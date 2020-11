Potrzebne jest pilne wsparcie osłonowe dla pracowników

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom działa od kilku lat. Rok 2020 jest czasem absolutnie przełomowym w jego działalności. W ciągu niecałego roku odnotowano trzykrotnie większą liczbę interwencji i zgłoszeń niż przez wszystkie lata działania razem.

Zamknięcie części sklepów w galeriach handlowych, instytucji kultury, salonów fitness i obiektów sportowych, nie wpłynie pozytywnie na rynek pracy (Fot. Shutterstock)

Jak podkreśla Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, tysiące młodych ludzi, często zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, zostają z dnia na dzień bez pracy.

Do stowarzyszenia zgłaszają się również osoby z Ukrainy, które utrzymują mieszkania w Polsce i u siebie w kraju, a po zamknięciu restauracji zostali bez pieniędzy, a z ogromnymi zobowiązaniami.

Stowarzyszenie apeluje do osób odpowiedzialnych za przygotowanie tarcz antykryzysowych o wsparcie osłonowe dla pracowników.

Pandemia koronawirusa dramatycznie zmieniła rynek pracy, a na tym nie koniec - za rogiem czekają kolejne komplikacje. Jak mówi Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, przed nami „czarny czas”.

Pracownicy w trudnej sytuacji

Do stowarzyszenia o pomoc zwróciła się młoda osoba. - Zostałam właśnie zwolniona z kawiarni. Nie dostałam pensji za sierpień i za wrzesień i jest mi bardzo ciężko, pomagają mi rodzice. Trudno jest mi jednak być wściekła na szefową, jak na nią patrzę to aż mi jej szkoda, tak ona to przeżywa - opowiada swoją historię. Nie jest to odosobniony przypadek.

- Piszą do nas młodzi ludzie, którzy tracą właśnie prace w restauracjach i kawiarniach. Interwencji gastronomicznych są dziesiątki. Są to pytania czy zgadzać się na wypłatę pieniędzy w transzach, na jakich zasadach wypłacane powinny być odprawy, czy pracodawca może „zawiesić” nas w pracy, bo np. jest lockdown i restauracja nie działa i on nie chce nas zwolnić, ale jednocześnie nie ma jak nas utrzymać - mówi Małgorzata Marczulewska.

- Skala gospodarczej tragedii w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka czy handel jest trudna do opisania. To są tysiące młodych ludzi, często zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, którzy zostają z dnia na dzień bez pracy. Oni nawet często się nie skarżą, a pytają nas o poradę prawną albo o to, jak pomóc swoim szefom. Jeżeli rząd RP szybko nie wdroży działań osłonowych czeka nas tragedia i mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie można zamknąć kilku branż i spodziewać się, że pracodawcy sobie poradzą - mówi Małgorzata Marczulewska.

Małgorzata Marczulewska obawia się nie tylko o młodych ludzi. Do stowarzyszenia zgłaszają się również osoby z Ukrainy, które utrzymują mieszkania w Polsce i u siebie w kraju, a po zamknięciu restauracji zostali bez pieniędzy, a z ogromnymi zobowiązaniami.

- Rozmawiałam ostatnio ze starszą panią z Ukrainy, która w Szczecinie była pomocą kuchenną. Jej łzy były wstrząsające. Została bez pracy, z zaległą wypłatą i bez perspektywy zarobku, bo kto teraz zatrudni pomoc kuchenną - dodaje Marczulewska.

Apel o pomoc

- Jestem zwykle daleka od panikowania i czarnych myśli, ale czytając wiadomości i obierając telefony od pracowników gastronomii, hotelarstwa, a także handlu odnoszę wrażenie, że tak źle jeszcze nie było. Pracownicy są zdesperowani, bo boją się utraty pracy oraz tego, że nie otrzymają swoich wynagrodzeń. W październiku odnotowaliśmy kilkadziesiąt wiadomości. Co więcej, większość to nie były skargi, a sygnały, że jest bardzo źle i pilnie potrzebna jest pomoc, by na przykład restauracja nie zbankrutowała - mówi Małgorzata Marczulewska. - Apeluję do osób odpowiedzialnych za przygotowanie tarcz antykryzysowych: pilnie potrzebne jest wsparcie osłonowe dla pracowników! Jeżeli go nie będzie, to za kilka tygodni będziemy mieli dziesiątki tysięcy ludzi bez pracy - dodaje Małgorzata Marczulewska. Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom zwraca się także z apelem o pomoc do kancelarii prawnych z całej Polski. Liczba zgłaszanych tematów i próśb o interwencje jest tak ogromna, że nie członkowie stowarzyszenia nie są w stanie wszystkim pomagać w krótkim czasie. - Prosimy o wsparcie merytoryczne. Zwracamy się o pomoc do wszystkich kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie pracy o wsparcie. Chcemy dalej pomagać, a skala ludzkich dramatów wynikająca z sytuacji gospodarczej jest tak wielka, że tak małe stowarzyszenie może sobie po prostu nie poradzić. Nie chcemy zostawiać nikogo bez porady - mówi Małgorzata Marczulewska. Lockdown odbije się na rynku pracy Zamknięcie części sklepów w galeriach handlowych, instytucji kultury, salonów fitness i obiektów sportowych, nie wpłynie - zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy Pracodawców RP - pozytywnie na rynek pracy. - Osoby zatrudnione w tych branżach stracą źródło dochodu, a nie wiemy jeszcze, jakie rekompensaty otrzymają. W najczarniejszym scenariuszu pracodawcy mogą utracić płynność, a pracownicy nie będą mieli gdzie wrócić - komentuje Siemienkiewicz. Czytaj więcej: Lockdown odbije się na rynku pracy. Będzie bolało W podobnym tonie wypowiada się Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem niepokojące jest to, że spora część zamrożonych branż nie miała szansy odbudować się po pierwszym lockdownie, np. kultura. W tych branżach może dojść do poważnych konsekwencji. Część sektorów - HoReCa, turystyka, handel - miały szansę się odbudować w wakacje, ale też nie będzie im łatwo.

