Płaca minimalna idzie w górę, a wraz z nią mandaty, grzywny i składki

W 2023 roku mieliśmy do czynienia z podwójną podwyżką płacy minimalnej (fot. Freestocks/Unsplash)

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje obecnie około 3 mln Polaków.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc.

Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość kary za brak polisy OC oraz wysokość kar i grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

W 2023 roku mieliśmy do czynienia z podwójną podwyżką płacy minimalnej. W pierwszym półroczu wynosiła ona 3490 zł brutto. Od 1 lipca wysokość płacy minimalnej to 3600 zł brutto miesięcznie. W górę poszła także minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł.

Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość części świadczeń, m.in. stawek ubezpieczenia społecznego, podatku, dodatków za pracę w nocy czy wysokość świadczenia postojowego.

Od 1 lipca wzrost stawek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na PIT