ osoba, która jest bardziej odporna psychicznie i ma wyższe poczucie własnej wartości, zgodnie z definicją – choć brzmi to absurdalnie – powinna pozwolić na nękanie ze strony szefa tak długo, aż samoocena zacznie spadać – ocenia dr Magdalena Kuba.

- Dodatkowo według definicji zachowanie mobbingowe powinno powodować bądź mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, a także izolację czy nawet wyeliminowanie go z zespołu – mówi dr Kuba.

Drugi powód dotyczy problemów dowodowych. Kluczowe są zeznania świadków, którzy potwierdzą nieodpowiednie zachowanie szefa, a więc osoba z zespołu musi zeznawać przeciwko przełożonemu.

- Co więcej, pozwanym jest pracodawca, który może przegrać postępowanie ze względu na obciążające zeznania. To bardzo trudna sytuacja – dodaje dr Kuba.

Głośne oskarżenia o mobbing

Tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach nie brakowało przykładów potwierdzających to, o czym mówi dr Kula.

Tylko w ostatnich miesiącach w polskich mediach głośno było o zwolnieniu redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek" Tomasza Lisa. Swoich współpracowników miał poniżać, wyzywać, obrażać i znęcać się nad nimi psychicznie.

- To zestaw półprawd, rozdmuchanych i poprzekręcanych. Jest to oparte na wyznaniach dwóch osób, które według mnie zasadnie usunąłem z redakcji. Dziś zrobiłbym to samo - na gorąco komentował Tomasz Lis.

Wydawcę "Newsweeka" odwiedzili kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", podczas kontroli wśród pracowników miała zostać przeprowadzona anonimowa ankieta, której wyniki analizowane były przez biegłego psychologa. Zaproszono do niej 30 osób. 22 osoby odmówiły udziału, sześć nie zgłosiło zastrzeżeń do naczelnego, zaś zrobiły to tylko dwie.

Wcześniej działające w Kauflandzie związki zawodowe informowały o występowaniu tam zachowań dyskryminujących i mobbingujących. Chodziło m.in. o to, by pracownikom nie potrącać premii za wzięcie urlopu na żądanie oraz zaprzestania dyskryminacji płacowej kobiet, powracających z urlopu macierzyńskiego.

Na te zarzuty szybko odpowiedziała sieć. W wydanym oświadczeniu podkreśliła, że nie toleruje zachowań naruszających prawa pracownicze i konsekwentnie realizuje "wewnętrzną politykę zapobiegania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy".

"Tym samym stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianym przez przedstawicieli Związku Zawodowego „Zmiana - Jedność Pracownicza” (ZZ „Zmiana”) stwierdzeniom, które są nieprawdziwe i godzą w dobre imię Kaufland jako pracodawcy" - czytamy w oświadczeniu.

Pojawiły się również informacje o stosowaniu mobbingu w Senacie. Powołano tam specjalną komisję ds. mobbingu. O stosowanie mobbingu oskarżana została wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon, nazywana "prawą ręką" marszałka izby Tomasza Grodzkiego.

Ostatecznie Centrum Informacyjnego Senatu poinformowało, że w postępowaniu wyjaśniającym nie potwierdziły się zarzuty o mobbing pod adresem wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu.

Warszawa przoduje pod względem liczby skarg o mobbing

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku najwięcej skarg wpłynęło do PIP Warszawa – 171. Na dwóch kolejnych miejscach w zestawieniu widać Katowice i Gdańsk – odpowiednio 152 i 83 zgłoszenia. Natomiast na końcu listy znalazł się Białystok – 15. Przed nim jest Zielona Góra – 19, a wcześniej – Olsztyn z wynikiem 26.

– Z pewnością liczba skarg jest powiązana z ogólną liczbą pracowników, ale to nie wszystko. Liczą się też zasady panujące w organizacjach działających na danym terenie. Ponadto ważna jest świadomość tego, jakie sytuacje można zaliczyć do katalogu zdarzeń wyczerpujących mobbing. Można stwierdzić, że mieszkańcy stolicy mają na ten temat większą wiedzę, bo np. w Warszawie więcej się o tym mówi niż w Białymstoku – mówi Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl.

Z danych GIP PIP wynika również, że w I półroczu tego roku przeprowadzono 775 kontroli w odpowiedzi na wniesione skargi dot. mobbingu. W całym 2021 roku było 1666 takich działań, w 2020 roku – 1538, a w 2019 roku – 1081. Do tego wiadomo, że od stycznia do czerwca 2022 najwięcej kontroli przeprowadził PIP Katowice – 148. Kolejny wynik, prawie o połowię mniejszy, zanotowano w Warszawie – 75. Następny w tabeli jest Gdańsk – 67. Natomiast na końcu zestawienia figuruje Białystok – 12, Zielona Góra – 13, a także Opole – 21.

– Liczba kontroli ściśle związana jest z wielkością województw. Do tego widać, że w miastach, w których było najwięcej skarg, wzmożono kontrole. Może dziwić tylko to, że w stolicy przeprowadzono ich niemal o połowię mniej, skoro Warszawa przoduje w liczbie zgłoszeń. Z kolei tam, gdzie widać najniższą liczbę kontroli, złożono też najmniej skarg – zwraca uwagę Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

