Ponad 60 proc. menedżerów korzysta z urlopu. A co z resztą?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracownicy mają prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien trwać ciągiem co najmniej 14 dni. Tego prawa pracownik nie może się zrzec i nie może zamienić go na ekwiwalent pieniężny (wyjątek stanowi wypowiedzenie umowy o pracę). Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, executive director CEE w Hays Poland, pomimo różnych sytuacji zawodowych, w jakich znajdują się pracownicy, nikt nie powinien mieć poczucia winy w związku z urlopem. Odpoczynek jest bowiem czymś, co niesie za sobą korzyści zarówno dla profesjonalistów, jak i zatrudniających ich firm.

– Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym jest kluczowym elementem pozwalającym zachować dobrostan psychiczny i satysfakcję zawodową. Korzystanie z dni urlopowych pozwala odzyskać energię i zwiększyć ogólną produktywność oraz koncentrację. Osoby wypoczęte, posiadające więcej przestrzeni na regenerację, podejmują lepsze decyzje biznesowe oraz wykazują się większą innowacyjnością. Stają się również bardziej zaangażowane – zarówno w indywidualne projekty, jak i pracę zespołową – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

W pełni ze znaczenia wypoczynku dla późniejszego funkcjonowania w firmie zdaje sobie sprawę m.in. Anna Rulkieiwcz, prezes Lux Medu. W rozmowie z PulsHR.pl mówiła tak: - Zależy mi na tym, by każde wolne, czy to urlop, czy długie weekendy, wykorzystać na 100 procent. Pływanie na łódce, praca w ogrodzie, spędzanie czasu z dziećmi czy sport, u mnie następuje pełny reset (...) Człowiek nie jest maszyną. Potrzebuje chwili dla siebie, a świadomy pracodawca powinien to zrozumieć.

Jednak przyznawała, że nawet na urlopie odbiera telefony od swoich współpracowników. - Nie byłoby fajnie dowiedzieć się po powrocie z urlopu, że w jednym z centrów medycznych np. wybuchł pożar, a ja nie odebrałam telefonu. Mimo że w firmie są inne osoby, które czuwałyby nad tym, to źle bym się czuła, gdybym o tym nie wiedziała. Natomiast większość osób, które są bardzo blisko mnie, stara się nie zaburzać mi spokoju. Wiedzą, jak ciężko pracuję, żeby go osiągnąć.

Tak menedżerowie spędzają czas na urlopie wypoczynkowym

Zdecydowana większość biorących udział w badaniu specjalistów i menedżerów wykorzystuje dni wolne na odpoczynek, a także spędzanie czasu z bliskimi czy realizację hobby.

Co czwarta osoba jako motywator wskazała fakt, iż przerwy od pracy obniżają poziom stresu. Regularny wypoczynek zdaniem pracowników pozwala zatem na regenerację sił i ograniczenie odczuwanego napięcia, jednocześnie umożliwiając poświęcenie pełnej uwagi sprawom, na które w tygodniu pracy może zwyczajnie brakować czasu, np. rodzinie, bliskim i pasjom.

Choć odpowiedzi pracowników są pozytywną informacją, ponieważ wskazują na wewnętrzną motywację do brania urlopu, to pole do poprawy pokazuje niski odsetek osób, które są do tego zachęcane przez przełożonego/ przełożoną lub kulturę organizacyjną firmy. Menedżerowie powinni aktywnie promować wśród swoich podwładnych zdrową równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym – m.in. poprzez regularne korzystanie z urlopów. Taka postawa nie tylko buduje w zespole dobre nawyki, ale przede wszystkim zwiększa produktywność, satysfakcję z pracy oraz retencję pracowników. Długoterminowe korzyści z takiego podejścia są zatem nieocenione.

– Pełne wykorzystanie potencjału pracowników możliwe jest tylko wtedy, gdy zachowują work-life balance i mogą zminimalizować swój poziom stresu w dniach wolnych od pracy. Jednak aby taka przerwa przynosiła realne korzyści, niezbędne jest całkowite odcięcie się od obowiązków zawodowych i świadomość, że postawienie jasnej granicy pomiędzy czasem pracy a czasem wolnym jest słuszne i w pełni uzasadnione – dodaje Aleksandra Tyszkiewicz.

Natłok pracy i brak zastępstwa - główne przyczyny niekorzystania z urlopu

Badani, którzy nie wykorzystują dostępnych dni urlopowych, najczęściej argumentują to zbyt dużym nakładem pracy (53 proc.). Wiele osób powołuje się również na trudności ze znalezieniem zastępstwa w firmie (31 proc.) oraz fakt, że nie są zachęcani przez firmę do brania urlopów (17 proc.). Oznacza to, że wiele specjalistek i specjalistów nie bierze urlopu nie dlatego, że takie są ich preferencje, lecz ze względu na funkcjonowanie w środowisku, które nie wspiera wypoczynku pracowników.

W grupie osób, które nie wykorzystują przysługującego urlopu, zaledwie 31 proc. jako powód takiej sytuacji podaje rzadko odczuwaną potrzebę wzięcia wolnego. Może to wynikać z kilku czynników np. większej elastyczności czasu lub miejsca pracy zagwarantowanej przez pracodawcę, która sama w sobie pozwala na zachowanie work-life balance.

Badanie Hays wykazało, że urlop w tym roku zaplanowało 71 proc. specjalistów i specjalistek, a 8 proc. wakacje ma już za sobą. Kolejne 8 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z kolei 12 proc. respondentów i respondentek w tym roku nie odbyło i nie zaplanowało żadnych wakacyjnych wyjazdów.

Duże rozbieżności w zakresie planowanych wyjazdów występują pomiędzy osobami, które deklarują regularne wykorzystywanie dni urlopowych oraz tymi, które tego nie robią. Ci, którzy cyklicznie korzystają z dni wolnych, w zdecydowanej większości mają już konkretne plany wakacyjne (47 proc.). Natomiast co trzecia osoba, która nie odpoczywa regularnie, w tym roku także nie zamierza wyjeżdżać. Na wakacje wybiera się zaledwie 27 proc. z nich.

Brak nawyku odpoczywania od pracy jest ryzykowny zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Każdy potrzebuje bowiem odrobiny wyciszenia i odseparowania od spraw zawodowych, aby nabrać do nich dystansu i zebrać siły na nadchodzące wyzwania. Urlop jest zatem doskonałą okazją do zadbania o siebie i swoje potrzeby.

Jakość wypoczynku pozostawia wiele do życzenia

Jednak nadal wielu z nas nie potrafi wykorzystać urlopu tak jak się należy. Z badań przeprowadzonych w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” zainicjowanej przez PSH Lewiatan wynika, że zarówno polscy pracownicy, jak i przedsiębiorcy żyją problemami zawodowymi nawet podczas urlopu.

Spośród badanych blisko 36 proc. aktywnych zawodowo Polaków stwierdziło, że w trakcie urlopu myśli o tym, co ich czeka po powrocie do biura, blisko 23 proc. z nich myśli o swojej sytuacji zawodowej, a ponad 14 proc. odbiera służbowe maile i telefony. Z kolei odpowiadając na pytanie o to, co najczęściej przeszkadza im w odpoczynku, respondenci wskazywali głównie na brak poczucia stabilności finansowej (27,8 proc.), zbyt małą liczbę dni wolnych od pracy (26 proc.) i ogólną sytuację gospodarczą (24,5 proc.).

Co więcej, ten brak resetu ma miejsce w sytuacji, kiedy ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków czuje się przemęczona pracą. Na pytanie o to 37 proc. odpowiedziało, że raczej tak, a 13,7 proc., że zdecydowanie tak.

– Problem odcięcia się od pracy podczas urlopu wynika z tego, że mamy natłok myśli, który powoduje różne, czasem nieprzyjemne emocje – mówi Kinga Rucka, psycholożka i wykładowczyni Uniwersytetu WSB Merito Łódź. – To sprawia, że nie jesteśmy w stanie się odciąć, odpocząć, dobrze zregenerować. Mózg tak jak mięśnie potrzebuje odpoczynku. Dodatkowo pojawiają się myśli typu: czy na pewno wszystko zrobiłam, czy o niczym nie zapomniałam, czy jak wrócę z pracy, nie będę mieć zbyt dużo obowiązków i szef nie będzie zły. To też prowadzi do lęku i napięcia, które zaprząta nam głowę, przez co nie możemy się skupić na tym, co faktycznie nas interesuje, co lubimy robić.

Dodaje, że bardzo trudno jest się uwolnić od możliwości "zaglądania" do pracy. Kiedy na wyjazd bierzemy ze sobą laptopa, a w dzisiejszych czasach nawet w prywatnym telefonie mamy podłączonego służbowego maila, to każde piknięcie powoduje w nas poczucie lęku i automatycznie sprawdzamy, co to za mail, chcąc na niego odpowiedzieć.

