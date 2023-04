Polacy przechodzą sami siebie, by dostać wolne w majówkę. Top 5 najciekawszych wpadek

Najpierw do lekarza po "L4", potem na lotnisko, by spędzić długi weekend majowy. Taki scenariusz to nie rzadkość. Jak podkreśla firma doradcza Conperio, która zajmuje się problematyką absencji chorobowych, właśnie nadszedł czas, w którym w górę idą wskaźniki fikcyjnych "L4".

Wielokrotnie zdarza się, że zwolnienie lekarskie traktowane jest jak dodatkowy urlop. Lekarz wystawia „L4” z jakiegoś powodu, a pracownik zamiast leczyć się, przebywa na wakacjach. Jeden z pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym od lekarza psychiatry dwie nieobecności z rzędu podczas kontroli uzasadnił koniecznością stosowania się do zaleceń lekarskich w postaci spacerów. Miesiąc później ten sam pracownik złożył wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o refundację wczasów na Majorce, z których korzystał właśnie w okresie, gdy przeprowadzone były wspomniane kontrole.

Z danych firmy Conperio wynika, że pobieranie „L4”, aby dorobić sobie do pensji, to częsty powód naruszeń. Przykład?

Poprzez jedną z popularnych aplikacji mobilnych umożliwiających wyszukiwanie usług kontrolerzy zamówili zabieg masażu twarzy, szyi oraz dekoltu, którego koszt wynosił 50 zł, a czas trwania 30 minut. Wizyta została potwierdzona przez salon masażu w wiadomości SMS. Przedstawiciel pracodawcy stawił się pod wskazanym adresem, gdzie mieścił się ów gabinet. Wewnątrz pomieszczenia znajdowało się łóżko do masażu, sprzęt do liftingu ciała, półka ze środkami kosmetycznymi oraz wszystkie przybory niezbędne do wykonania zabiegu. Przebywająca w tym samym czasie na „L4” u innego pracodawcy właścicielka gabinetu poprosiła kontrolera o przygotowanie się do masażu, a ten położył się na wskazanym łóżku. Przed rozpoczęciem zabiegu kontroler zapytał kobietę, czy to ona jest właścicielką tego gabinetu, na co uzyskał twierdzącą odpowiedź. Pracownica przebywająca oficjalnie na zwolnieniu chorobowym stwierdziła dodatkowo, iż nie może narzekać, ponieważ każdego dnia przyjmuje kilka osób.

3. "Chory" trener juniorów w pełnym rynsztunku na boisku

W jednym z miast w województwie dolnośląskim mieści się centrum kultury wraz z boiskiem typu Orlik. Na jego murawie zastano pracownika przebywającego na „L4” ubranego w sportowe dresy, z gwizdkiem zawieszonym na szyi, przebywającego z grupą młodzieży, z którą prowadził trening piłki nożnej. Trener wydawał podopiecznym precyzyjne polecenia oraz wskazówki dotyczące gry.

Przed rozpoczęciem działań kontrolnych pracownikowi zostało okazane upoważnienie pracodawcy do przeprowadzenia kontroli, z którym kontrolowany się zapoznał. Czynności opisane powyżej świadczyły o wykonywaniu przez niego pracy trenera sportowego. Uznano, że zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczaniem, co stanowi podstawę do odmowy wypłaty wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy. Niezbyt dobry przykład jak na osobę, która pracuje z młodzieżą.

4. Traktorem po polu, bo pole przecież samo się nie zaorze

W ostatnich tygodniach jeden z „chorych” pracowników zastany został na prowadzeniu ciągnika. W momencie kontroli doszło do naruszenia postanowień zwolnienia lekarskiego. Kontroler zapytał domowniczkę o obecność w domu współmałżonka. Kobieta zaprowadziła kontrolera na tył posesji i jego oczom ukazał się mężczyzna wysiadający z traktora. Oznajmił, że podłącza maszynę, miał założone buty robocze i przybrudzone spodnie. Protokół podpisał własnoręcznie bez zbędnych tłumaczeń, przyznał się.

Co ciekawe, ZUS w Szczecinie najwyraźniej nie dostrzegł nic niestosownego w wykonywaniu tego typu zajęcia w trakcie zwolnienia lekarskiego, ponieważ osobie używającej ciągnika nakazał zasiłek wypłacić.

5. Zdradzeni przez social media i współlokatorów

Bardzo często osoby przebywające na fikcyjnym zwolnieniu lekarskim pogrążają się same, chwaląc się urlopem w mediach społecznościowych. W sezonie letnim portale społecznościowe zapełnione są zdjęciami z piaszczystej plaży albo górskich szczytów.

Niezbyt rozsądne, ale wciąż popularne są takie publikacje ze strony osób, które przebywają na „L4”. Fotki trafiają najpierw na Facebooka, a następnie, dziwnym trafem, bardzo często do pracodawców. Nieraz lawirujących pracowników zdradzają (świadomie lub nie) inni domownicy i bliskie im osoby. Podczas kontroli w ubiegłym roku mąż jednej z pań przebywających na „L4” oświadczył kontrolerowi z niekrytą szczerością, iż małżonka udała się za granicę w celu poszukiwania nowej pracy.

Setki tysięcy pracowników na "L4" pod lupą ZUS-u każdego roku

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że rośnie liczba wystawianych zwolnień lekarskich. W 2022 r. w rejestrze zaświadczeń lekarskich zarejestrowano 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji chorobowej. W porównaniu do 2021 r. oznacza to wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej o 2,2 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich o 9,7 proc.

Tabela: Raport Absencja Chorobowa w 2022 r. - ZUS

Przez pierwsze 33 dni choroby (po ukończeniu 50. roku życia przez 14 dni) ubezpieczony ma prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłacanego przez pracodawcę. Po tym czasie następuje wypłata zasiłku chorobowego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia za czas choroby finansowanego z funduszy zakładów pracy w 2022 r. wyniosła 111,08 zł, a zasiłku chorobowego finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) – 103,44 zł. Jak podaje ZUS, wydatki związane z absencją chorobową to w skali roku 2022 25,5 mld zł (w 2021 r. było to 24,5 mld zł, a w 2020 r. – 22,9 mld zł).

Tylko w IV kwartale 2022 roku pracownicy ZUS-u przeprowadzili 111 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w ciągu całego 2022 roku było to 429,9 tys. kontroli. W efekcie w ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, w ciągu 2022 roku było ich 23,8 tys. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2022 r. osiągnęła 7 107,3 tys. zł, a w ciągu 12 miesięcy 2022 roku 21 989,8 tys zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2022 r. wyniosła 40 350,5 tys. zł, a w okresie I-XII 2022 r. – 153 362,2 tys. zł.

