Posłowie PiS chcą Święta Nauki Polskiej. Wolne 19 lutego?

(fot. Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

Do I czytania w komisjach sejmowych skierowano projekt autorstwa posłów PiS, który ustanowić ma 19 lutego Dniem Nauki Polskiej. Jak czytamy w projekcie, dostrzega się "fundamentalną rolę nauki w tworzeniu cywilizacji" co ma znaleźć odzwierciedlenie właśnie w nowym święcie. Nie znaczy to jednak, że mielibyśmy dzień wolny od pracy.