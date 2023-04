Polacy coraz bardziej doceniają decyzje swoich szefów

Najwyższa kadra zarządzająca podejmuje trafne decyzje biznesowe – uważa 60 proc. pracowników, co oznacza wzrost o 13 pkt. proc. w stosunku do 2021 r. (Fot. Shutterstock)

Na świecie widać spadek zaangażowania pracowników w IV kwartale 2022 r. do poziomu 66 proc. w porównaniu do 68 proc. w IV kwartale 2021 roku). Podobnie jest w całej Europie - w tym samym okresie wskaźnik zaangażowania zmniejszył się do 53 proc. (rok wcześniej było to 61 proc.). W Polsce nas wskaźnik zaangażowania utrzymuje się na stabilnym poziomie, który w IV kwartale 2022 r. wyniósł 53 proc., tyle samo co średnia dla krajów Europy.

Jak dodaje, kiedy na świecie dominowała narracja „Great Resignation”, Polska mierzyła się z wojną na pograniczu, ogromnym kryzysem humanitarnym, a także niepewnością co do sytuacji w naszym kraju.

Pracownicy zdecydowanie lepiej oceniają swoje zarządy

Natomiast największą pozytywną zmianę przynosi ocena zarządów i liderów. Najwyższa kadra zarządzająca podejmuje trafne decyzje biznesowe – uważa 60 proc. pracowników, co oznacza wzrost o 13 pkt. proc. w stosunku do 2021 r. Podobnie 66 proc. pracowników widzi w swojej najwyższej kadrze zarządzającej skutecznych liderów (wzrost o 9 pkt. proc. w porównaniu do 2021 r).

– W perspektywie ostatnich sześciu lat dostrzegamy w Polsce istotną, pozytywną zmianę jakościową w ocenach zarządu – z poziomu ok. 40 proc. satysfakcji do aktualnego poziomu powyżej 60 proc. Pracownicy zdecydowanie lepiej wypowiadają się o zarządach i liderach, dostrzegając, że podejmują oni właściwe decyzje biznesowe, finansowe i są skuteczni. Opinie te bardzo nas cieszą, ponieważ widzimy rosnącą rolę przywództwa w budowaniu zaangażowania pracowników, pozytywnych scenariuszy i optymistycznej wizji przyszłości, która jest kluczowa w nieprzewidywalnym świecie – wyjaśnia Magdalena Warzybok.

Pracownicy doceniają najwyższą kadrę zarządczą, ale także wskazują, jak istotna jest dla nich klarowana i atrakcyjna wizja przyszłości oraz otwarta i szczera komunikacja. (fot. Pixabay)

- Prawdziwy lider powinien wiedzieć, że jakość i częstotliwość informacji zwrotnej mają wpływ na dalsze postępy pracownika i jego rozwój w strukturze firmy. Co więcej, szczera i regularna komunikacja jest kluczowa w skutecznej współpracy i utrzymywaniu partnerskich relacji. Może również zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień w zespole. Warto o niej pamiętać bez względu na rolę czy staż pracownika - dodaje Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland. Firma, na czele której stoi, sprawdziła, jak wygląda w praktyce temat feedbacku. Okazuje się, że zaledwie 42 proc. specjalistów otrzymuje regularny feedback od szefa. 55 proc. ankietowanych może na niego liczyć rzadziej niż raz w miesiącu.

Równocześnie wśród swoich priorytetów wymieniają wynagrodzenia oraz możliwość rozwoju kariery i rozwój osobisty.

– Szczególny kontekst makroekonomiczny powoduje, że wynagrodzenia to zdecydowanie priorytetowy aspekt dla pracowników. Co ciekawe, przez ostatnie kilka lat wynagrodzenia dużo rzadziej pojawiały się w pierwszej piątce czynników wpływających na zaangażowanie. Dziś jest to czynnik nie do pominięcia. Ale wśród priorytetów pojawia się także rozwój kariery czy reskilling rozumiany jako nabywanie nowych umiejętności i kompetencji przyszłości. Ostatnie dwa miesiące dyskusji na temat wpływu sztucznej inteligencji na wybrane zawody pokazują, że już dziś kluczowe jest identyfikowanie kompetencji przyszłości i szybkie dokształcanie pracowników, ponieważ na pewno na rynku będzie deficyt w tym obszarze – podsumowuje Magdalena Warzybok.

Grupa najlepszych pracodawców zaczyna się rozwarstwiać

Analiza Kincentric pokazuje, że wśród firm, które osiągają najwyższe wyniki zaangażowania i uznawane są za najlepszych pracodawców, brakuje spójnej propozycji wartości.

– Grupa najlepszych pracodawców zaczyna się rozwarstwiać. Mamy 20-30 proc. firm, które mają bardzo wysokie, przekraczające 80 proc. wskaźniki zaangażowania, co oznacza, że doskonale odnajdują się w nowej rzeczywistości, trafiają w oczekiwania pracowników. Ale jest jeszcze druga, duża grupa organizacji, które poszukują swoich przewag i formuły, by stać się najlepszym pracodawcą – zauważa Magdalena Warzybok.

Jej zdaniem to pokazuje, że wyczerpała się dotychczasowa formuła budowania wizerunku pracodawcy. Zmienił się paradygmat najlepszych pracodawców, zmieniają się także oczekiwania pracowników dotyczące tego, kto dla nich jest najlepszym pracodawcą.

- Sądzę, że warto potraktować to jako szansę. Widzimy, że firmy, które oferują dobre przywództwo, stabilny rozwój, dają poczucie stabilności, przewidywalności i jednocześnie mają swój pomysł na biznesowe odnalezienie się w zmiennej rzeczywistości, mają największą szansę na rynku pracy – podsumowuje.

