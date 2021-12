Polski Ład to armagedon dla firm. Tony papierów... takiej końcówki roku nie było dawno

Wraz z nowym rokiem wejdzie w życie szereg zmian, jakie wprowadza Polski Ład. Choć wyższa kwota wolna od podatku, nowe zasady naliczania składki zdrowotnej, czy ulga dla klasy średniej mają obowiązywać od stycznia, to księgowe czy kadrowe już teraz muszą stosować nowe zasady. - Od strony organizacyjnej wprowadzenie Polskiego Ładu będzie koszmarnie ciężkie do przeprowadzenia - mówi wprost Magdalena Michałowska, właścicielka Biura Rachunkowego Meritum, ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

- Pani zwariowała! Zamykamy rok, a do tego jeszcze Polski Ład - słyszymy w odpowiedzi na naszą prośbę o komentarz na temat zbliżających się zmian w przepisach od jednej z księgowych. Potem już tylko kilka zdań i tyle było z rozmowy...

Magdalenę Michałowską, właścicielkę Biura Rachunkowego Meritum, założycielkę Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych, taka reakcja wcale nie dziwi.

- Wiele biur planowało pod koniec roku zrobić sobie przerwę świąteczną, ale się nie udało. Pracujemy na pełnych obrotach. Zmiany związane z wprowadzaniem Polskiego Ładu całkowicie zdezorganizowały naszą pracę, plany i wszystko to, jak do tej pory funkcjonowaliśmy - mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Jak wyjaśnia fakt, że nowe rozwiązania wchodzą w życie od 1 stycznia, oznacza tylko tyle, że księgowe i kadrowe już teraz funkcjonują na nowych przepisach, które w praktyce jeszcze nie obowiązują. Przykładowo, wyliczając wypłatę trzeba wziąć pod uwagę czy będzie ona wypłacana ostatniego dnia grudnia 2021 czy już 1 lub 10 stycznia 2022. W związku z czym muszą stosować różne - stare i nowe - przepisy.

Tymczasem nie wszystkie programy na których pracują są przystosowane do nowych rozwiązań, co stanowi dosyć spory problem. Nawet jeśli potencjalnie udało się to zrobić, to i tak zawodowa odpowiedzialność będzie wymagała ręcznej weryfikacji tego, co obliczy program.

- Przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy przyszłego roku, większość kadrowych i księgowych oprócz obliczeń wykonywanych w specjalistycznych programach, będzie je ręcznie weryfikować. Sami producenci oprogramowania nie są w stanie w 100 procentach zagwarantować prawidłowości obliczeń. Oni także praktycznie z dnia na dzień musieli dostosować swoją pracę do nowych wymogów. Zauważmy, że pomiędzy pierwszymi pogłoskami na temat Polskiego Ładu, a wejściem w życie tak rewolucyjnych przepisów minęło zaledwie pół roku! - podkreśla Magdalena Michałowska.

Dodaje również, że przeszkadza też dezinformacja, jeśli chodzi o stosowanie nowych przepisów w praktyce. - Ustawa swoje, Ministerstwo Finansów swoje, a ZUS swoje - wyjaśnia.

Podobne odczucia z ostatnich miesięcy pracy ma Barbara Karwowska, główna księgowa w Biurze Rachunkowym Olatax i firmie Ava Security.

- Ta końcówka roku jest wyjątkowo ciężka. W ciągu roku było dużo zmian ustawowych, włączając w to przede wszystkich Polski Ład. Przez ostatnie dwa miesiące przeglądam mnóstwo dokumentów, uczestniczę w webinarach, szkoleniach - aby na nowo nauczyć się, jak wyliczać wynagrodzenia i w ogóle w tym nowym systemie podatkowym się poruszać. Musimy wiedzieć, jak obsługiwać biuro, co mają robić pracownicy - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl.

Przyznaje też, że Polski Ład oznacza dla księgowych i kadrowych więcej pracy.

- Musimy przygotować swoje biura pod kątem informatycznym, aby ułatwić sobie pracę. Na przykład składkę zdrowotną musimy teraz wyliczać dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie, stąd konieczność usprawnienia naszej pracy. Na pewno większą uwagę będziemy musiały przywiązywać do umów o pracę oraz zlecenia, a także pilnowania, aby wynagrodzenia były z pracownikami ustalane w kwocie brutto, a nie netto. Z pewnością kontakt z działami księgowymi będzie dużo intensywniejszy, bowiem teraz trzeba być cały czas na bieżąco. Rzetelne sprawdzanie swoich kontrahentów oraz terminowe opłacanie wszystkich należności i zobowiązań będzie kluczowe, bez tego nakładane będą duże kary - wskazuje.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Aktualne zamieszanie to jedno, druga sprawa to konsekwencje, jakie niosą ze sobą nowe przepisy. Dla mniej zarabiających są one pozytywne, ale dla sporego grona przedsiębiorców i menedżerów - nie.

Co będzie stanowiło jedno z większych wyzwań?

- Niezwykle ciężkie do zorganizowania będzie stosowanie nowych zasad dotyczących składki zdrowotnej naliczanych od dochodu czy przychodu. Po pierwsze my, jako księgowi będziemy musieli tłumaczyć naszym klientom - przedsiębiorcom, dlaczego składki ZUS są tak niewspółmiernie wysokie. Co prawda, od jakiegoś czasu informujemy i wyjaśniamy na czym będą polegały zmiany, jednak większość z przedsiębiorców zrozumie to dopiero w momencie, w którym zamiast niecałych 400 zł składki zdrowotnej, podamy im do zapłaty należność publicznoprawną w wysokości np. 10 000 zł. Każda korekta ksiąg, która będzie wynikała na przykład z dostarczenia dokumentów po terminie, będzie obligowała nas także do korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS - wyjaśnia Magdalena

Michałowska.

- Może okazać się, że jedna jedyna faktura wystawiona przez kontrahenta zagranicznego dokumentująca import usługi dokonanej np. dwa miesiące temu spowoduje konieczność skorygowania KPiR, rejestrów VAT, JPK oraz deklaracji ZUS za dwa miesiące. Korekta będzie gonić korektę - dodaje.

Helena Warszakowska, menedżer firmy doradczej Grant Thornton, która specjalizuje się w zakresie kadr i płac, przypomina, że każda osoba zobowiązana do opłacania składki zdrowotnej, obecnie opłaca ją w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Część tej składki, tj. 7,75 proc. podstawy, dotychczas mogła być odliczona od podatku. W efekcie łączne obciążenie z tytułu składki zdrowotnej dla podatnika wynosiło tak naprawdę 1,25 proc. podstawy.

- Od 1 stycznia 2022 roku została wycofana możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Obciążenia podatników wzrosną jednak w różny sposób, w zależności od tego z jakiego źródła uzyskują dochody - wyjaśnia.

I jak dodaje, podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę, wykonujący umowę zlecenie, umowę o dzieło czy kontrakt menedżerski, otrzymujący wynagrodzenie z tytułu powołania do rady nadzorczej – zapłacą więcej podatku o 7,75 proc. podstawy dla składki zdrowotnej, której już nie będą mogli odliczyć. Z kolei dla osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu czy prokurenta – został wprowadzony obowiązek, którego dotychczas w ogóle nie było, opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9 proc. od wypłacanego wynagrodzenia.

W związku z tym, że jednocześnie nie będzie możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, oznacza to dla tych osób wzrost obciążeń od nowego roku o 9 proc. kwoty wynagrodzenia ustalonego na mocy aktu powołania.

Jednak to dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmiany są najbardziej znaczące. Oprócz odebrania możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zmieniono sposób ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyjaśnia Helena Warszakowska, dotychczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowiła kwota 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Od 1 stycznia 2022 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił:

a.) dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym – uzyskany z działalności dochód, przy czym podstawa ta w ciągu roku nie może być niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku oraz minimalnego wynagrodzenia; dla osób, które opłacają podatek liniowy, składka zdrowotna została zmniejszona do 4,9 proc.; składka ta nie może być jednak mniejsza w roku podatkowym niż równowartość kwoty wynoszącej iloczyn 9 proc., minimalnego wynagrodzenia oraz liczby miesięcy ubezpieczenia zdrowotnego w danym roku;

b.) dla osób, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – roczna podstawa dla składki zdrowotnej będzie uzależniona od kwoty przychodu i wyniesie iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odpowiedniego dla rocznego przychodu procenta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku:



- dla przychodu nie większego niż 60 000 zł rocznie: 60 proc.,- dla przychodu większego niż 60 000 zł lecz nie większego niż 300 000 zł rocznie: 100 proc.,- dla przychodu większego niż 300 000 zł rocznie: 180 proc.;

c.) dla osób, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej – roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia przemnożona przez liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Magdalena Michałowska zwraca uwagę na jeszcze jeden problem i wskazuje, że ZUS nie zna pojęcia "straty".

- W swoich najnowszych wyjaśnieniach dokonał takiej interpretacji przepisów, która jest niezwykle krzywdząca dla przedsiębiorców i która narazi ich na niemałe konsekwencje finansowe. W odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że dochód nie może być ujemny, a co za tym idzie - nie ma możliwości rozliczenia bieżącego dochodu z uwzględnieniem strat poniesionych w poprzednich miesiącach - wskazuje.

Jak dodaje, w praktyce oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca przez 10 miesięcy roku odnotowywał stratę, to zgodnie z przepisami będzie płacił minimalną składkę zdrowotną w wysokości 270,90 zł. Ale jeśli w listopadzie jego dochód wyniesie np. 1 mln zł, to zgodnie z interpretacją ZUS, będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną od miliona, nie uwzględniając strat z poprzednich części roku.

- Absurd polega na tym, że choć przedsiębiorca fizycznie w skali roku nie osiągnął na tyle dużego dochodu, żeby było go stać na zapłacenie składki zdrowotnej, to ZUS będzie się jej domagać. Oczywiście po rozliczeniu całego roku, możliwe będzie złożenie wniosku o zwrot nadpłaty, jednak te pieniądze będą przez kilka miesięcy niejako zamrożone - wyjaśnia. Podkreśla, że całkowicie nie zgadza się z taką interpretacją ustawy i liczy, że niebawem pojawią się nowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Wyższa kwota wolna od podatku w 2022

Od 2022 roku w górę poszła kwota wolna od podatku. Wszystkie osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, bez względu na wysokość osiągniętego w ciągu roku dochodu, nie zapłacą podatku od pierwszych zarobionych 30 000 zł dochodu. Konsekwencją tej zmiany są zmiany w sposobie naliczania wynagrodzeń na comiesięcznych listach płac.

- Do końca 2021 roku, w sytuacji gdy pracownik przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym złożył Pit-2 (czyli dokument, w którym oświadcza, że nie osiąga żadnych innych dochodów, które uprawniają go do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przy wpłacaniu miesięcznych zaliczek do urzędu skarbowego), pracodawca przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek umniejszał ją o 43,76 zł. Kwota ta wynikała z kwoty wolnej od podatku, która przysługiwała osobom osiągającym roczny dochód od 13 000 zł do 85 528 zł. To umniejszenie zaliczki było uwzględnianie w danym roku podatkowym do miesiąca, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy włącznie. Pracownik, przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym, jeżeli osiągnął dochody w skali roku nieprzekraczające 13 000 zł, otrzymywał zwrot z urzędu skarbowego, a w przypadku, gdy jego dochód przekroczył 85 528 zł, musiał odpowiednią kwotę dopłacić - wyjaśnia Helena Warszakowska z Grant Thonton.

Od 2022 roku, każdemu pracownikowi, który złożył Pit-2, pracodawca będzie pomniejszał miesięczną zaliczkę na podatek o 425 zł. Kwota ta będzie taka sama, niezależnie od tego jakie są zarobki pracownika i nie będzie wywoływała konieczności zwrotu czy dopłaty z/do urzędu skarbowego (o ile pracownik słusznie zawnioskował na Pit-2 o stosowanie tej kwoty).

Co istotne, kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich osób rozliczających się na zasadach ogólnych, ale w ciągu roku, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Osoby wykonujące umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, powołane do pełnienia funkcji członka zarządu lub do rady nadzorczej, będą miały pomniejszaną zaliczkę o 425 zł miesięcznie pod warunkiem, że złożą płatnikowi oświadczenie, iż ich roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł.

Ulga dla klasy średniej

- O ile kwota wolna od podatku jest rozsądną zmianą i nie stanowi dla nas dodatkowego obciążenia, to ulga dla klasy średniej sama w sobie jest jedną wielką pułapką. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba będzie się zmieścić w widełkach, a przekroczenie ich będzie wiązało się z wieloma nieprzyjemnościami. My rozliczając pracownika, albo otrzymamy od niego oświadczenie o rezygnacji z ulgi, albo jeśli zarabia odpowiednio dobrze w skali miesiąca, musimy mu ją naliczać co miesiąc - wyjaśnia Magdalena Michałowska.

Problemy mogą pojawić się w sytuacji, kiedy na przykład na początku roku pracownik będzie zarabiał na tyle dobrze, że ulga będzie mu przysługiwała, ale w drugiej połowie roku straci pracę i nie osiągnie zapisanego w ustawie limitu lub też otrzyma sporą premię i również nie zmieści się w widełkach, to w rozliczeniu podatkowym będzie musiał zwrócić całą kwotę, jaką dzięki uldze zaoszczędził.

- Dlatego staramy się tłumaczyć klientom i pracownikom, że korzystanie z ulgi dla klasy średniej ma sens, ale dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego i przekonywać ich do tego, że lepiej jest złożyć oświadczenie o niestosowaniu tej ulgi w trakcie roku, niż potem ją zwracać. A ryzyko jest duże, bo nieraz wystarczy, że pracownik będzie dostawał po 100 zł więcej co miesiąc, nawet tego nie odczuje, a może przekroczyć zapisane w ustawie kwoty - podkreśla Magdalena Michałowska.

Podobną rekomendację ma Barbara Karwowska, główna księgowa w biurze rachunkowym Olatax i firmie Ava Security. - Lepiej nie stosować jej w trakcie roku podatkowego, lecz rozliczyć w zeznaniu rocznym, co wiąże się ze składaniem oświadczeń przez pracowników w swoich działach kadrowych, aby uniknąć niespodziewanych dopłat - tłumaczy.

Warto przypomnieć, że tzw. ulga dla klasy średniej została wprowadzona, by części podatnikom zrekompensować wzrost kosztów, jakie ponosić będzie na opłatę wspomnianej wcześniej składki zdrowotnej. Skorzystać z niej będą mogli podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych. Ulga zatem nie jest skierowana np. do zleceniobiorców czy osób pracujących na podstawie umów o dzieło. Przy czym ich roczne przychody będą musiały miesić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Nowe progi podatkowe w Polskim Ładzie

Kolejną ze zmian, o której warto pamiętać jest podwyższenie progu podatkowego. Dochody osób rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli między innymi osób zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty menedżerskie, osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, do zasiadania w radzie nadzorczej, a także osób prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały tę formę rozliczeń, opodatkowane są do kwoty progu podatkowego w wysokości 17 proc. od podstawy opodatkowania, a od nadwyżki – w wysokości 32 proc.

Próg podatkowy (inaczej podstawa opodatkowania) od 2009 roku wynosił niezmiennie 85 528 zł. Od 1 stycznia 2022 kwota ta została podniesiona do 120 000 zł.

Magdalena Michałowska poproszona o podsumowanie jak nowe przepisy wpłyną na funkcjonowanie gospodarki mówi tak:

- Skoro przepisy jeszcze nie weszły w życie, a już pojawiają się problemy związane z ich stosowaniem, to na ten moment nie wróżę im niczego dobrego. Być może za jakieś dwa, trzy lata zostaną one dopracowane i wtedy będą miały większy sens. Zmiany dotyczące kwoty wolnej i podniesienia kwoty limitu pierwszej skali podatkowej są bardzo dobre, więc takie zmiany poprawią sytuację niektórych osób. Jednakże pozostałe, niekorzystne zmiany pochłoną te pozytywne i firmy będą mierzyły się ze zwiększeniem obciążeń finansowych prowadzonych przedsiębiorstw. A to z kolei przełoży się na ceny w Polsce, a tym samym te grupy społeczne, które faktycznie zyskają na Nowym Ładzie, zyskają tylko pozornie - mówi.