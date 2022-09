Płać i płacz. Pracodawca nie może żądać zwrotu kosztów rekrutacji

Szacuje się, że koszt pojedynczej rekrutacji to kwota 3-4 tys. złotych (fot. Luis Villasmil/Unsplash)

Czy pracodawca może żądać zwrotu kosztów rekrutacji, jeśli zatrudniony pracownik po krótkim czasie zostaje zwolniony z pracy? - takie pytanie pojawiło się na jednej z facebookowych grup. My sprawdzamy, czy i kiedy pracodawca może żądać od zwolnionego pracownika kosztów, jakie poniósł.

Szacuje się, że koszt pojedynczej rekrutacji to kwota 3-4 tys. złotych. Musimy tu wziąć pod uwagę wynagrodzenie dla rekruterów plus wydatki na materiały rekrutacyjne, cenę zamieszczenia i odnawiania ogłoszenia, wydatki na onboarding pracownika.

Problem pojawia się w momencie, w którym wybrany pracownik okazuje się nie do końca odpowiedni.

Z wyliczeń firmy Michale Page wynika, że wydatki związane z zatrudnieniem i wdrożeniem pracownika zarabiającego 5943 zł brutto, który odejdzie z pracy po trzymiesięcznym okresie próbnym, mogą sięgnąć nawet ponad 90 tys. zł.

Czy pracodawca może obciążyć kosztami rekrutacji pracownika, który wypowiedział umowę o pracę w niedługim czasie po jej zawarciu? Adwokat Łukasz Staszel, pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, nie pozostawia złudzeń.

– Kodeks pracy w obecnym jego brzmieniu w ogóle nie reguluje aspektu finansowego, jaki związany jest z rekrutacją pracowników. Z kolei obecny kształt rynku pracy, związany z niskim bezrobociem i zapotrzebowaniem na pracowników w wielu branżach i sektorach, generuje po stronie pracodawców wysokie koszty związane z pozyskaniem odpowiednich dla swoich potrzeb pracowników. Usługi rekrutacji coraz częściej prowadzone są przez wyspecjalizowane zewnętrzne firmy, nadto pracodawcy od dłuższego już czasu regularnie korzystają z płatnych form ogłoszeń o pracę, ich promocji i rozpowszechniania – mówi adwokat.

Wolność wykonywania i wyboru pracy reguluje art. 65 konstytucji. Istotne są także zapisy Kodeksu Pracy.

– Na podstawie art. 30 Kodeksu pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik uprawnieni są do rozwiązania umowy o pracę na mocy oświadczenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub na podstawie oświadczenia bez zachowania okresu wypowiedzenia – wyjaśnia Łukasz Staszel.

Z założenia bowiem pracownika nie można pozbawić prawa do wypowiedzenia umowy o pracę. To może zostać złożone w każdym momencie. Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy i sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Kwestie odpowiedzialności materialnej pracownika także reguluje Kodeks pracy. A dokładnie art. 114: "pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału".

– Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. Jeżeli z kolei pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości – podkreśla Łukasz Staszel.

I to właśnie "ryzyka związane z działalnością pracodawcy" są kluczowe. Do takich bowiem należy zatrudnianie nowych pracowników.

– Tylko pracodawca ponosi konsekwencje wynikające z doboru kadry i jest to tzw. ryzyko osobowe pracodawcy. Inaczej mówiąc, sam odpowiada za wybory związane z przyjęciem pracowników do pracy i to nawet wówczas, gdy proces rekrutacji zleca firmie zewnętrznej. Traktuje o tym także przepis art. 117 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej k.p. stanowiący, iż pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka – wyjaśnia na portalu www.sip.lex.pl radca prawny Maja Grzegorczyk.

Prawo mówi zatem jasno: nieważne, czy rekrutacja zakończyła się sukcesem (i dłuższym zatrudnieniem pracownika), czy proces nie przyniósł efektu – koszty ponosi wyłącznie pracodawca.

– Koszty wyszukania i zatrudnienia pracownika, gdy pracownik w sposób usprawiedliwiony – czy też nie – zakończy stosunek pracy ze swojej inicjatywy, obciążają wyłącznie pracodawcę, który nie posiada uprawnienia do skutecznego żądania zwrotu tych kosztów od zwalniającego się pracownika – podkreśla Łukasz Staszel.

W tym przypadku mówić możemy jeszcze o postępowaniu cywilnym (przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej). W tym przypadku jednak pracodawca musiałby wykazać, że działanie pracownika było celowe i od początku nie miał on zamiaru podjęcia zatrudnienia, a jedynie narażenie pracodawcy na koszty, co – jak podkreślają prawnicy – jest bardzo trudne do wykazania.

Rekrutacja po stronie pracodawcy, szkolenia pod znakiem zapytania

To jednak nie oznacza, że pracodawca ponosi wszystkie koszty.

– Pracodawcy często jednak kalkulują koszty zatrudnienia jako koszty pozyskania pracownika oraz przeszkolenia go dla potrzeb wykonywania obowiązków na danym stanowisku. W tym z kolei ujęciu koszty związane z wyszkoleniem pracownika mogą być przedmiotem roszczenia pracodawcy względem pracownika na zasadach wynikających z art. 103(5) Kodeksu pracy – zauważa Łukasz Staszel.

Wspomniany art. 103 § 5 Kodeksu pracy mówi, że pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach,

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

W przypadku, gdy pracodawca zatrudni konkretną osobę i wysyła ją na odpowiednie szkolenia, kluczowe jest podpisanie umowy zawierającej odpowiednie zapisy.

– W interesie pracodawcy pozostaje zawarcie z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje – za co uznać można zestaw szkoleń niezbędnych dla zajęcia danego stanowiska – umowy, o której stanowi art. 103 (4) Kodeksu pracy. Umowa taka może sprecyzować zasady zwrotu poniesionych wydatków, przy tym nie może być ona mniej korzystna dla pracownika, niż przepisy Kodeksu pracy w tym względzie – wyjaśnia Łukasz Staszel.

