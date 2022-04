Pomagają Ukraińcom przenieść działalność do Polski

Trafiający do Polski uchodźcy wojenni często zajmowali się biznesem, piastowali wysokie stanowiska, mieli własne firmy. Dzisiaj są zmuszeni zaczynać wszystko od nowa, czasem na stanowiskach i w pracy poniżej swoich kompetencji.

km

• 6 kwi 2022 15:45





Z powodu wojny wielu Ukraińców było zmuszonych zawiesić działalność swoich firm w Ukrainie (fot. Karollyne Hubert/Unsplah)

REKLAMA

Kancelaria Wódkiewicz & Sosnowski, wychodząc naprzeciw potrzebom przybywających do Polski Ukraińców, przygotowała bezpłatne konsultacje prawne i gospodarcze z zakresu zakładania lub przenoszenia firmy z Ukrainy do Polski.

- Otrzymujemy sygnały, że pomoc prawna jest coraz częściej potrzebna osobom z Ukrainy. Są one gotowe do kontynuowania swojej dotychczasowej działalności gospodarczej w Polsce, ale jednocześnie czasem nie wiedzą jak to zrobić. Pytają np. o możliwość realizacji swoich dotychczasowych usług, co zgodnie z prawem wiąże się z koniecznością założenia firmy lub prowadzeniem nierejestrowanej działalności gospodarczej. Jesteśmy gotowi do niesienia pomocy i udzielania informacji. To nasza społeczna odpowiedzialność biznesu – wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz, wspólnik w kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Wszystko, co musicie wiedzieć o zatrudnianiu Ukraińców na nowych zasadach

Z powodu wojny, wielu Ukraińców było zmuszonych zawiesić działalność swoich firm w Ukrainie i ucieczki np. do Polski.

- Osoby przybywające do nas z Ukrainy będą w pewnym momencie musiały się z czegoś utrzymywać i będą chciały kontynuować swoją działalność w Polsce. Chcemy takim osobom pomóc stawiać pierwsze kroki w biznesie w naszym kraju – mówi mecenas Marek Jarosiewicz. – Jesteśmy kancelarią, która specjalizuje się w sprawach gospodarczych i w bieżącej pomocy przedsiębiorcom. Mamy wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Przeanalizujemy indywidualnie każdą działalność, ustalimy w jakiej formie prawnej miałaby być wykonywana i poszukają optymalnych rozwiązań prawno-podatkowych dopasowanych do potrzeb i możliwości danej osoby. Wyobrażamy sobie, że wśród uchodźców są osoby, które posiadały własne firmy i być może uda się w jakiś sposób przenieść ich działalność do Polski – dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU