Podatki, składki ZUS, emerytury. Oto co rząd szykuje pracownikom w Nowym Ładzie

Wyższa kwota wolna od podatku, zmiany w odliczeniu składki zdrowotnej w PIT, zachęty dla Polaków na emigracji, dieta za pracę zdalną, rozwiązania dla młodych wchodzących na rynek pracy czy równość płac - te rozwiązania mogą znaleźć się w Nowym Ładzie, który jest mocno opóźniony.

Treść Nowego Ładu, sztandarowego planu rządu na czas po pandemii, pierwotnie mieliśmy poznać 20 marca. PiS zdecydowało się jednak przesunąć prezentację ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Na kiedy? Nie wiadomo.

- Projekt jest gotowy, zaprezentowaliśmy wstępnie jego zakres tematyczny i liczymy, że prezentacja odbędzie się jak najszybciej, ale nikt nie wie, jak się będzie rozwijać sytuacja epidemiczna.... Sugerujemy się prognozami, które przewidują epidemię z mniej więcej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Więcej będziemy wiedzieli po „majówce”, po której może nastąpić wzrost liczby zakażeń, bo wszyscy będą się w trakcie niej przemieszczać. Liczymy natomiast, że sytuacja będzie się normować wraz z postępem szczepień – mówi w rozmowie z WNP.PL Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

Z nieoficjalnych informacji, które wyciekły do mediów, wynika, że spora część rozwiązań może mieć wpływ na pracowników. Istotną zmianą, którą ma wprowadzić Nowy Ład, jest reforma systemu podatkowego. Kwota wolna od podatku ma być zwiększona do 30 tys. złotych.

Jak zauważa Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zmiana ta będzie miała szczególne znaczenie dla osób zarabiających 2,5 tys. zł miesięcznie - takie osoby będą w całości zwolnione z podatku od osób fizycznych. Podobnie byłoby w przypadku osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nie wyższej niż 2,5 tys. zł.

- Z powyższej zmiany najbardziej skorzystają osoby po 26. roku życia, które zarabiają minimalną krajową 2,8 tys. zł brutto oraz emeryci i renciści, którzy zostaną zwolnieni z obowiązku podatkowego, co znacząco zwiększy ich miesięczny dochód i z pewnością poprawi poziom życia. Powyższe spowoduje, że osoby zarabiające mniej będą płaciły mało podatków (lub nie płaciły ich w ogóle), natomiast osoby zarabiające więcej będą zobowiązane do zapłaty procentowo większych podatków – komentuje Joanna Torbé.

Sonia Buchholz, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, do nieoficjalnych informacji dotyczących Nowego Ładu podchodzi z dużą rezerwą. Jej zdaniem wprowadzenie kwoty wolnej na poziomie 30 tys. złotych dla wszystkich jest nieprawdopodobne, bo wiązałoby się z ogromnym obciążeniem dla budżetu.

- Z tego powodu minister finansów Tadeusz Kościński prostował te doniesienia, wskazując, że znacznie bardziej prawdopodobna jest kwota rzędu 15-20 tys. złotych. Nie znamy dużo szczegółów, natomiast nie jest wykluczone, że kwota wolna będzie maleć wraz z poziomem dochodów (tak jak to jest obecnie). Nie wiemy również, jak miałaby wyglądać reszta systemu podatkowego, a oceniać należałoby go w całości – mówi Sonia Buchholz.

Co do zasady wzrost kwoty wolnej powinien zachęcać osoby najniżej wynagradzane do wejścia na rynek pracy. Jak podkreśla Sonia Buchholz, o opłacalności tego kroku będą decydować jednak szczegóły. Jeśli kwota wolna obejmie emerytów, to niewątpliwie będzie to grupa, która skorzysta.

- W praktyce będzie to ekwiwalent kolejnej waloryzacji. Tu jednak nie ma mowy o żadnych zachętach do pracy. Ponadto takie kroki nie rozwiążą trwale problemu rosnącego ryzyka ubóstwa osób starszych wynikającego z relatywnie krótkiego okresu aktywności zawodowej w stosunku do okresu pobierania emerytury – tłumaczy Buchholz.

Joanna Torbé zaznacza z kolei, że na zaproponowane zmiany należy patrzeć w całości.

- Niestety, żeby ktoś zyskał, ktoś musi stracić - i tutaj pojawiają się dalsze propozycje, np. te związane ze składką zdrowotną, które uderzą w przedsiębiorców – mówi ekspertka BCC.

Składka zdrowotna

W tym momencie warto wspomnieć, że w planach jest również likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Kto może najwięcej stracić na tym rozwiązaniu?

- Obecne regulacje prawne pozwalają podatnikom odliczyć zapłacone składki w danym roku podatkowym, w kwocie nie większej niż 7,75 proc. postawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, w którym zostały naliczone. Propozycja zmiany polegająca na zlikwidowaniu lub zmniejszeniu odliczenia w podatku dochodowym składki zdrowotnej najbardziej uderzy w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy będą zmuszeni opłacać wyższe składki na ubezpieczenia zdrowotne – ocenia Joanna Torbé.

Co do zasady wzrost kwoty wolnej powinien zachęcać osoby najniżej wynagradzane do wejścia na rynek pracy

Sonia Buchholz uważa, że likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej to jeden z pomysłów na łatanie dziury wynikającej z wyższej kwoty wolnej. Jak wskazuje, już z samej konstrukcji składki zdrowotnej wynika, że im wyższy osiągany dochód, tym większa kwota jest odpisywana. A więc likwidacja czy zmniejszenie odliczenia będą najbardziej dotkliwe dla osób, które świadczą wysokopłatne zajęcia.

- Trudno powiedzieć, jaki będzie ostateczny efekt dla uboższych gospodarstw. Z kolei dla jednoosobowej działalności gospodarczej składka zdrowotna powiązana z dochodem i nieodliczona byłaby w praktyce podniesieniem stawki podatku liniowego do 28 proc. - wskazuje Buchholz.

- I chociaż wszyscy widzimy, że służba zdrowia jest niedofinansowana, chcielibyśmy mieć pewność, że te środki faktycznie przełożą się na większą dostępność usług medycznych - podobnie jak w przypadku opłaty cukrowej. Inaczej będzie to zabieg wyłącznie fiskalny - dodaje główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Praca zdalna

W mediach mówi się również, że w Nowym Ładzie pojawią się rozwiązania, które unormują pracę zdalną. Według nieoficjalnych informacji zatrudnieni pracujący poza biurem dostaliby diety podobne do tych, które dzisiaj można dostać za delegację. Celem tego pomysłu byłoby pokrycie części kosztów, które poprzez pracę w domu pracodawca przerzuca na pracownika.

Sam projekt ustawy wprowadzającej pracę zdalną do Kodeku pracy Joanna Torbé ocenia pozytywnie.

- Unormowanie pracy zdalnej jest oczekiwanym rozwiązaniem. Natomiast optujemy, aby jak najwięcej kwestii związanych z pokrywaniem kosztów pozostawić stronom stosunku pracy. Do nich powinien należeć wybór, czy będzie to ryczałt, ekwiwalent czy zwrot kosztów. Przyjmowanie z góry, jakie świadczenie i w jakiej wysokości ma otrzymać pracownik, jest złym rozwiązaniem nieuwzględniającym różnorodnych sytuacji. Jest to obszar, który powinien pozostawać do uregulowania przez pracodawcę i pracownika - komentuje ekspertka BCC.

Monika Fedorczuk zwraca uwagę, że w pracach nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy pojawiły się pomysły ekwiwalentu związanego z wykonywaniem pracy zdalnej. Uregulowanie tego nie jest jednak takie proste.

- Należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy pracownicy mają możliwość pracy zdalnej. Ci, którzy codziennie stawiają się w swoim miejscu pracy, coraz częściej wskazują na to, że im nie proponuje się rekompensaty za ponoszone koszty dojazdu czy czas spędzony w podróży miedzy domem a miejscem pracy. Wypłata ekwiwalentu w ramach pracy zdalnej może budzić poczucie nierównego traktowania poszczególnych grup pracowników – mówi Fedorczuk.

Innym wyzwaniem jest określenie, co wliczać do kosztów ponoszonych przez pracownika w przypadku pracy zdalnej i rekompensowanych przez pracodawcę.

- O ile nie ma problemu z kwestiami dotyczącymi narzędzi używanych przez pracownika, to już wyliczenie zużycia prądu, internetu nie jest takie jednoznaczne. Związki mówią o uwzględnieniu innych mediów. Poza tym doprecyzowania wymagają przypadki, w których pracownik pracuje w formule hybrydowej (czyli trochę z domu, trochę z biura) czy korzysta z home office incydentalnie, wtedy, kiedy jest to umotywowane jego potrzebami – uważa Monika Fedorczuk.

- W ustalaniu sposobu rekompensaty za pracę w domu potrzebny jest rozsądek i szersze spojrzenie. Metoda naliczania ewentualnych dodatków z tytułu pracy spoza biura musi być prosta, aby w niepewnych czasach pandemii nie obciążać dodatkowo działów zajmujących się rozliczeniami – dodaje ekspertka.

Zachęty dla emigrantów

Media informują, że w Nowym Ładzie mają znaleźć się też rozwiązania skierowane do Polaków na emigracji, które skłoniłyby ich do powrotu do kraju. To m.in. możliwość wykazania w zeznaniu podatkowym kwoty zaniżonej o 50 tys. złotych w 2022 roku. Rok później baza do opodatkowania miałaby być niższa o 50 proc.

Badania mówią, że głównym czynnikiem decydującym o emigracji są wyższe zarobki

Badania mówią, że głównym czynnikiem decydującym o emigracji są wyższe zarobki. Natomiast, jak zauważa Monika Fedorczuk, dla decyzji o pozostaniu na emigracji decydujący jest standard życia rozumiany jako poziom usług publicznych, dostęp do dóbr publicznych oraz możliwość podjęcia i warunków pracy (rozumianych dużo szerzej niż tylko wynagrodzenia, również jako możliwość godzenia ról zawodowych i pozazawodowych – niekoniecznie mowa tu o obowiązkach rodzinnych, ale np. o realizacji pasji życiowych). Nie bez znaczenie jest także możliwość rozwoju czy praca w zgodzie z własnymi zainteresowaniami.

- Zatem nie ulgi, a odpowiednie warunki zatrudnienia, rozwoju, wsparcia w rozwoju rodziny skłaniają do powrotu – tłumaczy Fedorczuk.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan zastanawia się również, jak na takie rozwiązanie zareagują pracownicy, którzy w ostatnich latach pracowali w kraju, tu płacili podatki i wspierali rozwój gospodarki.

- Wydaje się, że wprowadzenie opisywanej ulgi może zostać potraktowane jako niesprawiedliwość, szczególnie w stosunku do osób, które z uwagi na wysokie kwalifikacje uzyskiwały i mogą uzyskiwać wysokie dochody. Może zamiast tego lepiej pomyśleć o wsparciu tych powracających z emigracji, którzy zdecydują się w Polsce otworzyć własny biznes i tworzyć miejsca pracy lub w inny sposób inwestować w polską gospodarkę – ocenia Monika Fedorczuk.

Wsparcie dla młodych

W przestrzeni publicznej mówi się również, że Nowy Ład ma akcentować wsparcie młodych Polaków wchodzących na rynek pracy. Rolą urzędów pracy byłoby dwuetapowe planowanie ścieżki zawodowej. Pierwsza część obejmowałaby doradztwo zawodowe, które pomogłoby młodym ludziom zorientować się, w jakiej branży powinni szukać pracy. W drugiej części znalazłyby się kursy, które przygotują do konkretnego zawodu. Związany z tym bon szkoleniowy będzie można wykorzystać w wybranej instytucji.

- Od lat organizacje pracodawców i przedsiębiorcy podkreślają rolę doradztwa zawodowego na możliwie najwcześniejszym etapie edukacji. Może to być na początek w formie informacji o zawodach, potem badania predyspozycji i informowania o możliwościach rozwoju po wyborze określonej ścieżki edukacji. Problemem jest to, że doradztwo zawodowe jest realizowane często bez pomysłu, przez osoby o niewielkiej znajomości rynku pracy i procesów na nich zachodzących. Doradztwo zawodowe i planowanie ścieżki kariery to proces, który powinien (z różnym natężeniem) toczyć się na wszystkich etapach edukacji. Jeśli młoda osoba trafia do urzędu pracy po zakończeniu edukacji, to oznacza, że na wcześniejszych etapach „coś poszło nie tak” w tym zakresie – komentuje Monika Fedorczuk.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan podkreśla jednak, że wzmocnienie funkcji doradczej powiatowych urzędów pracy to konieczność. Ważne jest, aby usługa ta była realizowana na dobrym poziomie, w oparciu o dane i przez osoby odpowiednio do tego przygotowane.

- Jeśli chodzi o podnoszenie lub zmianę kwalifikacji tak, aby dopasować je do potrzeb rynku pracy, to jest to obecnie konieczność. Istotne jest, aby te szkolenia były dostępne na tyle szybko, aby po ich ukończeniu młodzi ludzie wypełniali istniejące luki na rynku pracy. Urzędy muszą zdawać sobie sprawę z tempa zachodzenia zmian w przedsiębiorstwach – ocenia Monika Fedorczuk.

- Drugim elementem warunkującym skuteczność tych szkoleń jest aktualność wiedzy na nich przekazywanej i elementy jej praktycznego zastosowania – nie będzie trwałego zatrudnienia, jeśli szkolenia oferowane przez urzędy pracy będą powielały błędy systemu edukacji – dodaje.

O tym, że w obecnym systemie brakuje skutecznego dokształcania osób bezrobotnych lub osób wyrażających chęć zmiany ścieżki zawodowej, mówi także Joanna Torbé. Jej zdaniem stworzenie dwuetapowego planowania ścieżki kariery, który kończyłby się kursem do wykonywania konkretnego zawodu, bez wątpienia polepszy sytuacje nie tylko pracowników szukających nowego zatrudnienia, ale również pracodawców, którzy będą mogli zatrudnić pracowników od razu przygotowanych do wykonywania konkretnego zawodu.

- Ważne jest, aby kandydaci w bazach bezrobotnych byli pełnowartościowymi kandydatami do pracy. Jakość kandydatów znajdujących się w bazach urzędu jest obecnie oceniania jako słaba, co oznacza, że szczególnie istotne byłoby uruchomienie programów doszkalania takich osób, bowiem pierwszym oczekiwaniem przyszłych pracodawców jest właśnie dobra jakość kandydatów – komentuje Torbé.

Ekspertka BCC podkreśla jednak, że obecna sytuacja na rynku pracy wymaga głębokich reform i jest pracą od podstaw, ponieważ nie spełnia swoich funkcji. Potrzebne są systemy przekwalifikowania, systemy dokształcania, ale też współpraca z instytucjami rynku pracy, takimi jak agencje pracy. Potrzebne są zmiany w procedowaniu urzędów, przyspieszenie postępowań, otwarcie na klienta.

- Dopóki nie nastąpią głębokie zmiany w przepisach i podejściu, to żadne cząstkowe rozwiązanie nie będzie dobrze funkcjonowało – dodaje Joanna Torbé.

Równość płac

W proponowanych rozwiązaniach duży nacisk położono na kwestie równości płac. Jak informują media, w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik mógłby zażądać, by w ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki. Można byłoby też zażądać informacji o średnich zarobkach osób płci przeciwnej, które wykonują podobną pracę.

Nie ma żadnego powodu, aby płeć różnicowała poziom wynagrodzenia, jeśli kobieta i mężczyzna pracują na takim samym stanowisku i wykonują taką samą pracę

Jak zauważa Joanna Torbé, wspomniane rozwiązanie wynika z projektu unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Co to oznacza?

- Zgodnie z projektem pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób będą zobowiązani do publikowania informacji dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia pracowników płci żeńskiej oraz męskiej. Projekt dyrektywy zakłada również inne mechanizmy mające na celu zlikwidowanie luki płciowej występującej w obecnym stanie prawnym oraz w aspekcie wynagradzania pracowników - wyjaśnia Joanna Torbé.

Ekspertka BCC podkreśla, że należy popierać wszelkie inicjatywy, które przeciwdziałają dyskryminacji i nieuprawnionym nierównościom kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Jak jednak dodaje, należy jednak mieć na uwadze, że polityka płacowa (na którą składają się m.in. pakiety benefitów czy systemy motywacyjne) przedsiębiorstw stanowi zwykle informacje chronione przez przedsiębiorców.

- Dobre systemy wynagradzania dają przedsiębiorcom przewagę rynkową, stanowiąc swego rodzaju know-how, stąd regulacje przeciwdziałające dyskryminacji muszą uwzględnić również aspekty związane z tajemnicą przedsiębiorstwa - zaznacza Joanna Torbé.

Również Monika Fedorczuk uważa, że zmniejszanie czy likwidacja luki płacowej to ważny temat. Nie ma żadnego powodu, aby płeć różnicowała poziom wynagrodzenia, jeśli kobieta i mężczyzna pracują na takim samym stanowisku i wykonują taką samą pracę. Jak zaznacza, takie same wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za prace o tej samej wartości to również czynnik zwiększający aktywność zawodową kobiet i przyczyniający się do bardziej partnerskiego podziału obowiązków rodzicielskich.

- Natomiast rozwiązania wspierające równe płace nie powinny prowadzić do znaczącego wzrostu obciążeń administracyjnych pracodawców. Kwestia znalezienia zrównoważonego podejścia jest kluczowa. Pytanie, jak ujmiemy zakres i dostęp do informacji. W wielu krajach UE istnieje obowiązek pracodawcy informowania o przeciętnej luce płacowej, obejmuje zazwyczaj różnice w średnim wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet. Dotyczy to w szczególności dużych pracodawców, projekt dyrektywy odnosi się do co najmniej 500 pracowników - wyjaśnia Monika Fedorczuk.

Emerytury bez podatku i ozusowanie umów

W przestrzeni publicznej mówi się również o zwolnieniu emerytur z podatku. Dr Jarosław Wąsowicz, ekonomista z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uważa, że to dość sensowna sprawa, która wyeliminuje niepotrzebne kalkulacje podatkowe.

- Przecież wypłacane świadczenia emerytalne są transferami finansowymi płynącymi od państwa do emerytów. W związku z tym kwestia wypłacania kwoty, od której pobiera się podatek, jest zabiegiem zbędnym. Jeśli to rozwiązanie weszłoby w życie, to uprościłoby system. Co więcej, istotnie zwiększy się siła nabywcza emerytur - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl.

Kolejną propozycję, która wchodzi w grę, jest ozusowanie umów o dzieło oraz umów zleceń. Monika Fedorczuk przyznaje, że jest to sposób na zwiększenie dochodów ZUS przy jednoczesnym uszczupleniu bieżących dochodów pracowników.

- Domyślam się, że ideą, jaka przyświecała pomysłodawcom, jest równe traktowane dochodów pochodzących z pracy własnej. Jednak istnieje tu ryzyko, że wzrost obciążeń składkami spowoduje ucieczkę części pracowników do szarej strefy lub wycofywanie się części pracujących z rynku pracy na rzecz korzystania ze świadczeń społecznych - wskazuje na problem Monika Fedorczuk.

Jej zdaniem jeśli rząd zdecydowałby się na wdrożenie tego rozwiązania, konieczne byłoby równoległe rozpoczęcie prac idących w kierunku utrzymania dotychczasowego łącznego obciążenia podatkami i składami osób pracujących. Rozwiązaniami, które można poddać dyskusji, są: zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zwiększenie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków płaconych od wynagrodzeń.

