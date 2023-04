Poprawa warunków pracy nie powinna pomijać elastyczności

Kwiecień 2023 r. zapisze się jako rewolucyjny, jeżeli chodzi o zmiany w Kodeksie pracy. Od 7 kwietnia obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące pracy zdalnej. Z kolei 26 kwietnia wchodzi w życie implementacja dwóch dyrektyw europejskich. Pierwsza, to dyrektywa wellbeingowa dotycząca rozszerzenia urlopów dla obojga rodziców. Druga dotyczy dostępu do informacji o możliwości szerszego rozwoju w organizacji i warunków pracy.

- Z naszej perspektywy, czyli pracodawcy zatrudniającego tylko w Polsce 9 tys. osób, jest to bardzo czasochłonne i energochłonne. Konieczny był dodatkowy etat tylko po to, aby pisemnie odpowiadać na każdy wniosek o pracę zdalną - choć tu na szczęście możemy to robić drogą mailową - powiedziała Kamila Zawistowska, Head of Talent Strategy w Accenture.