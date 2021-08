Polski Ład uderzy w programistów. Kadrowe braki w IT mogą się nasilić

Dyskusja na temat Polskiego Ładu nie cichnie. To gorący temat m.in. wśród specjalistów IT na kontraktach B2B. Jak wpłyną na nich zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie?

Według danych No Fluff Jobs, w 2020 r forma współpracy B2B pojawiła się aż w 3/4 ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT - szczególnie do osób z dużym doświadczeniem zawodowym.

- W roku 2020 w ogłoszeniach przeznaczonych dla ekspertów IT to właśnie ten model współpracy występował najczęściej i dominował nad umową o pracę (B2B: 87 proc., umowa o pracę 36 proc.), a w przypadku osób ze średnim doświadczeniem, czyli tzw. „midów", obie formy współpracy były oferowane równie często (B2B: 66 proc., UoP: 60 proc.). Umowa B2B najrzadziej oferowana była początkującym specjalistom IT (45 proc.) - zazwyczaj mogli liczyć oni na umowę o pracę (72 proc.) - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Eksperci IT oraz osoby ze średnim doświadczeniem zawodowym chętniej wybierają kontrakt B2B ponieważ bardziej świadomie podejmują decyzje związane z dalszym rozwojem ich kariery. Taka forma współpracy daje im m.in. możliwość współpracy projektowej z kilkoma podmiotami - dodaje Bujok.

Również Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan w rozmowie z PulsHR.pl zauważa, że popularność kontraktu B2B wśród informatyków wynika z faktu, iż ich przewaga rynkowa pozwala na wynegocjowanie warunków, które są dla nich korzystne.

- Uwzględniając, że świadczą oni niejednokrotnie usługi dla więcej niż jednego zleceniodawcy, potrzebują elastyczności. Nie chcą pracować w czasie i w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Zarządzają sami sobą i pracują na własną odpowiedzialność. Dodatkowo osoby część z nich może skorzystać z ulgi IP Box, czyli od 2019 roku preferencyjnej stawki 5 proc. do rozliczania przychodów z praw własności intelektualnej - mówi Monika Fedorczuk.

Fedorczuk zauważa też, że korzystna sytuacja na rynku pracy dodatkowo powoduje, iż osoby pracujące jako informatycy czy programiści nie muszą obawiać się zwolnień czy pozostania bez pracy, a więc nie cenią uprawnień takich jak okresy wypowiedzenia, które w ich przypadku mogą nawet stanowić barierę w szybkiej zmianie pracy na lepszą.

Popularność kontraktu B2B wśród informatyków wynika z faktu, iż ich przewaga rynkowa pozwala na wynegocjowanie warunków, które są dla nich korzystne (Fot. Shutterstock)

Specjalistów IT jak na lekarstwo

Tymczasem nie od dziś mówi się o brakach kadrowych w branży IT. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej brakuje 600 tys. programistów. W Polsce niedobór niezmiennie szacowany jest na 50 tys. Warto dodać, że zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 w lipcu 2021 r. liczba ogłoszeń wzrosła o 213 proc., a ofert pracy zdalnej - aż o prawie 600 proc.

Jak z kolei ostrzegają eksperci, zapowiadane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe mogą sprawić, że chętnych do pracy w Polsce będzie jeszcze mniej.

- W przypadku informatyków konstruowany model Polskiego Ładu to problem bez względu na to, jaką formę współpracy (zatrudnienia) mają. To jest działanie, które może być w konsekwencji jeszcze większym motywatorem dla ludzi, by szukać zatrudniania z większymi stawkami wynagrodzenia, czyli poza Polską. My już dziś otrzymujemy informacje od headhunterów, że firmy ze Stanów zlecają im poszukiwanie pracowników na polskim rynku. Wszystkie zapowiadane albo przewidywane zmiany mogą doprowadzić do tego, że kolejna pula świetnych specjalistów odpłynie z polskich firm. Zaczną sami, na własną rękę szukać pracodawcy, który zaoferuje im adekwatne do umiejętności wynagrodzenie. Ludzie dziś mogą zdalnie pracować dla firm z całego świata - za stawki, na które polski rynek rzadko kiedy może sobie pozwolić - komentuje w rozmowie z WNP.pl Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes Stowarzyszenia ITCorner oraz współzałożyciel i partner zarządzający w Unity Group.

- Jako środowisko zgłaszamy ten problem. Pisaliśmy do ministra Jarosława Gowina, premiera Mateusza Morawieckiego, wskazując, że to sytuacja, która jest dużym zagrożeniem - dodaje Rudno-Rudziński.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Fedorczuk, która obawia się, że Polski Ład znacznie osłabi atrakcyjność polskiego rynku pracy. Ekspertka podkreśla również, że nie tylko polski rynek poszukuje specjalistów branży ICT, ale również inżynierów, biotechnologów. Konkurencja o pracę osób o określonych kwalifikacjach rozgrywa się więc nie tylko pomiędzy firmami, ale również pomiędzy krajami. Informatyków poszukuję intensywnie choćby Niemcy.

- Zaproponowany w Polskim Ładzie sposób naliczania składki zdrowotnej (9 proc. od dochodu) oraz podwyższenie podatków mogą obniżyć dochody tej grupy. Ponieważ popyt na pracę tej grupy jest duży, a możliwości świadczenia pracy za sprawą pracy zdalnej nawet z najdalszych zakątków świata nieporównywalnie większe niż kilkanaście lat temu, może okazać się, ze część naszych specjalistów wybierze inny kraj do życia i pracodawcę z innego niż polski rynek - ocenia Monika Fedorczuk.

Według szacunków Konfederacji Lewiatan, w ich przypadku po wejściu w życie nowych przepisów obciążenia wzrosną o prawie 50 proc. Przykładowo programista świadczący usługi na podstawie umowy B2B, opodatkowany podatkiem liniowym i uzyskujący dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (1457,49 zł) w wysokości 15 tys. zł, płaci obecnie 2850 zł podatku. Po zmianach będzie to 4200 zł, czyli o 1350 zł więcej. Rocznie zapłaci więcej o 16 200 zł.

- Zaproponowane w Polski Ładzie rozwiązania w zakresie składek osób wykonujących prace specjalistyczne, a tym samym dobrze wynagradzane, stoją w sprzeczności z deklaracjami o potrzebie przyciągnięcia do Polski wykwalifikowanych pracowników i stworzenia warunków do powrotu Polaków o wysokich kwalifikacjach z zagranicy - dodaje Fedorczuk.

Po wprowadzeniu zmian zapowiadanych w Polskim Ładzie eksperci nie spodziewają się masowych przejść specjalistów IT na umowy o pracę (Fot. Shutterstock)

Szukanie alternatywy

Z pewnością część specjalistów IT będzie szukała alternatywnych rozwiązań, które pomogą im obniżyć koszty. Czy umowy B2B zamienią na umowy o pracę? Nie do końca.

- Raczej nie spodziewałabym się masowych przejść na umowy o pracę, bo to finansowo żadna korzyść, a o pracę specjaliści ICT raczej się nie martwią. Możliwe jest, że wzrost opodatkowania spowoduje większe oczekiwania płacowe, do poziomu, który wyrówna zmniejszenie dochodów. To najbardziej realny scenariusz, tym bardziej, że pozycja specjalistów tej branży jest taka, że mogą dyktować warunki współpracy. Raczej nie odczuwają również negatywnych skutków pandemii COVID-19 - ocenia Monika Fedorczuk.

- Myślę, że to, jaką drogę wybiorą specjaliści zatrudnieni obecnie na B2B, zależy od tego, na ile proste będą te rozwiązania do wdrożenia i na ile pozwolą na utrzymanie lub zwiększenie obecnego dochodu. Niestety musimy liczyć się również z tym, że część z nich wybierze rozwiązania, które spowodują, że przestaną w ogóle płacić podatki w Polsce. W zglobalizowanym świecie nie jest to takie trudne do zrobienia - podkreśla ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Również Dorota Andrzejewska, szefowa zespołu rekruterów Awareson, firmy specjalizującej się w rekrutacji IT, uważa, że przy obecnym, silnym niedoborze specjalistów i presji płacowej w branży IT, możemy spodziewać się, iż wielu ekspertów przerzuci koszty zmian na pracodawców, a polskim firmom będzie bardzo trudno konkurować o pracowników z zagranicznymi firmami. Specjaliści IT będą również bardziej skłonni wyjeżdżać do pracy za granicę.

- Polska branża IT od kilku lat przeżywa rozkwit. Rodzime firmy z powodzeniem konkurują z zagranicznymi, a nasi specjaliści należą do jednych z najbardziej pożądanych na świecie. To w dużym uproszczeniu efekt bardzo dobrego stosunku jakości pracy do ceny usług - polscy specjaliści IT słyną z ogromnych kompetencji i pracowitości, a ich stawki są umiarkowane. Korzystają na tym też nowoczesne polskie firmy IT. Część zmian podatkowych i okołopodatkowych proponowanych w Nowym Ładzie mocno zaburzy ten stosunek. Przykładowo specjalista z przychodem ok. 20 tys. zł, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą straci w skali roku miesięczne wynagrodzenie - komentuje Dorota Andrzejewska.

- Z pewnością specjaliści IT będą szukali alternatywnych form rozliczania się. Można się spodziewać większego zainteresowania ulgą IP Box, korzystania ze skali podatkowej w grupie kandydatów IT będących w związkach, większego zainteresowania opodatkowaniem ryczałtowym - zwłaszcza w grupie, która nie generuje dużych kosztów, powstawania „fikcyjnych” spółek, bardziej korzystnych podatkowo niż jednoosobowa działalność gospodarcza - ocenia Andrzejewska.