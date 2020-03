Pogrzeb wysokiego ryzyka. Branża boi się koronawirusa

Koronawirus zaraża i zabija. Na świecie przybywa osób, które z nim walczą oraz tych, które tę walkę przegrały. Trzeba być przygotowanym – także technicznie – na wzrost liczy zgonów i pochówków.



Śmierć to nie jest medialny temat - mówi Krzysztof Wolicki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, komentując tymi słowami brak formalnych procedur postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19.



O swoje bezpieczeństwo obawiają się nie tylko pracownicy firm pogrzebowych, ale również urzędnicy, którzy rejestrują zgony.

Po to, by móc pochować osobę zmarłą w efekcie zakażenia koronawirusem, zakłady pogrzebowe muszą dysponować specjalnymi strojami. Nie wystarczy maska i jednorazowe rękawiczki. Pracownicy muszą być przygotowani i zabezpieczeni tak jak lekarze - tj. ubrani w specjalne kombinezony. To samo dotyczy trumien... Tu też sprawa nie wygląda tak, jak w przypadku - nazwijmy to - normalnego pogrzebu.

Takie informacje od kilku dni docierają do pracowników urzędów stanu cywilnego, które mimo iż ograniczyły swoją działalność, to na bieżąco rejestrują narodziny oraz zgony.

Co nas czeka?

Mirosław Kańtor, kierownik USC w Katowicach, przyznaje, że podobne sygnały docierają również do zarządzanej przez niego jednostki, wywołując wśród personelu obawy o własne bezpieczeństwo.

- Rzeczywiście taki temat od kilku dni pojawia się w rozmowach pracowników, w doniesieniach przedstawicieli firm pogrzebowych. W Katowicach nie mieliśmy jeszcze zgonu w wyniku zarażenia koronawirusem, ale na ten temat się rozmawia, bo przecież niewykluczone, że i nas to czeka. Już dziś słyszę pytania moich pracowników: "panie kierowniku, jak ja będę przyjmowała dokumenty z zakładu, przecież na nich może być wirus - a dowodu osobistego to ja nie wezmę do ręki". Nikt do tej pory o tym nie myślał i tak naprawdę to zakłady pogrzebowe uświadomiły nam, co może nas czekać - mówi Kańtor.

Czytaj też: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze dane o Covid-19

Jak dodaje, w dobie koronawirusa niepokój czy strach są wpisane w codzienną pracę wielu osób, również urzędników. Kolejne doniesienia o zarażanych czy zmarłych osobach ten strach potęgują.

CZYTAJ DALEJ »

- Kilka dni temu moi zwierzchnicy dziękowali nam za pracę, ale podkreślali też, że musimy być w tym trudnym dla wszystkich czasie niezwykle ostrożni. Ale prędzej czy później ktoś coś przyniesie, bo nie da się pewnych spraw załatwić przez telefon czy mailem i ta wizyta w urzędzie jest konieczna. Tak dzieje się w przypadku rejestracji narodzin lub zgonu - mówi kierownik katowickiego USC. - Myjemy ręce, używamy płynów dezynfekujących, pytamy osoby, które do nas przychodzą, czy są zdrowe i to jest wszystko, co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko - dodaje. Jak działać, co robić? Środki bezpieczeństwa stosują również pracownicy firm pogrzebowych i jest to standard podczas ich codziennej pracy. Tyle że sytuacja związana z koronawirusem wykracza poza wszelkie standardy. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zwróciło się do ministra zdrowia z prośbą o pilne opracowanie procedur dotyczących postępowania ze zwłokami osób zmarłych w wyniku powikłań spowodowanych koronawirusem, a także z jego podejrzeniem. - W tej chwili nie ma procedur i ja się nie dziwię, że ludzie się boją - mówi Krzysztof Wolicki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. "Istniejące już rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi określa te zasady, ale zgodzi się pan ze mną, że o ile choroby zakaźne zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, są znane - o tyle o COVID-19 wiemy niewiele albo prawie nic" - pisze Wolicki w stanowisku, które trafiło na biurko szefa resortu zdrowia. W Polsce działają 62 obiekty kremacyjne (fot. kremacja.pl) Są natomiast wytyczne dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy, o które do Głównego Inspektora Sanitarnego zwróciła się Polska Izba Branży Pogrzebowej. I tak: dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem, ubraniem i ułożeniem zwłok w trumnie,

do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego,

na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm,

niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym

pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu, po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie,

do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym,

zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach. Z kolei w sytuacji, gdy chory zmarł w szpitalu, jego personel zobowiązany jest: należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania,

przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta,

zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli: nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta.

Chronić pracowników Jak zaznacza prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, największą obawą firm pogrzebowych jest obecnie bezpieczeństwo pracowników i ciągłość działalności. Oba te aspekty w sytuacji pandemii koronawirusa są mocno zagrożone. - Jeśli chodzi o personel firm, to nasuwa się tutaj pytanie, czy odbierając przygotowaną trumnę z ciałem, pracownicy zakładu powinni być wyposażeni w odzież ochronną. Jeśli tak, to czy odzież nie powinna być zabezpieczona przez terenową placówkę Sanepidu i przekazywana każdorazowo pracownikom zakładu. Odzież ochronna, jak i środki dezynfekcji, są obecnie praktycznie nie do kupienia, a na zamówione środki trzeba czekać nawet do miesiąca - mówi Wolicki. Czytaj też: W Polsce będzie 9 tysięcy zakażonych w połowie kwietnia - uważają twórcy modelu matematycznego przebiegu epidemii Jak dodaje, wiele firm jest w posiadaniu takich środków, wiele zmieniło swój profil działalności, by móc je produkować, ale w pierwszej kolejności maski, rękawiczki, kombinezony czy płyny są dostarczane do szpitali. - Jeśli nie pomyśli się o środkach dla zakładów pogrzebowych, to za chwilę nie będzie komu chować ludzi. Wystarczy jeden przypadek zakażenia i cały zakład się zamyka. W dużym mieście można skorzystać z usług innej firmy, ale nie wszędzie będzie to możliwe. W Mszczonowie, w Żyrardowie 90 proc. usług pogrzebowych realizuje jedna firma. Jeśli ona zostanie zamknięta, to ciała będą leżały pokotem - ostrzega. Specjalne procedury? Zdaniem stowarzyszenia zrzeszającego administratorów największych cmentarzy i krematoriów oraz właścicieli i dyrektorów dużych przedsiębiorstw pogrzebowych w Polsce, zasadne wydaje się rozważenie, czy nie należałoby wprowadzić obligatoryjnej kremacji zwłok? - Rekomendujemy, by przypadki zgonów zakaźnych były traktowane w podobny sposób, jak zgon z brakiem wykluczenia osób trzecich. Wtedy ciało zmarłego, do momentu stwierdzenia przyczyn zgonu, jest do dyspozycji prokuratury. Prokurator zarządza kremację i w ciągu 24 godzin firma pogrzebowa ma obowiązek skremowania takich zwłok. Każda prokuratura ma podpisaną umowę z zakładem pogrzebowym na danym terenie na odbiór takich ciał, czyli procedury mamy - mówi prezes stowarzyszenia. - Po procesie kremacji, z uwagi na jej temperaturę, która wynosi 900 stopni Celsjusza, każdy wirus zostaje zniszczony, a prochy zmarłego są obojętne biologicznie - dodaje. Czytaj też: Łukasz Szumowski: przebiegi epidemii są drastycznie różne Kluczowym problemem, na który zwraca uwagę branża pogrzebowa, jest brak prawnie usankcjonowanych procedur, które określałyby, jak działać w przypadku osoby zmarłej na koronawirusa. Przedsiębiorcy wskazują, że niezwykle ważna jest tutaj uczciwość lekarzy i rodziny zmarłych. Nie mając informacji o przyczynie zgonu, stosują bowiem standardowe procedury. Jak czytamy w odpowiedzi na stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, "Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze pilny charakter spraw, podjęło współpracę z Głównym Inspektorem Sanitarnym, w tym z odpowiednimi konsultantami krajowymi, celem dokonania analizy wszystkich możliwych rozwiązań, zmierzających do nowelizacji odpowiednich przepisów prawnych".