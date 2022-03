Polacy ruszyli do WOT. Dla przedsiębiorców może to oznaczać kłopoty

Pod koniec grudnia służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej pełniło ponad 32 tysiące osób. Ponad połowa z nich zatrudnionych jest w innym miejscu w oparciu o umowę o pracę. Po wybuchu wojny na Ukrainie zainteresowanie wstąpieniem w szeregi terytorialsów jest olbrzymie. Dla przedsiębiorców oznacza to, że jeśli ci pracownicy otrzymają powołanie do natychmiastowego stawiennictwa się w jednostce, firmy będą musiały funkcjonować bez pełnego składu.

Na początek garść statystyk. Wojska Obrony Terytorialnej zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku. Dziś stanowią piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Na koniec ubiegłego roku w WOT służbę pełniło ponad 32 000 żołnierzy, w tym ponad 28 100 ochotników oraz ponad 3900 żołnierzy zawodowych. Może się do nich zapisać każdy, kto skończył 18. rok życia.

32 proc. z nich ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (46 proc.) średnie. Najwięcej żołnierzy legitymuje się wykształceniem ogólnym – ponad 48 proc., prawie 32 proc. technicznym i 15 proc. humanistycznym. W tej grupie znajdziemy również pełen wachlarz zawodów. Przykładowo, medycy stanowią 2 proc., prawnicy 1,2 proc., a osoby z wykształceniem rolniczym 1,8 proc. Z kolei patrząc na płeć, to kobiety stanowią blisko 20 proc. wszystkich terytorialsów. Średnia wieku żołnierza WOT to 33 lata.

Z puntu widzenia rynku pracy ważne są natomiast dane na temat sytuacji zawodowej. Z danych WOT wynika, że 56,3 proc. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę). Ponad 4,7 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą. 2,9 proc. utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych. Ponad 18,9 proc. to studenci, kolejne 17,2 proc. to osoby bez stałego zatrudnienia, w grupie tej są też osoby, których dochód stanowią umowy zlecenia.

Ogromne zainteresowanie służbą w WOT

Jednak w ostatnich tygodniach liczba żołnierzy WOT poszła w górę. Chętni zgłaszają się na każdy możliwy sposób. Jak informował niedawno rzecznik prasowy WOT płk Marek Pietrzak, od czasu inwazji Rosji na Ukrainę WOT odnotowują siedmiokrotnie większe zainteresowanie ze strony ochotników.

- Napad Rosji na Ukrainę wyzwolił w Polakach olbrzymie zainteresowanie służbą wojskową. Spektakularne sukcesy tamtejszej obrony terytorialnej spowodowały zmianę postrzegania naszych Wojsk Obrony Terytorialnej. Duża część społeczeństwa zrozumiała rolę WOT, siłę jej terytorialności, ducha walki i przekonała się, że lekka piechota rzeczywiście potrafi efektywnie walczyć z czołgami - możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie WOT.

Pracownik żołnierzem WOT - co to oznacza

Dla pracodawców może to oznaczać siedmiokrotnie większy kłopot. O ile w czasie pokoju fakt, że pracownicy należą do WOT nie ma większego znaczenia (szkolenia odbywają się w jeden weekend w miesiącu, a WOT przekazuje pełen grafik na cały rok z góry, więc istnieje możliwość swobodnego połączenia pracy i szkoleń), to w czasie, gdy żołnierze WOT są powołani do natychmiastowego stawiennictwa w jednostce, sytuacja może wyglądać mniej ciekawie.

Status natychmiastowego stawiennictwa wymaga gotowości do zameldowania się w jednostce w czasie do 6, do 12 lub 24 godzin. Zgodnie z prawem, pracodawca nie ma możliwości zabronić pracownikowi - żołnierzowi możliwości stawienia się w jednostce, ale też nie ma obowiązku wypłacania mu wynagrodzenia za dni, w których pełnił służbę. Udziela mu urlopu bezpłatnego. Jednak pozostaje bez pracownika.

- W pełni zdajemy sobie sprawę, że zrozumienie ze strony pracodawców, w stosunku do delegowania swoich pracowników jako naszych żołnierzy, jest kluczowe jeśli chodzi o budowę takiej formacji. Staramy się tak balansować między potrzebami jednej i drugiej strony, by być jak najmniej uciążliwym dla pracodawców - podkreśla płk Marek Pietrzak.

Jak dodaje, jednak w momencie, kiedy pracownicy - żołnierze otrzymują powołanie w trybie natychmiastowego wezwania, pracodawcy muszą uświadomić sobie, że podwładny bierze udział w zadaniach najwyższego znaczenia dla kraju, związanych z sytuacjami kryzysowymi, obronnością czy pomocą poszkodowanym.

- W dowództwie i brygadach mamy świadomość problemów, jakie się z tym wiążą. Dlatego w sytuacji, kiedy jest to możliwe, powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa staramy się realizować wśród żołnierzy, którzy zawodowo są elastyczni i mogą tak ułoży sobie grafik, że jedno z drugim nie koliduje - wyjaśnia.

Ilu pracowników działa w WOT

Tutaj pojawia się problem, bowiem pracodawcy nie mają jak się dowiedzieć, ilu z ich pracowników należy do WOT. Potwierdza to płk Pietrzak, którzy przyznaje, że nie ma przepisów, które w pełni regulowałyby konieczność zgłaszania w firmie swojego przystąpienia do WOT.

Jednym z obowiązków terytorialsów wobec swojego pracodawcy jest powiadomienie go o dniach, w których będzie pełnił swoją służbę wojskową, a także o zmianach tych terminów (za wyjątkiem trybu natychmiastowego stawiennictwa).

- W praktyce, jeśli pracownik - żołnierz jest na przykład nauczycielem i pracuje jedynie od poniedziałku do piątku, a szkolenia ma w weekendy, to może uznać, że z racji tego, że nie kolidują one z jego grafikiem, nie musi informować szefa o swoim uczestnictwie w WOT. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy dostanie powołanie, wtedy musi stanąć przed nim i powiedzieć mu, że bierze bezpłatny urlop - wyjaśnia rzecznik prasowy WOT.

Terytorialsi z 1. Podlaskiej Brygady OT pomagają w przyjęciu transportu i składowaniu medykamentów dla uchodźców w Ukrainy. (fot. WOT)

Dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski przyznaje wprost, że w czasie pokoju, kiedy żołnierze WOT jeżdżą głównie na szkolenia, które odbywają się w weekendy, nie jest to obciążające dla pracodawców ani nie dezorganizuje pracy.

- Natomiast, kiedy mamy do czynienia z powołaniem do natychmiastowego stawiennictwa, sytuacja może być trudniejsza, ale pracodawcy muszą się z tym pogodzić, a jeśli mają wiedzę, że ich pracownicy do WOT należą, bo na przykład wcześniej zostali powołani, to już dziś powinni zastanowić się nad zastępstwem dla nich - podkreśla.

Prawa pracodawcy

Warto zaznaczyć, że pracodawca, którego podwładni zostaną powołani do wojska, może ubiegać się o zwrot wydatków (tzw. rekompensata) z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo terytorialsa lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest zatrudniany u tego pracodawcy.

Kwota takiego świadczenia za każdy dzień pełnienia przez pracownika - terytorialsa służby nie może być wyższa od 1/21 dwu i półkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna kwota rekompensaty wynosi 701,17 zł za dzień (stan na 14 marzec 2022).

Zwrot pieniędzy przysługuje m.in. za:

- przeszkolenie pracownika, który będzie pełnił zastępstwo (zarówno koszty dotyczące zatrudnienia nowej osoby, jak i pracownika już zatrudnionego, który ma pełnić obowiązki podczas nieobecności pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową);

- wszelkie opłaty wynikające z przeprowadzenia badań przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy;

- przydzielanie odzieży ochronnej, obuwia, etc. – jeśli wynika to z przepisów prawa;

zapewnienie koniecznych ubezpieczeń związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu.

Natomiast świadczenie pieniężne dla pracodawcy nie obejmuje wynagrodzenia wypłacanego zastępującemu pracownikowi.

By uzyskać zwrot kosztów pracodawca musi złożyć wniosek w sprawie wypłaty świadczenia do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW), właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Wniosek musi być złożony nie później niż 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z pełnienia TSW rotacyjnie.