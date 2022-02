Polski Ład dołożył obowiązków, ale nie wszystkim. Oto lista szczęściarzy

Polski Ład nałożył na podatników kilka nowych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są jednak pewne grupy, których powyższy obowiązek nie obejmuje.

Jedną z grup płatników, które nie muszą co miesiąc składać deklaracji do ZUS, są osoby duchowne opłacające składki wyłącznie za siebie, które zadeklarowały w ostatniej deklaracji rozliczeniowej minimalną podstawę wymiaru składek. Co ważne, zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy również tych miesięcy, w których zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek.

Kolejną grupą, która nie musi składać dokumentów rozliczeniowych do ZUS są osoby zatrudniające, na podstawie umowy uaktywniającej, wyłącznie nianię.

- Jest tutaj jednak pewien warunek. W ostatnich złożonych za pełny miesiąc dokumentach rozliczeniowych, które były oznaczone identyfikatorem z zakresu 40–49, płatnik musi wykazać podstawę wymiaru składek nieprzekraczającą 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przy umowie zawartej po 1 stycznia 2018 roku lub nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie przy umowie zawartej przed 1 stycznia 2018 roku – mówi Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Osoby, które dobrowolnie zgłosiły się do ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych i opłacają składkę wyłącznie za siebie, są również zwolnione z obowiązku miesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

- Warto jednak podkreślić, że również w tej grupie jest jeden warunek, który należy spełnić, by móc skorzystać z wyżej wspomnianego prawa – płatnik w swojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej musi zadeklarować do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę – dodaje ekspertka z Systim.pl.

Co istotne, jeśli płatnik przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, może nie składać dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc kalendarzowy również w sytuacji, gdy zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca wynika wyłącznie ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto pamiętać o tym, że osoby upoważnione nie muszą informować ZUS o tym, że chciałyby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych. Zwolnienie bowiem przysługuje z mocy prawa, jeśli dokumenty rozliczeniowe, które przekazał za poprzedni pełny miesiąc były poprawnie wypełnione.

Ważne dla wyliczenia składki zdrowotnej

Pozostali płatnicy, po wejściu w życie przepisów w ramach Polskiego Ładu, mają obowiązek złożyć deklarację w lutym 2022 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zmienił się również sam wzór deklaracji ZUS DRA.

Zmiany mają umożliwiać przedsiębiorcy wskazanie osiągniętego w danym miesiącu przychodu oraz formy opodatkowania, co sprawi, że ZUS będzie w stanie zweryfikować prawidłową wysokość składki zdrowotnej przez niego zapłaconej. Zmiany te obejmą również i tych podatników, którzy już wcześniej wysyłali dokumenty rozliczeniowe do ZUS co miesiąc – z uwagi na zmienną wysokość przychodów nie mogą oni już bowiem automatycznie sięgać po deklaracje z poprzedniego miesiąca, stąd też są oni zobowiązani do wypełniania deklaracji co miesiąc.