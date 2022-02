Pomoc dla Ukraińców jest niezbędna. "Jeśli tak się nie stanie, to straci także Polska"

- Najważniejszą dla nas kwestią są wizy dla Ukraińców. Wiele osób posiada tego typu dokumenty, ale ich ważność za niedługo wygaśnie. Razem z przewodniczącym OPZZ mamy zamiar zwrócić się do rządu z prośbą o przedłużenie wiz Ukraińców, aby umożliwić im pobyt w Polsce co najmniej do końca wojny - zaznacza Jurij Kariagin, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich.

Autor: jk

• 24 lut 2022 18:50





Ważną kwestią jest pomoc Ukraińcom, którzy chcą przyjechać do Polski (Fot. Shutterstock)

Jurij Kariagin, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że w tej chwili najważniejszą dla związku kwestią są wizy dla Ukraińców.

- Wiele osób posiada tego typu dokumenty, ale ich ważność za niedługo wygaśnie. Razem z przewodniczącym OPZZ mamy zamiar zwrócić się do rządu z prośbą o przedłużenie wiz Ukraińców, aby umożliwić im pobyt w Polsce co najmniej do końca wojny - zaznacza Jurij Kariagin.

Kolejną ważną kwestią jest pomoc Ukraińcom, którzy chcą przyjechać do Polski.

- Wiele osób wyjechało na Ukrainę, mają zaproszenia i planują wrócić. Czy będą mieli szansę na powrót? Czy Polska będzie otwarta na nich? To dla nas ważne pytanie. Uważam też, że procedury powinny być jeszcze bardziej uproszczone, żeby można było jak najszybciej pomóc tym ludziom. Jeśli tak się nie stanie, to straci także Polska - gdy Ukraińcy wyjadą, to pracodawcy nie będą mieli ludzi do pracy - komentuje Jurij Kariagin.

Dodaje też, że na ten moment Ukraina nie zabrania swoim obywatelom opuszczania kraju. Zatrzymują tylko te osoby, które muszą wstąpić do wojska.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), którzy apelują do polskiego rządu o pilne wprowadzenie pakietu rozwiązań, zapewniającego ułatwienie dostępu do pracy i edukacji w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz ich rodzin.

- Naród polski i ukraiński od wielu lat łączy zarówno współpraca gospodarcza, bardzo dobre relacje międzynarodowe i dyplomatyczne, a także wymiana handlowa czy rynek pracy. W obliczu tak agresywnego ataku Rosji na Ukrainę Polska ma absolutny obowiązek, aby pomóc Ukrainie i jej obywatelom w każdym możliwym obszarze. W trybie pilnym rząd powinien wdrożyć pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom Ukrainy wjazd do Polski, dostęp do pracy, edukacji, nauki języka, opieki zdrowotnej oraz zapewnić godne warunki życia - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- Tworzenie obozów dla uchodźców nie będzie dobrym rozwiązaniem - należy przygotować mądry system integracji dla rodzin, które jak najszybciej powinny mieć szansę na normalne życie w Polsce - dodaje Kowalski.

