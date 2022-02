Polskie wojsko wzywa rezerwistów. Kto będzie powołany do armii?

W kwietniu ruszają obowiązkowe szkolenia rezerwy. Co to oznacza? Każdy, kto złożył przysięgę wojskową i dostał przydział mobilizacyjny, może spodziewać się z listu z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Ćwiczenia są obowiązkowe i trudno ich uniknąć. Wojsko zapewnia, że wznowienie w II kwartale roku szkoleń rezerwy nie jest spowodowane sytuacją na wschodzie.

W kwietniu ruszają obowiązkowe szkolenia rezerwy (fot. Shutterstock)

Szkolenia rezerwistów są integralną częścią szkolenia Sił Zbrojnych RP i są realizowane cyklicznie.

Od lutego rezerwiści w całym kraju dostają karty powołań na ćwiczenia. Te prowadzone będą od kwietnia, odbywać się będą w całym kraju i są obowiązkowe.

Wezwanie otrzymują żołnierze przeniesieni do rezerwy, którzy złożyli przysięgę i mają przydział mobilizacyjny.

Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej WKU w Krakowie, "żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową i sposobem jej wykorzystywania".

Z szkoleń rezerwy w pewnym momencie zrezygnowano, by powrócić do nich w 2013 roku. Zgodnie z najnowszą treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, te prowadzone będą cyklicznie do 2035 roku.

fot. Shutterstock

Co trzeba wiedzieć o powołaniu do wojska?

Decyzje administracyjną w sprawie powołania wydaje, odpowiedni dla danego terenu wojskowy komendant uzupełnień.

Kto jest powołany na ćwiczenia rezerwy?

Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 50 lat, a podoficerowie lub oficerowie do 60 lat.

Ile trwają ćwiczenia rezerwistów?

Zgodnie a art. 101 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ćwiczenia mogą trwać od 2 do 30 dniu w przypadku ćwiczeń krótkotrwałych. Dłuższe są ćwiczenia długotrwałe, które trwają do 90 dni.

fot. Shutterstock Czy można nie wziąć udziału w szkoleniu? Szkolenia wojskowe są obowiązkowe. Rezerwista, który nie stawił się na ćwiczenia wojskowe, musi liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami prawnymi. Wynikają one z art. 144 § 1 Kodeksu Karnego. Art. 144. [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej]

§ 1.

Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3.

Kto nie zgłasza się do odbywania służby zastępującej służbę wojskową w warunkach określonych w § 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Czy za szkolenia należy się wynagrodzenie? Za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego. źródło: wkukrakow.wp.mil.pl Na czas ćwiczeń wojskowych każdy żołnierz rezerwy otrzymuje umundurowanie i wyposażenie wojskowe oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Co z pracą w trakcie powołania do wojska? Na czas ćwiczeń pracodawca musi udzielić żołnierzowi rezerwy urlopu bezpłatnego. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci żołnierzowi rezerwy wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, przysługiwało mu będzie świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnicę pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym od wojska uposażeniem. Ponadto, żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej, z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 6 miesięcy, środkami publicznego transportu zbiorowego. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania czynnej służby wojskowej.

