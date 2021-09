Posypią się przymusowe urlopy. Taki dzień jest tylko jeden w roku

30 września mija termin, kiedy pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy z 2020 r. Inaczej firmy czeka kara.

Autor: jk

• 29 wrz 2021 13:45





Każdemu pracownikowi, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w zależności od stażu pracy, przysługuje 20 (przy stażu poniżej 10 lat) lub 26 dni (przy stażu powyżej 10 lat) urlopu wypoczynkowego w ciągu roku (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ostateczny termin udzielenia urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok mija 30 września roku następnego.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów pracodawcy grozi kara od 1 do nawet 30 tys. złotych.

Ustawodawca dał jednak pracodawcy potężne narzędzie do „wyprostowania" urlopowych zaległości. Wysyłając pracownika na takie niewykorzystane wakacje, nie musi pytać go o zgodę.

Każdemu pracownikowi, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w zależności od stażu pracy, przysługuje 20 (przy stażu poniżej 10 lat) lub 26 dni (przy stażu powyżej 10 lat) urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Zasadą jest, że powinien on być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Kiedy więc mówimy o urlopie za 2020 rok, to w 2020 roku pracownik powinien z niego skorzystać. Jeśli tego nie zrobił, wraz z 1 stycznia 2021 roku urlop ten stał się urlopem zaległym. Na udzielenie go pracownikom pracodawcy mają czas do końca września.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów pracodawcy grozi kara od 1 do nawet 30 tys. złotych. Ustawodawca dał jednak pracodawcy potężne narzędzie do „wyprostowania" urlopowych zaległości. Wysyłając pracownika na takie niewykorzystane wakacje, nie musi pytać go o zgodę.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Pewny urlop? Nie, kiedy pracodawcy wypada „szczególna potrzeba”

Należy pamiętać również o tym, że prawo do urlopu jest prawem w naturze, co oznacza, że urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć. Nie może zrzec się prawa do urlopu w naturze w zamian za ekwiwalent pieniężny. Tym samym niemożliwa jest wypłata tego świadczenia w trakcie trwania stosunku pracy, nawet gdyby taka była zgodna wola obu stron.

Wyjątki od tej zasady to m.in. sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać mu wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia.

Jak pokazują wyniki Urlop? Nie, dziękuję Tymczasem, jak pokazują wyniki "Monitora Rynku Pracy" firmy Randstad, Polacy lubią oszczędzać dni wolne. Średnia liczba dni zaległego urlopu z 2020 roku wynosi 10 - tyle samo, co w 2018 roku. Najwięcej niewykorzystanych dni mają specjaliści z wyższym wykształceniem - średnio 13, mistrzowie i brygadziści oraz kadra zarządzająca - po 12. Z kolei, jak wynika z sondażu internetowego Hays Poland, który został przeprowadzony na grupie ponad 3,7 tysiąca respondentów w okresie od maja do czerwca 2021, zaledwie 39 proc. specjalistów i menedżerów w ciągu minionych 12 miesięcy wzięło przynajmniej dwutygodniowy urlop, a kolejnych 39 proc. nie pamięta, kiedy ostatnio miało taką sposobność. Ostatni dłuższy urlop respondenci badania najczęściej spędzili w Polsce (38 proc.). Na wyjazd zagraniczny zdecydował się co trzeci specjalista i menedżer (34 proc.), a 28 proc. czas wolny od pracy spędziło w domu. W pracy na urlopie Okazuje się również, że odseparowanie się od pracy, wyłączenie telefonu i niesprawdzanie służbowych wiadomości bywa trudne. Badanie Hays wykazało, że 31 proc. respondentów podczas ostatniego dłuższego urlopu pozostało online, a 29 proc. tylko częściowo wyłączyło służbowe urządzenia. Mimo że nie odpisywali na wiadomości, to trzymali rękę na pulsie, monitorując przebieg wydarzeń. Trudności z przejściem w tryb offline w czasie wakacji bardzo często dotyczą kadry menedżerskiej. Wynika to zarówno z chęci dopilnowania, że wszystko przebiega zgodnie z planem, jak i udzielenia wsparcia podwładnym podczas swojej nieobecności. Warto jednak podkreślić, że metody pracy menedżera przekładają się na cały zespół. Niestety niektórym z nich wyjazd na dłuższe wakacje bez służbowego telefonu wydaje się niemożliwym rozwiązaniem. Tymczasem takie podejście wpływa na pracowników, którzy mogą czuć się w obowiązku zachowywać w podobny sposób. Potwierdza to wspomniane badanie firmy Randstad, z których wynika, że aż 57 proc. zatrudnionych twierdzi, że podczas wakacji odbiera telefony służbowe, 15 proc. robi to często. Niemal połowa odpowiada też na maile służbowe, a 15 proc. robi to często. By wypoczywać efektywnie, najlepiej się do urlopu przygotować (Fot. Shutterstock) Przygotować się do urlopu By wypoczywać efektywnie, najlepiej się do urlopu przygotować. Nie wystarczy tylko "zaklepać" termin urlopu u pracodawcy czy zarezerwować pobyt w wybranym przez nas miejscu. Wakacje mogą nam zepsuć niezamknięte projekty, deadline'y, nie wykonane telefony. Monika Pawelczak, ekspert HR z firmy New Work, podkreśla, że tak samo, jak planujemy urlop, powinniśmy zaplanować zadania i prace na czas naszej nieobecności. - Ogromnie ważne jest także, by sporządzić odpowiednią listę z zadaniami i przekazać ją osobie, która nas zastępuje. Wiemy, które projekty są w toku i wymagają uwagi, będzie to więc spore ułatwienie. Jeśli wiemy o urlopie z dużym wyprzedzeniem, a na naszych barkach spoczywa sporo zadań, warto poinformować o naszej nieobecności partnerów zewnętrznych. Nie zapomnijmy też o ustawieniu autorespondera w skrzynce mailowej, by podczas gdy my będziemy oddawać się wakacyjnemu relaksowi, nie pozostawiać wiadomości bez odpowiedzi - wyjaśnia. - W idealnym świecie, oczywiście po uprzednim przekazaniu obowiązków, pracownik znika na urlop bez kontaktu z firmą. W praktyce, jak wiadomo, wygląda to różnie. Najlepszym rozwiązaniem jest jasne ustalenie granic i rozmowa z przełożonym na temat tego, jak ta ewentualna komunikacja miałaby wyglądać - dodaje Monika Pawelczak. Pprócz rozmowy z szefem o ewentualnych zasadach wakacyjnej komunikacji warto zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeśli na naszych telefonach mamy zainstalowane służbowe komunikatory czy ustawione powiadomienia o przychodzącej poczcie e-mail, warto na czas wakacji je uśpić. - Są osoby, które sprawdzają raz dziennie skrzynkę mailową, a są też tacy, którzy potrzebują totalnego odcięcia. W obu przypadkach zalecałabym jednak wyłączyć powiadomienia - pamiętajmy, że życie firmy toczy się dalej. A podczas urlopu zdecydowanie korzystniej będzie spędzać czas na powietrzu, patrząc w niebo, na morze czy spacerując na łonie natury, zamiast wpatrywać się w ekran telefonu prywatnego czy służbowego - wyjaśnia Pawelczak.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.