Plotki na slacku i zakupy ze służbowego e-maila? Sprawdź, czy nie zobaczy tego pracodawca

W ramach swoich obowiązków codziennie wymieniamy dziesiątki maili i wiadomości. Pracownicy muszą mieć świadomość, że ich służbowa skrzynka może być monitorowana przez szefa według określonych prawem pracy zasad. Co w momencie gdy na naszym służowym e-mailu pojawi się prywatna wiadomość? A jak kwestia kontroli wygląda w przypadku wewnętrznych komunikatorów pracowniczych – czy szef może przeczytać wiadomości, które wymieniają tam pracownicy?

Przed pandemią część ekspertów twierdziła, że e-maile powoli odchodzą w niepamięć. Badania rynku jednak wskazują, że jest inaczej. Home.pl przeanalizowało ruch w ponad 2,3 mln skrzynek e-mail. Przeważająca większość z nich należy do małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Jak wynika z badania, użytkownicy poczty elektronicznej w 2020 roku wysłali i odebrali łącznie 6 mld wiadomości. Według danych pojedynczy użytkownik skrzynki wysyła i odbiera rocznie 2524 wiadomości. Daje to wynik prawie 50 e-maili tygodniowo i około 7 dziennie.

Wysyłamy i odbieramy nie tylko służbowe wiadomości (nawet jeśli robimy to w godzinach pracy). Rodzi się zatem pytanie, czy pracodawca może skontrolować nasze służbowe skrzynki. Jak się okazuje, tak.

Pracownicy korzystający ze służbowej skrzynki mogą zostać objęci przez pracodawcę monitoringiem poczty elektronicznej. Jednak zakres uprawnień kontrolnych nie jest nieograniczony i musi jasno wynikać z określonych przepisów prawa pracy.

Powodem, dla którego pracodawca może przeprowadzić taką kontrolę, jest niezbędność "zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy". Przesłanki te wynikają z art. 223 § 1 kodeksu pracy.

Jak wskazuje radca prawny Klaudia Nowak z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, granice uprawnień kontrolnych pracodawcy nie są determinowane wyłącznie przez chęć stworzenia lepszego systemu pracy.

Pracodawca musi wziąć również pod uwagę spoczywający na nim obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika.

- Zgodnie z art. 223 § 2 k.p. monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Wskazane zastrzeżenie prowadzi do wniosku, że pracodawca powinien przyjąć założenie, że w skrzynce służbowej pracownika może znaleźć się wiadomość mająca charakter komunikacji prywatnej - wyjaśnia Klaudia Nowak.

Jeśli podczas kontroli pracodawca zauważy wiadomość, która jest prywatną korenspondencją pracownika (ma np. wzmiankę „wiadomość prywatna”), powinien ją potraktować jako wiadomość o charakterze prywatnym, która nie podlega kontroli. Pracownik ma bowiem zapewnioną ochronę swojej prywatności także w sferze służbowej poczty elektronicznej i pracodawca jest zobowiązany do poszanowania tych praw i wolności kontrolowanych pracowników. Jeśli tego nie zrobi, dojdzie do naruszenia przez pracodawcę tajemnicy korespondencji pracownika.

W praktyce jednak poszanowanie dóbr osobistych pracownika w kontekście stosowania monitoringu może być trudne, dlatego zaleca się np. wprowadzanie odpowiednich, jednolitych oznaczeń dla wiadomości prywatnych pracownika.

Kontrola zapowiedziana

Oczywiście pracodawca nie może „ot tak” skontrolować skrzynki pracownika. Warunkiem przeprowadzenia kontroli poczty służbowej pracownika jest jej jawność. Zgodnie z prawem pracy, pracownik musi wiedzieć o ewentualnej kontroli zanim rozpocznie pracę przy użyciu narzędzia objętego monitoringiem. Musi też zostać poinformowany o celu, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu.

Informacje o przebiegu kontroli zawiera się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a o wprowadzeniu monitoringu pracodawca musi poinformować załogę na 2 tygodnie przed uruchomieniem kontroli. Z kolei nowo zatrudnionemu pracownikowi należy przekazać pisemną informację przed dopuszczeniem go do pracy. Pracodawca powinien także wprowadzić oznaczenia na skrzynkach pocztowych pracowników.

Poinformowanie pracowników o kontroli nie zwalnia jednak pracodawcy z realizacji jego obowiązków jako administratora danych osobowych. Jak tłumaczą prawnicy, przejrzysta informacja o stosowanym monitoringu, daje pracownikowi możliwość decydowania o zakresie ujawnianych informacji. I co najistotniejsze, może nawet powstrzymać go od prowadzenia korespondencji prywatnej przy użyciu konta służbowego, co z punktu widzenia pracodawcy jest najlepszym rozwiązaniem.

Plotki na wewnętrznym komunikatorze pod obserwacją?

A co z wewnętrznymi komunikatorami? Tu mamy do czynienia z dwoma przenikającymi się płaszczyznami. Mowa bowiem z jednej strony o prawie pracownika do tajemnicy korespondencji oraz prawie pracodawcy do kontroli sposobu wykonywania przez pracownika pracy, w tym właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy – jakim właśnie jest wewnętrzny komunikator.

Prawo do tajemnicy korespondencji wynika z art. 49 Konstytucji RP, gdzie zapewniono wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Można więc przyjąć, że korespondencja prowadzona przez pracowników chroniona jest przed wglądem osób trzecich, w tym także pracodawcy, a właścicielami jej treści są wyłącznie jej strony czyli pracownicy.

Jednak od tej reguły istnieją pewne ograniczenia – to wspomniane przepisy kodeksu pracy w zakresie prawa pracodawcy do monitoringu służbowej korespondencji e-mail. Uprawnienie to może znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do wewnętrznego komunikatora firmowego, który z założenia stanowi udostępnione pracownikom narzędzie komunikacji służbowej.

Radca prawny Piotr Lenart z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes wskazuje, że kontrola wiadomości przesyłanych przez pracownika nie może jednak naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Tak jak w przypadku kontroli e-maili, szef powinien poinformować pracowników o prawie kontroli wiadomości przesyłanych przez komunikator, a także, celem uniknięcia niejasności, pouczyć o wyłącznie służbowym przeznaczeniu forum.

- Pracodawca, w określonych sytuacjach, może mieć wgląd w wiadomości wysyłane przez pracowników za pośrednictwem forum firmowego, jednak w razie ustalenia, że kontrolowana korespondencja dotyczy sfery prywatnej pracowników, powinien powstrzymać się od zapoznania się z jej treścią. Kontrola prowadzona z naruszeniem przysługującej pracownikom tajemnicy korespondencji może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracowników - wyjaśnia Piotr Lenart.