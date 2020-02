Polacy pobłażliwi wobec pracy na czarno

Do pracy na czarno przyznaje się 22 proc. osób w wieku 25-34 lata.

Niemal połowa badanych (46 proc.) przyznaje, że zna osobiście przynajmniej jedną osobę, która pracowała „na czarno”.

Jak podkreśla Alicja Defratyka z portalu, który zlecił badanie dużo młodych Polaków przyznaje się do pracy „na czarno” i nie widzi w tym nic złego.

Te wnioski płyną z nowego badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Zdecydowanie najwięcej osób, które przyznają się do pracy na „czarno”, jest w grupie 18-24 lata. Przyznaje się do tego prawie co trzeci badany (32 proc.) w tym wieku. Do pracy „na czarno” przyznaje się 22 proc. osób w wieku 25-34 lata oraz 20 proc. osób w wieku 35-44 lat. Najmniej takich osób jest z kolei w grupie wiekowej 45-54 lata (9 proc.) oraz 55 lat i więcej (6 proc.).

Co więcej, niemal połowa badanych (46 proc.) przyznaje, że zna osobiście przynajmniej jedną osobę, która w ciągu ostatniego roku pracowała „na czarno”.

Większość Polaków (58 proc.) nie potępia takiej formy zarobkowania, wyrażając obojętny stosunek do pracy „na czarno” (47 proc.), a nawet pozytywny (11 proc.). Negatywny stosunek wyraża 42 proc. badanych.

Komu nie podoba się nielegalna praca?

Zdecydowanie najwięcej osób, które nie potępiają pracy „na czarno”, jest w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (łącznie 81 proc.). W tej grupie 62 proc. osób ma stosunek obojętny (zdecydowanie najwięcej ze wszystkich grup wiekowych), a prawie co piąty badany (19 proc.) pozytywnie odnosi się do takiej formy zarobkowania, czyli dokładnie tyle samo, co odnosi się pozytywnie (19 proc.).

Jako główny powód podejmowania pracy "na czarno” Polacy wskazują najczęściej po prostu chęć dorobienia sobie do pensji (28 proc.). Ale zaraz potem pojawiają się bardziej niepokojące przekonania, że tak proponuje pracodawca (24 proc.) lub nie chcą stracić prawa do różnych zasiłków (18 proc.). Według 19 proc. badanych Polacy uciekają się do pracy „na czarno”, by nie płacić podatków i składek ZUS.

- W Polsce mieliśmy długą tradycję kombinowania wywodzącą się jeszcze z PRL-u - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl. - Niepokojący jest jednak fakt, że teraz mamy inne czasy, a tak dużo młodych Polaków przyznaje się do pracy „na czarno” i jeszcze nie widzi w tym nic złego. To utrudnia budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa. Czytaj też: Praca na czarno? Polacy nie mają nic przeciwko Preferencje polityczne a praca na czarno Najwięcej osób, które twierdzą, że w ciągu ostatniego roku wykonywały pracę „na czarno”, czyli bez żadnej umowy, jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (18 proc.), a mniej wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (10 proc.) i Lewicy (11 proc.). Metodologia badania Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1053 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 14-18 lutego 2020 roku. Metoda CAWI.