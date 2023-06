Polakom podoba się nowy Kodeks pracy, choć nie znają go zbyt dobrze

Co ciekawe, wśród przepytanych przez LiveCareer, którzy zdawali sobie sprawę ze zmiany przepisów, nieco więcej osób deklaruje poglądy prawicowe (67 proc.) niż lewicowe (58 proc.) — mimo że historycznie to właśnie lewica kojarzy się z walką o prawa pracownicze.

12 proc. Polaków twierdzi, że dobrze orientuje się w nowych przepisach z zakresu prawa pracy. Prawie 38 proc. badanych w ogóle nie zna nowego Kodeksu pracy, a połowa zna go tylko w ograniczonym zakresie.

Zmiany pozytywnie ocenia 86 proc. respondentów. Negatywną opinię wyraziło 14 proc. badanych. 80 proc. Polaków uważa, że nowelizacja Kodeksu pracy powinna zostać wprowadzona już wcześniej.

Jednocześnie około 47 proc. ankietowanych przyznaje, że obecny pracodawca nie poinformował ich o zmianie przepisów.

84 proc. badanych popiera dodatkowe 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego (fot. Proxyclick Visitor Management System/Unsplash)

Dzieci i rodzice głos mają. Dyrektywa work-life balance z poparciem pracowników

Sporą część zmian w prawie pracy z 2023 roku wprowadzono w związku z wejściem unijnej dyrektywy work-life balance. Jak te zmiany oceniają przebadani?

84 proc. badanych popiera dodatkowe 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, przysługującego do opieki nad dzieckiem, małżonkiem, rodzicem lub osobą zamieszkującą to samo gospodarstwo domowe.

Również 84 proc. podoba się pomysł wydłużenia urlopów rodzicielskich do 41 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka oraz do 43 tygodni w przypadku narodzin większej liczby dzieci. Przed wprowadzeniem zmian te same urlopy mogły trwać maksymalnie 32 i 34 tygodnie — a więc były o 9 tygodni krótsze.

Mniejszym uznaniem cieszą się przepisy mówiące o nieprzenoszalności prawa do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ten pomysł popiera 63 proc. ankietowanych — nieco więcej mężczyzn (66 proc.) niż kobiet (61 proc.).

Jeszcze mniej, bo tylko 43 proc. badanych, popiera skrócenie czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wcześniej ten okres wynosił 2 lata)

9 na 10 Polaków popiera wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powstałymi w trakcie ciąży lub porodu. Chodzi tutaj o ciężkie i nieodwracalne upośledzenie oraz nieuleczalne choroby zagrażające życiu. Po zmianach w prawie pracy wymiar takiego urlopu wynosi 65 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka i 67 tygodni w przypadku ciąży mnogiej.

- Wydłużenie urlopów rodzicielskich ma wiele pozytywnych aspektów — zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przede wszystkim daje rodzicom możliwość spędzenia więcej czasu z ich dziećmi we wczesnych latach, co z psychologicznego punktu widzenia jest niezwykle istotne. Może się również przyczynić do większego poczucia spełnienia i satysfakcji ze strony pracowników, a to z kolei może wpłynąć na większą motywację do pracy w firmie. Ponadto promowanie rodzicielstwa może przyciągać wysokiej jakości kandydatów i budować pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy przyjaznego dla rodziców. Przez stworzenie takiego środowiska pracy firma może czerpać korzyści z bardziej zaangażowanych pracowników. Natomiast minusem, jaki zauważam, jest to, że z tych dodatkowych 9 tygodni urlopu może skorzystać tylko jeden z rodziców – mówi Małgorzata Jackowska, HR specialist w Boldzie.

Zmiany w Kodeksie pracy z 2023 roku wprowadziły też nowe możliwości dla rodziców, którzy wychowują dziecko do 8. roku życia.

Jedną z nich jest możliwość wystąpienia przez takiego rodzica z wnioskiem o elastyczną organizację pracy (np. skrócenie etatu, pracę zdalną lub pracę w weekendy). To prawo popiera blisko 84 proc. Polaków.

70 proc. ankietowanych popiera zakaz zatrudniania takiego pracownika — bez jego zgody — w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy. Im niższy wiek respondentów, tym mniejsze poparcie dla zakazu — w tym pytaniu odpowiedź twierdzącą wybrało 79 proc. badanych w wieku 59 lat lub więcej i tylko 56 proc. osób do 25. roku życia.

Prawie 87 proc. ankietowanych popiera dodatkową ochronę rodziców najmłodszych dzieci przed zwolnieniem z pracy, a także czynieniem przygotowań do takiego zwolnienia (89 proc. kobiet i 85 proc. mężczyzn). Tym prawem zostały objęte kobiety w ciąży oraz osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Ponad 85 proc. z nas popiera obowiązek zatrudnienia rodzica, który wrócił z takiego urlopu, na jego dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku.

źródło: www.livecareer.pl

W zmianach dotyczących pracy zdalnej najbardziej popieramy przepisy dotyczące obowiązków pracodawcy

Z danych GUS wynika, że pracę zdalną w 2022 roku wykonywało 5 proc. Polaków.

Około 63 proc. badanych popiera konieczność każdorazowego uzgadniania z pracodawcą miejsca pracy zdalnej, jeżeli ulega ono zmianie. Jednak im niższy wiek respondentów, tym mniejsze poparcie dla tego pomysłu.

Większym uznaniem cieszy się nałożenie na pracodawcę obowiązku zapewnienia takim pracownikom wszystkich niezbędnych narzędzi pracy, ich serwisowania i konserwacji, a także pokrycia części kosztów (np. energii elektrycznej i internetu). Ten przepis popiera aż 85 proc. ankietowanych.

Co Polacy myślą o pozostałych zmianach w Kodeksie pracy?

Blisko 86 proc. respondentów popiera obowiązek informowania wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy.

Ponadto 84 proc. badanych popiera możliwość wystąpienia do pracodawcy raz w roku z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia (zapis dotyczy osób, które mają co najmniej półroczny staż w danej firmie i nie posiadają umowy na okres próbny), a 81 proc. — prawo do równoległego zatrudnienia się u innego pracodawcy.

W myśl nowych przepisów pracodawca będzie też musiał umieszczać więcej szczegółowych informacji w treści umów na okres próbny i umów na czas określony np. dokładny czas ich trwania oraz datę ich zakończenia. Ten pomysł podoba się 88 proc. ankietowanych.

Ponadto 8 na 10 Polaków popiera nową możliwość urlopu z powodu siły wyższej przy zachowaniu połowy wynagrodzenia. Na ten cel każdy pracownik ma do dyspozycji 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Zmiany w prawie pracy uwzględniają też większą ochronę pracowników przed niekorzystnym traktowaniem.

Od kwietnia pracodawca musi udowodnić, że w swojej decyzji kierował się innymi powodami niż te zabronione prawem. Zapis popiera 86 proc. respondentów (82 proc. mężczyzn i aż 91 proc. kobiet).

Po drugie pracodawca nie będzie już mógł zwolnić pracownika tylko dlatego, że ten dochodził swoich praw w sądzie. Ten zapis cieszy się poparciem 74 proc. Polaków — głównie w średnim wieku.

