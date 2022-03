Podatki w dół. Skorzystają wszyscy, choć księgowych czeka kolejny ból głowy

Ministerstwo Finansów zaproponowało kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Największą z nich jest propozycja obniżenia stawki podatku dochodowego PIT z 17 do 12 proc. oraz rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. Co to oznacza dla pracowników i firm? Zapytaliśmy ekspertów.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 24 mar 2022 13:45





Premier Morawiecki zapowiedział kolejne zmiany w systemie podatkowym (fot. PAP/Paweł Supernak)

Rząd zapowiedział kolejne zmiany w systemie podatkowym. Dotyczą one m.in. obniżenia podatku PIT z 17 do 12 proc.

Eksperci przyznają, że zyskają na nich wszyscy pracownicy i emeryci. Zakładając niezmienioną wysokość kwoty wolnej 30 000 zł oznacza to, korzyść maksymalną wynoszącą 4500 zł.

- Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku (PIT - red.) z 17 na 12 proc. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek, zarówno emerytów, jak i osoby pracujące na pełnym etacie na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych "haczyków". Po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Tej stawki, którą zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu z 18 na 17 proc. - poinformował w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył, nowa propozycja przewiduje też, że do kwoty 8 tys. 700 zł dla rozliczających się na liniowej stawce podatkowej będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty. Podkreślił, że jest to spełnienie postulatu przedsiębiorców. Co o tych rozwiązaniach sądzą eksperci oraz przedsiębiorcy?

Zmiany korzystne dla wszystkich

Jak wylicza Małgorzata Samborska, partner i doradca podatkowy w firmie doradczej Grant Thornton, największą korzyść po wejściu w życie propozycji rządu osiągną osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 zł, bo wtedy cały dochód mieszczący się w tym progu będzie opodatkowany według stawki 12 proc., a więc o 5 pkt proc. mniej.

- Zakładając niezmienioną wysokość kwoty wolnej 30 000 zł, oznacza to, korzyść maksymalną wynoszącą 4500 zł. Taka obniżka zrekompensuje oczywiście likwidację ulgi dla klasy średniej. Ale z drugiej strony likwidacja tej ulgi oznacza, że ta korzyść nie rozłoży się proporcjonalnie. Osoby o przychodach z pracy 12 500 zł miesięcznie zyskają na zmianach 4500 zł w skali roku. Dla osób, dla których wartość ulgi dla klasy średniej byłaby największa, a więc z miesięcznymi dochodami 8 549 zł – korzyść w skali roku wyniesie poniżej 500 zł - wylicza w komentarzu zamieszczonym na stronie GT Małgorzata Samborska. Jak podkreśla eksperta, zmiany będą korzystne dla wszystkich. Jednocześnie dodaje, że taka zmiana może wywołać najwięcej zamieszania na poziomie poboru zaliczek przez płatników. - Nie wiemy, czy ministerstwo w tym zakresie planuje jakieś zmiany, ale warto zauważyć, ze zmiana stawki podatku oznacza również zmianę tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Ta wynosi dzisiaj 5100 zł, co przekłada się na obniżkę podatku o 425 zł co miesiąc (o ile został złożony PIT-2). Zmiana stawki oznacza, że kwota zmniejszająca podatek powinna wynosić 3600 zł (300 zł w skali miesiąca). Być może jednak plan jest taki, że prawo do stosowania niższej stawki podatku będzie przysługiwać dopiero na etapie zeznania rocznego - podsumowuje Samborska. Odpowiedź na postulaty Zadowolenia z zaproponowanych przez rząd zmian nie kryje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). - Pozytywnie oceniamy przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Uwzględniają one wiele zgłoszonych przez nas rekomendacji - mówi ekspert FPP. Proponowane obniżenie #PIT do 12% dotyczy każdej osoby, która rozlicza się na skali podatkowej, bez względu na to jaką ma umowę, jakie koszty uzyskania przychodu, ilu pracodawców, czy jest emerytem lub rencistą. Rozwiązanie dotyczy też przedsiębiorców na skali. #NiskiePodatki pic.twitter.com/xN00t3WJo6 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) March 24, 2022 Jak dodaje, mowa o takich zmianach, jak zastąpienie - zdaniem FPP - skomplikowanego i budzącego wątpliwości mechanizmu ulgi dla klasy średniej prostszym rozwiązaniem, opartym o niższą stawkę PIT, wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla podatników podatku liniowego i ryczałtu oraz przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem. Zobacz też: Księgowe apelowały o to od tygodni. Zmiany właśnie weszły w życie - Te propozycje eliminują część mankamentów systemu wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. i stanowią zdecydowanie krok we właściwym kierunku. Doceniamy wyrażaną przez Ministerstwo Finansów gotowość na wypracowanie zmian w systemie podatkowym w dialogu z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi – którego brak w czasie prac nad pierwotną wersją Polskiego Ładu przyczynił się do powstania wielu problemów, które obecnie wymagają naprawienia - dodaje Łukasz Kozłowski. Z kolei ekspert Warsaw Enterprise Institute podkreślają, że obniżenie PIT wskazuje na to, że to co w czasach pokoju wydaje się niemożliwe, w czasach zagrożenia wojną okazuje się nie tylko do zrobienia, ale i konieczne. - PIT to podatek od pracy, obniżający ludziom dochód przeznaczony do swobodnego dysponowania, inwestowania w zdrowie, edukację czy dach nad głową. Obniżka tego podatku to zatem bardzo dobra wiadomość – więcej pieniędzy pozostanie w prywatnych rękach i zostaną przez to efektywniej spożytkowane - przyznają. W portfelach zostanie więcej pieniędzy, ale i tak je wydamy Jednak pewne wątpliwości co do efektów tych zmian z perspektywy pracodawców ma Katarzyna Siemienkiewicz ekspertka rynku pracy Pracodawców RP. - To są zmiany, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne dla pracowników. Zapłacą oni niższy podatek, więc w i portfelach zostanie więcej pieniędzy. Natomiast i tak je wydadzą, bo rosnąca inflacja wpływa na podwyżki cen. Można porównać tę zmianę do elementu tarczy antyinflacyjnej - komentuje eksperta Pracodawców RP. Jak dodaje, z perspektywy pracodawców nie wniesie ona jednak za wiele dobrego i w żaden sposób nie przyczyni się do rozwoju czy zwiększenia zatrudnienia. Czytaj więcej: Duże zmiany w urlopach i zwolnieniach. Nowe przepisy tuż-tuż - Znów będziemy mieli do czynienia z koniecznością wprowadzania zmian w systemach księgowych i informatycznych, a nadal wszyscy pamiętamy doświadczenia z początku roku związane z wprowadzaniem Polskiego Ładu. Ewidentnie rząd testuje cierpliwość firm, a ta jest już na skraju wytrzymałości. W związku z sytuacją wojenną czy nadchodzącymi zmianami w Kodeksie pracy nie widać zielonego światła dla prowadzenia firm w spokojnym klimacie, a zapowiedź jakichkolwiek zmian automatycznie powoduje, że u pracodawców włącza się sygnał alarmowy - opowiada ekspertka ds. rynku pracy. Pytana o to, czy zapowiedź kolejnych zmian podatkowych oznacza armagedon podobny do tego z początku roku, przyznaje, że wszystko zależy od tego o dokładnie znajdzie się w projekcie. - Wszystko zależy od tego jak będzie brzmiała ostateczna wersja przepisów, a tę poznamy, kiedy rząd przedstawi projekt zmian - podsumowuje Katarzyna Siemienkiewicz.

