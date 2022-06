Polski Ład przywrócił niemiły obowiązek, a przedsiębiorcy o nim zapominają

KDS

• 13 cze 2022 13:14





Przedsiębiorcy odzwyczaili się od wysyłania co miesiąc do ZUS dokumentacji rozliczeniowej. Tymczasem „Polski Ład” wprowadził zmiany dotyczące rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po wejściu w życie nowych przepisów, uciążliwy obowiązek powrócił. Tym, którzy o nim zapomną i nie wyślą deklaracji ZUS automatycznie naliczy wysokość składki zdrowotnej a to może skutkować błędnym rozliczeniem. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. (fot. PAP/Paweł Supernak)

REKLAMA

Jak przyznaje ZUS, bardzo duża liczba płatników nie składa od 1 stycznia tego roku dokumentów rozliczeniowych DRA. Nie wiedzą lub zapomnieli o tym, że nie są z tego obowiązku zwolnieni. „Polski Ład” wprowadził zmiany dotyczące rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. To oznacza obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

- Przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają. Niestety obowiązek ten wrócił wraz z nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które wprowadził „Polski Ład” - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku. – My wysyłamy do firm informacje o braku rozliczeń, ale nadal wielu przedsiębiorców się z tego obowiązku nie wywiązuje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Koniec płacenia państwu. Od dziś zaczynamy pracować na siebie

Rzeczniczka przypomina, że od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

- Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty oraz nianie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych nie musi też składać osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o sus. Dla płatnika, który nie przekaże dokumentów za dany miesiąc utworzony będzie automatycznie wymiar składek z urzędu, co może skutkować błędnym rozliczeniem.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysyła do płatnika zawiadomienie o braku dokumentów za dany miesiąc.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU