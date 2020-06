Posłanka chce uproszczenia przepisów dla kobiet po poronieniu

- Poronienie to traumatyczna sytuacja dla kobiety i dla całej rodziny. Obowiązujące prawo zamiast wspierać w tym trudnym czasie, rzuca kolejne kłody pod nogi, a żałoba zostaje zmieniona w biurokratyczne tortury - mówi Monika Rosa. - Dziś składam projekt ustawy, który powstał w związku z wieloletnimi staraniami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych i społecznych. Od dawna domagały się one wyjścia naprzeciw postulatom rodziców dzieci martwo urodzonych i zakończenia nierównego traktowania w zakresie dostępu do świadczeń kobiet, które poroniły, bez względu na wiek ciąży - dodaje.

Proponowane zmiany (pełną treść projektu zamieściliśmy w dziale multimedia) mają maksymalnie uprościć i ułatwić czynności konieczne do wykonania przy staraniach o uzyskanie prawa do zasiłku pogrzebowego oraz skróconego urlopu macierzyńskiego (obecnie jest to 8 tygodni).

Zgłoszony przez Rosę projekt zakłada zniesienie obowiązku wskazania płci dziecka, gdy nie jest możliwe jej określenie bez konieczności dokonania kosztownych badań genetycznych. Do tej pory niemożliwe było wystawienie karty martwego urodzenia bez wskazania płci. A karta martwego urodzenia jest dokumentem niezbędnym, by starać się o zasiłek pogrzebowy czy skrócony urlop macierzyński.

- To trudna do wyobrażenia sytuacja, która była doświadczeniem wielu kobiet. Strata ciąży, obowiązek zapłaty za badania genetyczne, kolejne procedury, koszty... Musimy z tym skończyć - komentuje Rosa.

Posłanka wnioskuje również o zniesienie obowiązku rejestracji martwo urodzonego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w przypadku ubiegania się o urlop macierzyński. W jej opinii, ułatwi to cały proces. - Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice po poronieniu chcą, by pochówkiem zajęła się gmina bądź szpital. Obecnie lekarz wystawia kartę martwego urodzenia i wysyła ją do USC, który z urzędu nadaje imię, o czym na końcu dowiadują się rodzice i ponownie przeżywają traumę. Dlatego proponuję przepis, który decyzję o ewentualnej rejestracji w USC pozostawia rodzicom - komentuje.

Ostatni postulat dotyczy tego, by rodzice mieli prawo do uzyskania karty martwego urodzenia, także gdy rezygnują z pochówku.

- Zmiany zakończą nieuprawniony podział rodziców dzieci martwo urodzonych na dwie grupy: tych, u których płeć jest możliwa do ustalenia oraz tych, gdzie wymaga to skomplikowanych badań. Pacjentkom powinno się zapewnić bezpłatny i swobodny dostęp do opieki psychologicznej, ale nie można wywierać na nich presji, co do sposobu przeżywania straty bądź nie. Prawo musi szanować przekonania i uczucia oraz indywidualne potrzeby przezywania żałoby. Dać szansę na pochówek, urlop, ale także umożliwić jak najszybsze uporanie się z formalnościami i zapewnić spokój - podsumowuje posłanka.

