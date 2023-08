Polskie firmy nie chcą u siebie układów zbiorowych pracy

Respondentom zadano też pytanie, czy możliwość zawierania układów zbiorowych pracy jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. W tej kwestii zdania były podzielone. 45 proc. przedsiębiorców uważa to za dobre rozwiązanie, a 44 proc. jest przeciwnego zdania. Szczególnie negatywne nastawienie mają przedsiębiorcy z dużych firm (60 proc.).

- Badania potwierdzają, że w obecnym kształcie układy zbiorowe pracy nie są atrakcyjne dla pracodawców. Przy tak szczegółowych regulacjach Kodeksu pracy nie widzą dla nich większej przestrzeni. Nowa rzeczywistość i promocja porozumień zbiorowych przez przepisy unijne wymaga zmiany regulacji krajowych – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana.

Jego zdaniem potrzebujemy nowego podejścia do porozumień zbiorowych - wszystkie, w tym te dotyczące corocznych negocjacji wzrostu wynagrodzeń, powinny być traktowane jako element rokowań zbiorowych.

- Konieczne są też zmiany w regulacjach, tak aby układy zbiorowe stały się atrakcyjne. Klauzule derogacyjne czyli odchodzenie od standardów prawa pracy w układach zbiorowych oraz zachęty fiskalne i dostęp do środków na szkolenia to kilka przykładów rozwiązań, które mogłyby skłonić pracodawców do zmiany podejścia w sprawie układów zbiorowych pracy - dodaje.

Dwie trzecie przedsiębiorców (66 proc.) zna pojęcie układu zbiorowego pracy. Najrzadziej znajomość tego pojęcia deklarują małe firmy (58 proc.). Natomiast znajomość układów zbiorowych wśród osób zarządzających średnimi i dużymi firmami jest wysoka (kolejno 87 proc. i 84 proc.).

