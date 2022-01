Polski Ład gorszy niż lockdown. Biznes apeluje: wycofajcie go

- Polski Ład przez niektórych odczuwalny jest jeszcze gorzej niż lockdown. Słyszymy mnóstwo głosów, że prowadzenie działalności gospodarczej w nowych warunkach jest po prostu nieopłacalne. Oczekujemy, że rząd widząc, co się dzieje, zrobi krok w tył i wycofa się z tej reformy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie od wielu dni odbiera sygnały od przedsiębiorców, którzy czują się przytłoczeni nie tylko podwyżkami cen prądu i gazu, ale i kłopotami administracyjnymi wynikającymi z Polskiego Ładu. Zmian jest tak wiele, że nie radzą sobie z nimi na bieżąco kancelarie podatkowe oraz firmy zajmujące się prowadzeniem kadr i księgowości.

- Polski Ład przez niektórych odczuwalny jest jeszcze gorzej niż lockdown. Słyszymy mnóstwo głosów, że prowadzenie działalności gospodarczej w nowych warunkach jest po prostu nieopłacalne. Oczekujemy, że rząd widząc, co się dzieje, zrobi krok w tył i wycofa się z tej reformy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej są świadomi konieczności zmian podatkowych i dostosowywania systemu fiskalnego i kontrolnego do obecnych warunków gospodarczych. Jednak ich zdaniem ustawa, która ma 700 stron, zmienia kilkanaście innych, kluczowych dla przedsiębiorców ustaw, zmienia systemy rozliczeń pracodawców i pracowników, powinna być dopięta na ostatni guzik i dopracowana w 100 proc. W takich przypadkach nie powinno być miejsca na żadne niedopowiedzenia. Tymczasem Polski Ład wprowadzany jest w atmosferze chaosu, co powoduje, że wielu przedsiębiorców po prostu nie wie, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości gospodarczej.

- Zafundowano polskim przedsiębiorcom prowizoryczną ustawę. Polski Ład to ustawa klejona na sznurek i zapałkę. Jesteśmy oburzeni tym, jak przygotowano ustawę, która zmienia funkcjonowanie całej gospodarki w Polsce - mówi Hanna Mojsiuk.

- Przedsiębiorcy piszą do nas o swoich wątpliwościach. Dotyczą one zarówno naliczania składek zdrowotnych, jak i wyboru sposobów rozliczania się czy kwestii związanych z kadrami i ulgą dla klasy średniej. Wątpliwości interpretacyjnych jest tak wiele, że kancelarie podatkowe i prawne nie są w stanie ich wszystkich szybko wyjaśniać. Do tego przedsiębiorcom na nowy rok zafundowano podwyżki cen mediów. Jest bardzo źle – mówi Hanna Mojsiuk. - Polski Ład dla przedsiębiorców jest niczym labirynt, w którym oni odgrywają rolę Tezeusza, nici Ariadny jednak brakuje. Intencje może były dobre, ale wykonanie absolutnie nie do zaakceptowania - dodaje.

Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej apelują o to, by rząd wycofał się z wprowadzania Polskiego Ładu w roku 2022.

- Niech ten temat zostanie cofnięty, dopracowany i dopiero wprowadzany w życie. Nie ma zgody przedsiębiorców na psucie prawa – apeluje Mojsiuk.

Podobny apel wystosowała Federacja Przedsiębiorców Polskich.

- Obowiązujące od niespełna dwóch tygodni nowe przepisy podatkowe, tzw. Polski Ład, ukazują tak wiele problemów, że już one uzasadniają odsunięcie w czasie obowiązywania nowych rozwiązań co najmniej do początku 2023 r., albo nawet 2024 r. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że kolejne problemy są dopiero przed nami - po pełnych trudności rozliczeniach pierwszych wypłat wynagrodzeń przyjdzie niebawem czas na zastosowanie pozostałej części niezwykle obszernych przepisów podatkowych Polskiego Ładu - zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jak dodaje, sytuacja gospodarcza i nadal trwająca pandemia nie są odpowiednim momentem na wprowadzanie tego typu zmian.

- W gospodarce dotkniętej kryzysem wywołanym pandemią, szybującymi cenami energii i znacznie podwyższonej inflacji dokładanie decyzją ustawodawcy dodatkowych kosztów i ryzyk jest nieodpowiedzialne. Dlatego należy zdecydowanie opowiedzieć się za przesunięciem w czasie stosowania przepisów Polskiego Ładu o co najmniej rok. Jeszcze nie jest za późno, bo nie minął nawet drugi tydzień obowiązywania nowych przepisów. „Przywrócenie” starego stanu prawnego będzie mniej dotkliwie i szkodliwe niż było wprowadzenie rewolucji podatkowej bez odpowiedniego czasu na przygotowanie (vacatio legis) – dodaje.

Polski Ład pełen paradoksów

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej z zakresu podatkowego mówią o ogromnej liczbie wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców.

- Zaczyna się dramatyczna walka z czasem i próbą ustalenia, jaka forma prawna lub jaki sposób opodatkowania jest dla przedsiębiorcy optymalny, żeby jak najmniej stracić na Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy dowiadują się od doradców podatkowych lub od księgowych, że zapłacą więcej. Dowiadują się, że trudno wyliczyć o ile więcej, bo przepisy są bardzo nieprecyzyjne. Oto przykład: podstawa naliczania składki zdrowotnej będzie wyższa od podstawy PIT przez oskładkowanie wszystkich przychodów podatkowych, w tym też zwolnionych z PIT. Jeśli przedsiębiorca dostanie umorzenie PFR 2.0 - zapłaci od tego składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. (PIT liniowy) lub 9 proc. Jest ona bowiem przychodem podatkowym, od którego zaniechano poboru na mocy rozporządzenia MF. Niemniej, jednak jest to przychód podatkowy – mówi Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przed nami gaszenie kolejnych pożarów

Zastrzeżenia zgłaszają również prawnicy, którzy są odwiedzani przez przedsiębiorców równie często jak doradcy podatkowi.

- Nieprecyzyjne przepisy Polskiego Ładu, w tym te dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej już powodują, że spora część pracowników otrzymała w styczniu mniejsze wynagrodzenia. Zasadniczo, pracownik rezygnujący z wyżej wymienionej ulgi powinien liczyć się z tym, że najprawdopodobniej kwota netto przekazywana mu przez pracodawcę okaże się nieco niższa, co może powodować konflikty na linii pracownik-pracodawca – wyjaśnia mec. Marek Jarosiewcz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

- Niestety, bardzo krytycznie należy ocenić nie tylko samą legislację, ale też komunikację Ministerstwa Finansów z podatnikami - zewsząd docierają do nas głosy, że jeszcze w ostatnich dniach roku podatnicy próbowali np. w ZUS uzyskać konkretne wytyczne dotyczące stosowania nowych przepisów i niestety byli „odprawiani z kwitkiem”. Spodziewam się, że wiele problemów wynikających z niejasnych przepisów Polskiego Ładu będzie rozwiązywanych doraźnie, na zasadzie „gaszenia kolejnych pożarów” – dodaje mec. Jarosiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Michałowska, właścicielka biura rachunkowego Meritum ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych, która zaznacza, że ciężko powiedzieć, co zrobi rząd. SWBR wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi biura rachunkowe wystosowało apel o to, żeby uznać nieważność rozporządzenia.

- Nie wiemy jednak, czy nasze działania cokolwiek zmienią. Grupy zawodowe, które potrafią strajkować - co niejednokrotnie udowodniły - zorientowały się, że coś jest nie tak. Powstały błędy po stronie ustawodawcy, z których rząd próbuje się teraz wybronić. Działa w panice, a jak wiadomo nietrudno w takiej sytuacji o błąd, możemy się więc spodziewać kolejnych problemów - ocenia Magdalena Michałowska.