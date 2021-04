Polacy przestali brać urlopy. To bomba z opóźnionym zapłonem

Do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom zgłasza się szereg pracowników – głównie urzędów, instytucji publicznych lub pracowników biurowych – z prośbą o konsultacje, czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu z roku 2020.

Pandemia sprawiła, że zaczęliśmy kumulować dni wolne (fot. Pixabay)

Otrzymujemy wiele pytań o to, czy pracodawca może poprosić nas o wykorzystanie zaległego urlopu np. w ciągu miesiąca. Pojawiają się także informacje, że niektóre firmy wręcz wymuszają na pracodawcach wzięcie wolnego w czasie wiosennym, by w czasie wakacji wykorzystywać już wolne bieżące - wyjaśnia Małgorzata Marczulewska.

Jak radzi, w przypadku wysyłania pracowników na zaległe urlopy najlepszy jest dialog na linii pracodawca-pracownik.

Jak wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, duże znaczenie w tej kwestii mają zapisy tarczy antykryzysowej.

Pandemia koronawirusa, uciążliwe obostrzenia (zamknięte hotele, krótki sezon narciarski) i praca zdalna spowodowały, że zdecydowanie rzadziej bierzemy urlop. Efektem jest kłopotliwa dla pracodawców kumulacja niewykorzystanych dni wolnych.

Jak jest praca zdalna, to nie ma urlopów

Sprawa skumulowanych urlopów jest poważnym problemem dla pracodawców. Jak się okazuje, pracownicy niechętnie wykorzystują urlop podczas pracy zdalnej, nie czują wówczas presji brania dnia wolnego, skoro większość zadań domowych mogą wykonać w czasie pracy. Większość spraw urzędowych można załatwić online, a wyjazdy wypoczynkowe i rekreacyjne ograniczone są do minimum. Efektem pandemii są więc skumulowane urlopy, które pracownicy chcą jak najdłużej przetrzymać, by wykorzystać je, kiedy pandemia minie.

- Otrzymujemy wiele pytań o to, czy pracodawca może poprosić nas o wykorzystanie zaległego urlopu np. w ciągu miesiąca. Pojawiają się także informacje, że niektóre firmy wręcz wymuszają na pracodawcach wzięcie wolnego w czasie wiosennym, by w czasie wakacji wykorzystywać już wolne bieżące. Zgodnie z prawem pracy każdy pracownik ma prawo do 26 dni wolnego, pandemia trwa od marca 2020. Są więc pewnie przypadki, że niektórzy mają kilkadziesiąt dni urlopu do dyspozycji, który wykorzystany w niekomfortowym dla pracodawcy czasie byłby sporym problemem dla firmy – mówi prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Zobacz: Zmiany w urlopach. Będziemy wypoczywać o 5 dni dłużej? Jak radzi, w przypadku wysyłania pracowników na zaległe urlopy najlepszy jest dialog na linii pracodawca-pracownik. - Pracodawca może sugerować i przypominać pracownikowi, że zaległy urlop należy wykorzystywać. Radzimy jednak dialog, a nie stawianie sprawy na ostrzy noża. Niestety zdarzają się sytuacje, że pracodawca wręcz wyznacza wygodne dla niego terminy na urlopy dla pracowników, a to niedopuszczalne – dodaje. Pracownik może za niewykorzystane dni wolne otrzymać ekwiwalent pieniężny. Ta kwestia powinna być jednak uregulowana wcześniej. - Pojawiają się również pytania o to, czy zamiast zaległego urlopu pracownik może otrzymać ekwiwalent finansowy. Owszem, ale to jest kwestia umowy między pracownikiem a pracodawcą. Nie brakuje także pytań o „nadgodziny” w trybie pracy zdalnej. Zajmujemy się tym tematem – dodaje Marczulewska. fot. Pixabay Zapisy tarczy antykryzysowej Jak wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, duże znaczenie w tej kwestii mają zapisy tarczy antykryzysowej. - Art. 15 gc tzw. „Tarczy antykryzysowej” wprowadził w tym zakresie regulację szczególną na czas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z przywołaną regulacją w tym okresie pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać - a zatem w takiej sytuacji niezastosowanie się do decyzji pracodawcy stanowiłoby naruszenie obowiązków pracowniczych – wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz. Jak wyjaśniał Główny Inspektorat Pracy, celem art. 15gc miało być zapobieżenie kumulacji urlopów. Chodzi zarówno o dni wolne niewykorzystane za zaległe lata, jak i urlopy nabyte w bieżącym roku kalendarzowym przy założeniu, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie korzystaniem z urlopów wypoczynkowych. GIP przypominał, że zapis przewidziany w tarczy antykryzysowej nie uchyla obowiązku wynikającego z art. 168 Kodeksu pracy, czyli obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu zaległego najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przypominamy - pracodawca, który nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu w terminie określonym w kodeksie, powinien liczyć się z odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika, co jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Specjaliści stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom podkreślają jednak, że pracodawca nie ma prawa ingerować w plany pracowników co do urlopu za rok 2021.

