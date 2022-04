Po Ukraińcach możemy zaprosić kolejnych sąsiadów ze wschodu. Podobne ułatwienia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej bierze pod uwagę rozszerzenie uproszczonej procedury szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również na Białorusinów.

Ministerstwo analizuje, czy umożliwić uproszczoną procedurę szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów (Fot. PTWP)

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obecnie już 24 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce. Najwięcej osób znalazło zatrudnienie w województwie mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Nowe regulacje zapisane w specustawie o Ukraińcach dotyczą przede wszystkim legalizacji pobytu w Polsce Ukraińców, którzy schronili się w Polsce przed wojną.

Resort pracy poinformował, że analizuje wprowadzenie uproszczonej procedury szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów.

- Głównym celem ustawy, jaki nam przyświecał, było pozwolenie obywatelom Ukrainy pracować, by mogli zarobić na siebie - mówi Mikołaj Tarasiuk, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współtwórca ustawy. Jak dodaje, resort prowadził rozwiązania, które w 100 proc. otwierają rynek pracy dla obywateli Ukrainy.

- Mamy dwa rozwiązania, które zmierzają do jednego celu. Po pierwsze otwieramy rynek pracy dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski w trybie ustawy, ale także otwieramy rynek pracy dla wszystkich innych obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski wcześniej. Tak, aby nie dyskryminować żadnych obywateli Ukrainy - dodaje Tarasiuk.

Jak zaznaczył przedstawiciel ministerstwa najwięcej etatów jest dostępnych m.in. w magazynach, restauracjach, hotelach oraz przy pracy związanej z pakowaniem produktów.

Uproszczona procedura także dla Białorusinów

W związku z tym, że znaczna część osób przybywających do Polski z Ukrainy to kobiety, a także ze względu na nagły odpływ mężczyzn wracających do swojego kraju, by bronić go przed rosyjską agresją, ministerstwo analizuje możliwość umożliwienia uproszczonej procedury szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów.

Główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski zaznaczył, że Pracodawcy RP już 2 marca wystosowali list do premiera Mateusza Morawieckiego o uruchomienie specustawy o charakterze solidarnościowym oraz antykryzysowym.

Czytaj więcej: Ukraińcy w co trzeciej polskiej firmie - W wymiarze solidarnościowym postulowaliśmy czasowe zrównanie praw obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z prawami obywateli Polski, z wyjątkiem prawa do paszportu i prawa wyborczego. W mojej ocenie ten postulat solidarnościowy został bardzo szeroko spełniony - mówił Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Sobolewski podkreślił, że trwają liczne zmiany prawa, wśród których specustawa jest tylko jednym z wielu elementów. Zaznaczył, że nie zostały spełnione postulaty deregulacyjne Pracodawców RP zgłoszone w liście otwartym do premiera, a także w późniejszym liście otwartym do Ministra Rozwoju i Technologii. Nie rozdawnictwo, a ułatwienia - Nie postulujemy rozdawnictwa państwowego wobec firm, lecz szereg działań ułatwiających prowadzenie firmy i umożliwiających przedsiębiorcom skupienie się na biznesie, bo tam potrzebna jest obecnie cała ich energia – dodaje Sobolewski. Wśród postulatów są ograniczenie zmienności prawa gospodarczego, wsparcie płynności firm, na przykład poprzez stosowanie do skutków wojny gwarancji de minimis analogicznie jak w przypadku pandemii, wsparcie inwestycji, deregulacja, usuwanie barier biurokratycznych i niekrytycznych obowiązków, przedłużanie biegu terminów wobec US, ZUS, a nawet takie trywializmy jak więcej czasu na badania lekarskie czy techniczne. Czytaj więcej: Dobrze już było. Biznes widzi przyszłość w czarnych barwach - Postulujemy także ułatwienie czasowego przeniesienia do Polski tych ukraińskich firm, które nie są w stanie obecnie funkcjonować na Ukrainie. Ich przetrwanie będzie miało krytyczne znaczenie dla odbudowy gospodarczej Ukrainy po wojnie, a w okresie przejściowym pomoże rozładować liczne napięcia w Polsce - dodaje. Według eksperta na rynku pracy może pozostać na stałe nawet 600 tys. osób. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną ci pracownicy są nam potrzebni z perspektywy firm, gospodarki i budżetu. - Deficyt pracowników na rynku pracy był tak silny, że przedsiębiorcy przed wojną mieli problemy ze znalezieniem pracowników z Ukrainy. W pewnym sensie ta masowa emigracja jest dużą szansą dla kraju i właśnie od pracodawców zależy, czy uda się ją efektywnie wykorzystać – podsumowuje ekspert.

