Polska właśnie traci wielką szansę na naprawę rynku pracy

Polską granicę do początku listopada 2023 roku przekroczyło ponad 16 mln uchodźców. W 2022 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje dotyczące udzielenia ochrony międzynarodowej w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej 10,7 tys. osobom. Jak zaznacza BCC, przy takich ruchach migracyjnych Polski nie stać na to by być państwem bez polityki migracyjnej.

- Pomiędzy skrajnymi stanowiskami prezentowanymi w dyskusjach ideologicznych jest przestrzeń. W niej jest miejsce na rzeczową dyskusję, na równowagę, na kompromis i mądrą pomoc. Państwo, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, musi posiadać przemyślaną politykę imigracyjną i azylową - mówi Joanna Torbé-Jacko ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Imigranci mogą wypełnić lukę na polskim rynku pracy

W 2022 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 9,9 tys. cudzoziemców. Byli to w większości obywatele: Białorusi – 3,1 tys. osób, Rosji – 2,2 tys. osób, Ukrainy – 1,8 tys. osób, Iraku – 0,6 tys. osób oraz Afganistanu – 0,4 tys. osób.

- Imigracja jest szansą na wypełnienie luk na rynku pracy i na trendy demograficzne. Jeżeli nadal polityka imigracyjna będzie prowadzona w taki sposób będzie to szansa stracona. Podstawowe założenie mówiące, że polityka migracyjna powinna być dostosowana do priorytetów rynku pracy dawno zostało zapomniane - uważa Joanna Torbé-Jacko.

- Przykładem jest choćby błąd polegający na przyjęciu, że z uwagi na napływ uchodźców z Ukrainy wypełnią oni samoistnie i naturalnie luki na rynku pracy. Nie wzięto przy tym pod uwagę, że główną grupą uchodźców są kobiety i dzieci, co spowodowało że branże w którym prace wykonują głównie mężczyźni stanęły wobec katastrofalnej sytuacji - dodaje.

Konieczna pilna zmiana. Oto 10 rekomendacji BCC dotyczących polityki migracyjnej

BCC opracowało raport, który zawiera 10 kierunkowych rekomendacji dotyczących polityki migracyjnej. Oto one:

Wyjść z obecnego stanu - bo Polski nie stać dziś by była krajem straconej szansy i krajem postrzeganym wyłącznie jako obszar tranzytowy. Przyłączyć się do Unii Europejskiej - bo odwracanie się od wspólnotowego stołu nie przynosi Polsce żadnych korzyści i powinna ona zająć negocjacyjne stanowisko wobec kluczowych dla imigracji aktów prawnych. Szkolić w obszarach strategicznych - bo służby, urzędy i organy państwowe muszą być szkolone na wypadek sytuacji kryzysowych, tak aby sprawnie reagować. Przemyśleć instrumenty pomocowe - bo instrumenty pomocowe powinny być tworzone z myślą o osiągnięciu konkretnych celów, a nie jako pomoc sama w sobie. Kreować politykę migracyjną mając na uwadze rynek pracy - bo nie da się prawidłowo określić celów polityki imigracyjnej bez wizji potrzeb rynku pracy teraz i w przyszłości. Podejmować działania niwelujące przekonanie, że Polska jest przystankiem w drodze na Zachód - bo to jeden z najważniejszych celów jaki powinien przyświecać polityce imigracyjnej. Zatroszczyć się o edukację imigrantów - bo to oni w przyszłości mogą wypełnić luki na rynku pracy. Opracować narzędzia do eliminowania czarnego rynku pracy cudzoziemców - bo bez tego polskie przedsiębiorstwa działające legalnie nie mają szansy przetrwać. Uprościć przepisy dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców - bo przepisy te są dziś niezrozumiałe, rozproszone i niespójne. Przyjąć za pewnik, że konieczna jest integracja - bo jeżeli imigranci nie będą mieli poczucia więzi społecznych żaden z powyższych celów się nie powiedzie.

"Najważniejsze jest to, żeby szybko i sprawnie zarządzić imigracją, aby uchodźcy nie wyjeżdżali z Polski"

Jednym z bardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych powszechnie rozwiązań jest nowy mechanizm solidarnościowy (ang. mandatory solidarity), który przewidziany został w projekcie rozporządzenia o zarządzaniu azylem i migracją. Aby zrównoważyć obowiązujący obecnie system, w którym zasadniczo jedynie kilka państw członkowskich Unii Europejskiej jest odpowiedzialnych za znaczącą większość wniosków azylowych organy Unii Europejskiej proponują nowy mechanizm, który urzeczywistnia zasadę solidarności wyrażoną w art. 80 TFUE.

Zgodnie z tym rozwiązaniem państwa członkowskie Unii Europejskiej mają wspierać się wzajemnie poprzez relokację imigrantów na terytorium całej Wspólnoty. Nowy instrument byłby więc stosowany we wszystkich tych przypadkach, w których mamy do czynienia ze szczególnym i masowym napływem imigrantów do Unii Europejskiej. Ponadto, przepisy rozporządzenia przewidują również specjalne rozwiązania na wypadek zaistnienia sytuacji siły wyżej – takiej jak na przykład pandemia SARS-CoV-2.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają wspierać się wzajemnie poprzez relokację imigrantów na terytorium całej Wspólnoty (Fot. Shuttesrock)

- Większość dotychczasowych działań była poodejmowana ad hoc, choć przecież i nadejście pandemii, i wybuch wojny w Ukrainie można było przewidzieć. Dzisiaj polskich przedsiębiorców na to nie stać. Musimy przyłączyć się do UE, ale jednocześnie zagwarantować, że Polska zostanie uznana za państwo znajdujące się pod presją migracyjną. Ale najważniejsze jest to, żeby szybko i sprawnie zarządzić imigracją, aby uchodźcy nie wyjeżdżali z Polski w przekonaniu, że za granicą czeka ich lepsza przyszłość, bo do tego potrzebne są specjalne instrumenty sprzyjające integracji – podsumowuje Joanna Torbé-Jacko ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Problemem są długotrwałe procedury i czas oczekiwania na wydanie pozwoleń

Prezes Personnel Service Tomasz Hanczarek w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że pod względem możliwości rynku pracy, Polska jest atrakcyjna dla pracowników z coraz dalszych rejonów świata. Problemem są skomplikowane procedury i czas oczekiwania na wydanie odpowiednich pozwoleń.

- Po wybuchu wojny wprowadzono specustawę ułatwiającą zatrudnianie Ukraińców, którzy przed wojną uciekli do Polski i to zadziałało bardzo dobrze. Nieco inaczej jest z przedstawicielami innych krajów, procedury są zdecydowanie dłuższe. Dochodzą do tego różnice kulturowe. Potrzebujemy bardziej przemyślanych działań, wyznaczenia obszarów, w których tacy pracownicy mogliby wypełnić wakaty - podkreśla Hanczarek.

Jak wyjaśnia Tomasz Hanczarek, polityka migracyjna dotycząca kwestii zatrudniania obcokrajowców powinna być długofalowa i obejmować okres 10-15 lat.

- Trochę jak w życiu. Jak dom się nie wali, to nie robimy remontu. Jeżeli dziś nie mamy katastrofy na rynku, mamy niskie bezrobocie, zatrudniamy mimo długich procedur pracowników, to pozornie jest ok. Nie mamy katastrofalnej sytuacji, nie myślimy więc o stworzeniu odpowiednich strategii - mówi Hanczarek.

- Od 20 lat zajmuję się rynkiem HR-u i zawsze ten temat się pojawia. Powinniśmy wziąć przykład np. z Niemców, którzy taką politykę mają i co pięć lat ją uaktualniają. Potrzebujemy planowania strategicznego, szczególnie w momencie, gdy mamy problem demograficzny. Dodajmy do tego napływający do Polski kapitał i inwestycje zagraniczne. Bez rąk do pracy nie damy rady. Musimy też pamiętać, że to nie może być dokument dla dokumentu. To musi być sprawnie naoliwiona maszyna - dodaje.

Z kolei prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder, wiceprezes Polskiego Forum HR Wojciech Ratajczyk uważa, że trzeba określić, z jakich krajów powinniśmy ściągać pracowników i jak powinien wyglądać ten proces.

- Na pewno musi być to łatwiejsza i szybsza ścieżka. Obecnie oficjalna droga pozyskiwania imigrantów trwa zbyt długo – konsulaty mają swoją przepustowość, a w kolejkach mamy kilka tysięcy osób. Do tego wydawanie wiz i pozwoleń to loteria - uważa Wojciech Ratajczyk.

- Moim zdaniem ścieżka ta musi zostać przyspieszona. Mógłby zostać wprowadzony model, który działa i sprawdza się w przypadku Ukraińców, czyli zatrudnienie na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Trzeba byłoby także wydłużyć okres świadczenia pracy – ludziom z Filipin może się nie opłacać przylecieć na sześć miesięcy do Polski - dodaje.

