Polska musi naprawić błąd w przepisach. Bruksela daje 2 miesiące

Ponad 20 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska, zostało wezwanych do naprawienia nieprawidłowości związanych z wprowadzeniem dyrektywy egzekwującej dyrektywę o pracownikach delegowanych (tzw. dyrektywa wzmacniająca - 2014/67/UE).

Teraz państwa mają dwa miesiące na podjęcie kroków, które mają naprawić błąd (fot. unsplash.pl)

Jak podaje NSZZ "Solidarność" na swoich stronach, dyrektywa o egzekwowaniu ma za zadanie wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników poprzez uwzględnienie kwestii związanych ze zwalczaniem oszustw i obchodzenia przepisów, dostępem do informacji oraz współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE.

W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących delegowania pracowników; broni praw pracowników delegowanych i chroni ich przed odwetem (niekorzystne traktowanie przez pracodawcę w przypadku podjęcia przeciwko pracodawcy działań prawnych lub administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania ich praw); zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i pobór kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.

Nieprawidłowo została wprowadzona aż w 24 państwach członkowskich. Komisja Europejska wezwała do usunięcia nieprawidłowości rządy Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty i Holandii, Austrii, Polski, Rumuni, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii.

– Przykładowo w polskim Kodeksie Pracy – na co wielokrotnie NSZZ Solidarność zwracał uwagę stronie rządowej – mamy do czynienia z błędnym uregulowaniem w art. 29(1) dotyczącym informacji przekazywanych pracownikom delegowanym. Polski ustawodawca nieprawidłowo wskazuje wyłącznie na powstanie takiego obowiązku w razie delegowania do państw pozaunijnych – tłumaczy na stronie NSZZ "Solidarność" Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

Teraz państwa mają dwa miesiące na podjęcie kroków, które mają naprawić błąd. Bez tego Komisja może podjąć decyzję o kolejnym kroku, czyli przesłaniu tzw. uzasadnionych opinii. Ostatecznym działaniem jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

