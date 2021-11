Po 30 latach BMW kończy z podziałem na "NRD" i "RFN" wśród pracowników

BMW skróci czas pracy w fabryce położonej na terenie dawnego NRD z 38 do 35 godzin. Będzie tak jak w fabrykach zachodnioniemieckich, ogłosił w piątek koncern. To ruch wyczekiwany przez radę pracowniczą przez 30 lat od upadku muru berlińskiego.

• 5 lis 2021 15:56





BMW zobowiązało się w piątek do skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin w zakładzie w Lipsku (fot. hippopx.com)

W 30 lat po zjednoczeniu Niemiec wschodnioniemieccy pracownicy nadal pracują nieco dłużej za mniejsze pieniądze niż ich zachodni koledzy. Wskazują na to dane rządowe.

BMW zobowiązało się w piątek do skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin w zakładzie w Lipsku, czyli na terenie dawnych Niemiec Wschodnich. Odbędzie się to w trzech etapach do 2026 roku. Koncern zobowiązał sie też do zatrudnienia 300 dodatkowych pracowników.

"Ponad 30 lat po upadku muru nasi pracownicy wreszcie nie muszą pracować trzy godziny dłużej niż ich koledzy na zachodzie" - powiedział szef rady zakładowej BMW Group Manfred Schoch.

Rywal BMW Volkswagen wykonał podobny ruch w maju. Wprowadził 35-godzinny tydzień pracy w swoich wschodnioniemieckich zakładach, aby dopasować godziny pracy do zachodnioniemieckich.

Nie zatrudnił jednak dodatkowych pracowników, oczekując od wschodnioniemieckich zakładów zwiększenia wydajności.

