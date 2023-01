Podpiszesz umowę na pracę zdalną, nie wrócisz już do biura. Takie mamy nowe przepisy

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej budzą wątpliwości. Pracownicy, którzy przy podpisywaniu umowy uzgodnią, że będą wykonywały pracę zdalnie, nie będą mogli pracować w biurze. Zdaniem prawników to dyskryminacja i nierówne traktowanie.

Wątpliwości prawników budzi art. 69 (22), zgodnie z którym wniosek o przywrócenie do pracy stacjonarnej może złożyć pracownik, który przeszedł na prace zdalną w trakcie zatrudnienia.

Nie dotyczy on osób, które uzgodniły model pracy przy zawieraniu umowy. Tym samym, jeśli zdecydują się home office, nie będą mogły pracować w biurze.

Problemem może również być brak maksymalnego terminu dla złożenia takiego wniosku. Zniesienie tego terminu oznacza stan niepewności dla obu stron.

Do wejścia w życie zmian w Kodeksie pracy brakuje tylko podpisu prezydenta. Kiedy Andrzej Duda złoży podpis, telepracę zastąpi praca zdalna. Po tym, jak ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, pracodawcy będą mieć dwa miesiące na przygotowanie się do nowych reguł dotyczących pracy zdalnej.

Nowelizacja przepisów wprowadziła do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, która ma zastąpić telepracę. Zgodnie z nowymi wytycznymi praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowe przepisy to dyskryminacja i nierówne traktowanie?

Przepisy budzą jednak wątpliwości.

Art. 67 (19) § 1. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić: 1) przy zawieraniu umowy o pracę albo 2) w trakcie zatrudnienia. Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

- Na dłuższą metę jest to przepis bardzo niebezpieczny społecznie. Taniej nie zawsze znaczy lepiej. Już pandemia COVID-19 bardzo nas zmieniła jako społeczeństwo, a ta regulacja może spowodować niebezpieczne zjawisko społeczne. Powinna istnieć jakaś możliwość złożenia wniosku o zatrudnienie w biurze, a nie całkowitego skazywania osób na zgodę pracodawcy, o ile oczywiście jest to możliwe organizacyjnie - wyjaśnia w rozmowie z serwisem Prawo.pl radca prawny Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy.

Wątpliwości budzi art. 69 (22), zgodnie z którym wniosek o przywrócenie do pracy stacjonarnej może złożyć pracownik, który przeszedł na prace zdalną w trakcie zatrudnienia. Nie dotyczy on osób, które uzgodniły model przy zawieraniu umowy.

Art. 67 (22) § 1. W przypadku podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 67 (19) § 1 pkt 2, każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia, przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Problemem może również być brak braku maksymalnego terminu na złożenie takiego wniosku.W przypadku telepracy pracownik miał na to 3 miesiące.

- Zniesienie tego terminu oznacza bowiem stan niepewności dla obu stron – pracownik nie wie, czy nie zostanie wezwany do wykonywania pracy stacjonarnej, a pracodawca nie może „zlikwidować” stanowiska pracy pracownika, bo może on zażądać powrotu do pracy stacjonarnej, a wniosek taki nie może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę - wyjaśnia w rozmowie z Prawo.pl Paweł Korus, radca prawny, partner w kancelarii Sobczyk & Współpracownicy, były wieloletni sędzia sądu pracy.

Są jednak i tacy, którzy uważają, że przepisy te mają swoje uzasadnienie. Zarówno pracownik, jak i pracodawca, nie muszą obawiać się, że któraś ze stron zmieni zdanie i zrezygnuje z pracy zdalnej.

- To odpowiedź na wymagania rynku pracy, zwłaszcza oczekiwania pracowników z branży IT i high-tech. Bez gwarancji pracy zdalnej takie osoby często w ogóle nie godzą się na przyjęcie oferty - podkreśla w rozmowie z Infor.pl Joanna Jasiewicz, adwokat w kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Ponad połowa pracodawców wdrożyła pracę hybrydową

Warto przypomnieć, że badanie The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete, przeprowadzone na zlecenie VMware wykazało, że większość Polaków (84 proc.) jest bardziej zadowolona, jeśli może realizować swoje obowiązki z dowolnego miejsca. Dziś już ponad połowa firm (54 proc.) posiada politykę pracy hybrydowej, która polega na tym, że personel spędza część czasu w biurze, a część pracy wykonuje poza nim.

Jak wykazały badania, co trzecia organizacja (31 proc.) realizuje tryb zdalny, tu członkowie organizacji wypełniają obowiązki służbowe z dowolnej lokalizacji. Tylko 14 proc. przedsiębiorstw ma politykę, zgodnie z którą pracownicy powinni realizować zadania wyłącznie z siedziby firmy.

Satysfakcja pracowników to nie jedyna korzyść dla przedsiębiorców. Dzięki pracy hybrydowej i zdalnej połowa (50 proc.) ankietowanych organizacji zmniejszyła powierzchnię biurową od czasu sprzed pandemii.

- Wielu pracowników może wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca, a więc firmy mogą pozwolić sobie na zmniejszenie przestrzeni biurowej. W efekcie oszczędzają na kosztach utrzymania i eksploatacji budynków, takich jak opłaty za media, ochronę, czy też sprzątanie – uważa Robert Makuch, CFO w NTT Poland.

Beneficjentów takiego rozwiązania, jest o wiele więcej, 82 proc. ankietowanych uważa, że lokalna społeczność bądź miasto odnoszą korzyści ekonomiczne dzięki organizacjom wspierającym politykę pracy hybrydowej lub zdalnej.

