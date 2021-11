Polacy pracują coraz mniej. Zaczynamy szanować swój czas

Polacy nadal pracują dużo, choć z roku na rok coraz mniej. Najnowsze dane wskazują, że co piąty Polak pracuje ponad 8 godzin dziennie, a co dziesiąty – więcej niż 5 dni w tygodniu.

63,3 proc. badanych stwierdziło, że pracuje 7-8 godzin dziennie (Fot. Shutterstock)

Na przełomie października i listopada 2021 UCE Research i Syno Poland przeprowadziły dla platformy ePsycholodzy.pl badanie na temat czasu pracy.

Biorący w nim udział pełnoletni i aktywni zawodowo Polacy (ponad 800 osób) zostali zapytani, ile średnio dni w tygodniu obecnie pracują.

5 dni w tygodniu pracuje prawie 54 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Więcej czasu poświęca na pracę niecałe 10 proc. z nas.

O tym, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata, mówi się od lat. Z danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wynika, że w 2019 r. Grecy przepracowali 1949 godzin. To najwięcej wśród badanych europejskich krajów. Zaraz za nimi znaleźliśmy się właśnie my - Polacy. Przepracowaliśmy 1806 godzin. Na drugim końcu zestawienia znajdują się Duńczycy, którzy pracowali średnio 1380 godzin, Niemcy 1386, Holendrzy i Szwedzi, którzy w pracy spędzali - kolejno - 1434 i 1452 godzin.

To, co może pocieszać, to fakt, że z roku na rok pracujemy mniej. W 2016 r. przeciętny Kowalski spędził w pracy 1832 godziny. Rok wcześniej liczba ta była większa - wyniosła 1963 godziny, z kolei w 2013 r. statystyczny Polak przepracował 1918 godzin. Natomiast 13 lat temu pracowaliśmy średnio 1994 godziny rocznie.

Co wynika z najnowszej analizy wykonanej dla serwisu ePsycholodzy.pl? Okazuje się, że 5 dni w tygodniu przepracowuje prawie 54 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Z kolei 6,2 proc. pracujących rodaków udziela się zawodowo 6 dni w tygodniu. Natomiast 3,6 proc. ankietowanych pracuje codziennie. To oznacza, że łącznie blisko 10 proc. Polaków jest aktywnych zawodowo więcej niż 5 dni w tygodniu.

- Krótkotrwały okres wzmożonej aktywności zawodowej nie jest jeszcze niepokojącym zjawiskiem. Może wynikać z przejściowej sytuacji, związanej np. z potrzebą zebrania dodatkowych środków na określony cel. Jeśli jednak człowiek stale pracuje przez 7 dni w tygodniu, to przestaje oddzielać czas zawodowy od prywatnego, potrzebnego na odpoczynek, dbanie o zdrowie czy tworzenie relacji. W wielu przypadkach może to być oznaką pracoholizmu - mówi Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl.

fot. PTWP Pracę średnio 5 dni w tygodniu deklaruje 13,6 proc. Polaków z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, 39,5 proc. – z zasadniczym, 47,1 proc. – ze średnim i 64,2 proc. – z wyższym. Jak stwierdza Michał Pajdak, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wyższy poziom edukacji daje więcej możliwości w zakresie zatrudnienia na etacie. Dlatego 5 dni w tygodniu pracują przeważnie absolwenci studiów. - Osoby z niższym wykształceniem rzadziej podejmują pracę w pełnym wymiarze godzin. Powodem tego są przeważnie trudności z dostosowaniem ich umiejętności do potrzeb rynku pracy - uważa Michał Murgrabia. Z kolei Łukasz Grzeszczyk z Hays Poland zwraca uwagę, że wśród kadry specjalistycznej i menedżerskiej wciąż obowiązującym standardem jest zatrudnienie na pełny etat, co najczęściej oznacza pracę przez 5 dni w tygodniu. - Od kilku lat na popularności zyskują pozaetatowe formy współpracy, oferujące pracownikowi większą elastyczność w wyborze godzin pracy. W zależności od sytuacji dla jednych oznacza to skrócenie czasu przeznaczanego na aktywność zawodową, a dla innych jego wydłużenie - komentuje Łukasz Grzeszczyk. Czas poświęcony pracy Badani zapytani zostali również o to, ile czasu w ciągu dnia poświęcają na swoją pracę zawodową. 63,3 proc. z nich podało 7-8 godzin dziennie. Według badania, obecnie 13,4 proc. Polaków pracuje 9-10 godzin dziennie. 10,5 proc. rodaków wykonuje pracę przez 4-6 godzin w ciągu dnia. 7,6 proc. respondentów deklaruje więcej niż 10 godz. Z tego wynika, że 21 proc. badanych pracuje zawodowo ponad 8 godzin dziennie. Warto przypomnieć, że 4-dniowy tydzień pracy testowany jest właśnie w Hiszpanii. Zdaniem eksperta z platformy ePsycholodzy.pl takie działanie wynika głównie z wysokich aspiracji zawodowych i zarobkowych. Do innych przyczyn należy m.in. perfekcjonizm w wykonywaniu obowiązków. Poświęcanie się pracy może być też swego rodzaju ucieczką od kłopotów w innych sferach życia. fot. PTWP - Wytłumaczenie, dlaczego tak wiele osób pracuje w godzinach nadliczbowych, nie jest jednoznaczne. Mówi się o niższej produktywności pracy w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Wynika ona ze specyfiki polskiej gospodarki i mniejszego dostępu do technologii oraz innowacji. Kolejnym aspektem jest to, że Polacy często łączą wiele różnych funkcji i obowiązków, podczas gdy w Skandynawii pracownicy na analogicznych stanowiskach w tych samych koncernach skupiają się wyłącznie na jednym obszarze. Ponadto u nas wciąż jest obecny etos ciężkiej pracy - wyjaśnia Łukasz Grzeszczyk z Hays Poland. Do tego Michał Pajdak z WSB w Poznaniu dodaje, że Polacy są zapracowanym narodem na tle Europy. Często przenoszą obowiązki zawodowe do swoich domów, a w wielu przypadkach dorabiają w weekendy, bo zmagają się z kredytami, wysokimi opłatami i wzrastającymi kosztami życia. - Należy dodać, że do pracy trwającej minimum 9 godzin w ciągu dnia przyznaje się aż 25,9 proc. mężczyzn i 16,2 proc. kobiet. Zazwyczaj mężczyźni pracują tak długo, ponieważ oczekuje się od nich, żeby przede wszystkim zajmowali się obowiązkami zawodowymi i byli głównymi żywicielami rodzin. Ma to cały czas związek z tradycyjnym podziałem obowiązków rodzinnych - podsumowuje Michał Murgrabia.

