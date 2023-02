Polacy spędzili na zwolnieniu chorobowym prawie 240 mln dni

W 2022 roku pracownicy ubezpieczeni w ZUS byli na zwolnieniu przez średnio 10,9 dnia i jest to wynik najlepszy od kilku lat – w 2021 średnia długość zwolnienia wynosiła 11,7 dnia, w 2020 – 12,4 dnia, a w 2019 – 12 dni.

– Zapalenia gardła lub nosa, a także zakażenia górnych dróg oddechowych, czyli przeziębienia i tzw. infekcje sezonowe, są dokuczliwe szczególnie wiosną, jesienią i zimą, dlatego to wręcz „normalne”, że przodują w statystykach dotyczących absencji chorobowej. Nie dziwią też problemy z kręgosłupem i korzonkami. Wiele osób pracuje w tzw. wymuszonej pozycji ciała. Dość smutnym punktem z czołówki przyczyn zwolnień są stany związane z nieradzeniem sobie ze stresem czy adaptacją. Winę za to można zrzucić na zmiany cywilizacyjne i wciąż rosnące tempo życia. Niemniej ten znak czasu pokazuje, że dostęp do profilaktyki potrzebny jest przy wszystkich schorzeniach – mówi Beata Tylke z Saltus Ubezpieczenia.

