Piwo w pracy? Czemu nie, ale pod pewnymi warunkami

Czy wolno pić bezalkoholowe piwo w pracy? Choć problem na pierwszy rzut oka wydaje się wydumany, wcale taki nie jest. Pracownicy wciąż nie wiedzą, czy mogą sięgać po piwo 0 proc. zgodnie z prawem. Zastanawiają się też, jak będzie to postrzegane przez inne osoby w firmie.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 25 paź 2021 0:01





W archiwalnej Kronice Filmowej można było obejrzeć, jak w dużych zakładach pracy zatrudnieni otrzymywali w południe po butelce alkoholowego piwa (fot. unsplash.com)

REKLAMA

Jakiś czas temu Heineken rozpoczął kampanię, w której zwraca uwagę na spożywanie alkoholu podczas pracy. Na swojej stronie na Facebooku zareklamował też swoje piwo bezalkoholowe jako odpowiednie do picia w pracy.

Post wywołał spore zamieszanie, a komentujący zastanawiali się, czy można legalnie w pracy pić (obojętne, czy z domu, czy z biura) piwo bezalkoholowe oraz jak to będzie postrzegane przez współpracowników czy szefów.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi takie piwo nie jest napojem alkoholowym. Jednak psychologowie przestrzegają, że trzeba z tym uważać. Szczególnie w pandemii, kiedy dużo łatwiej wpada się w różnego rodzaju uzależnienia.

"Smart Working?" to kampania zorganizowana przez firmę Heineken, która ma przypominać, by uważać na to, jak i kiedy spożywamy alkohol oraz zachęcać ludzi, aby nigdy nie pili alkoholu podczas pracy, nawet w domu. W takich okolicznościach odpowiednim "trunkiem" są te niezawierające alkoholu, w tym piwo bezalkoholowe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednym z jej elementów jest seria filmików zamieszczanych w mediach społecznościowych, na których pracownicy sięgają po piwo bezalkoholowe.

- Od dawna w swojej komunikacji zachęcamy konsumentów do odpowiedzialnych postaw w charakterystycznym dla nas stylu. Heineken 0,0 proc., tak jak inne piwa bezalkoholowe w naszej ofercie, jest alternatywą dla gazowanych napojów i pozwalają cieszyć się smakiem piwa wtedy, kiedy nie możemy lub nie chcemy sięgać po piwa alkoholowe. Piwo Heineken 0,0 proc. nie zawiera alkoholu, zatem może być spożywane przy dowolnej okazji i do tego także odnosi się ta reklama - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec, do której należy marka Heineken.

I choć jedni wskazywali, że nagrania nie mówią o zniechęcaniu do picia alkoholu, a reklamują konkretne piwo, to i tak wywołały sporo komentarzy. Ludzie chcieli się dowiedzieć, czy w czasie pracy - czy to z biura, czy z domu, czy też z restauracji, czy coworkingu - wolno sięgać po piwo bezalkoholowe zgodnie z prawem. Pytali też o to, jak to będzie postrzegane przez innych pracowników czy szefostwo. Piwo bezalkoholowe w pracy- pić czy nie pić? Zgodnie z Kodeksem pracy "za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną". Czy piwo bezalkoholowe pasuje do definicji alkoholu? Tutaj warto sięgnąć po zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która w odniesieniu do pracy i alkoholu zawiera długi szereg przepisów. Zgodnie z nimi "zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników (czyli np. stołówek pracowniczych)", "zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy". Przy czym ustawa wskazuje też, co dokładnie uznawane jest za napój alkoholowy. Zgodnie z jej zapisami "napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 proc. objętościowych alkoholu". fot. Pixabay Tym samym wszystkie napoje, które nie zawierają alkoholu etylowego lub zawierają jego stężenie nieprzekraczające 0,5 proc., nie są napojami alkoholowymi. Tym samym zgodnie z prawem możemy je nie tylko pić w trakcie pracy, ale tego typu napoje mogą być też sprzedawane, podawane i spożywane na terenie zakładu pracy czy w zakładowych stołówkach. Powinny być one traktowane tak samo, jak sok jabłkowy czy woda gazowana. Tutaj pojawia się jednak pewien prawny kruczek. Musimy pamiętać, że polskie prawo pracy umożliwia pracodawcom doprecyzowywanie pewnych kwestii w regulaminach pracy. Właśnie w nim może znaleźć się zapis mówiący o tym, że dany pracodawca nie zezwala na picie jakiegokolwiek piwa, nawet tego bez procentów, bo np. uważa, że sama nazwa "piwo" nie wywołuje pozytywnych skojarzeń z pracą. Cienka granica Beniamin Krasicki, prezes Polskiego Holdingu Ochrony, jest zdania, że nie powinno być żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o picie piwa bezalkoholowego w kantynie pracowniczej czy podczas pracy zdalnej. Zakaz dotyczy wyłącznie napojów alkoholowych. - Dziś reguły są jasne, choć około 60 lat temu wyglądały one w Polsce zupełnie inaczej. Na przykład w archiwalnej Kronice Filmowej można było obejrzeć, jak wówczas w dużych zakładach pracy zatrudnieni otrzymywali w południe po butelce alkoholowego piwa. Jak wówczas tłumaczono, dla lepszej efektywności. Tego typu historie są przecież dziś nie do pomyślenia - opowiada. Małgorzata Czernecka, psycholog i ekspertka ds. wellbeingu w dużych organizacjach, zwraca uwagę na inną kwestię i podkreśla, że każda firma do tego tematu powinna podejść indywidualnie. - Pandemia wpłynęła na pogorszenie się nastrojów wśród pracowników i liderów. Są przeciążeni ilością zadań, zestresowani oraz jak nigdy dotąd zmęczeni. Wyniki naszych badań pokazują, że aby poradzić sobie z silnymi, nieprzyjemnymi emocjami, takimi jak lęk czy niepokój, w 74 proc. przypadków sięgają po środki na uspokojenie czy różnego rodzaju używki, w tym alkohol - wyjaśnia. - Dlatego firmy w pierwszej kolejności powinny zastanowić się, czy jest to u nich w pracy wyzwaniem. Bo samo przyzwolenie na picie piwa bezalkoholowego przez niektórych może zostać odebrane - zupełnie nieświadomie - jako przyzwolenie do sięgania po normalny alkohol - dodaje. fot. Shutterstock Podkreśla też, że samo słowo "piwo" kojarzy się z czymś przyjemnym, rozrywką, spotkaniami z przyjaciółmi, odpoczynkiem po pracy. - Pracownik musi wykonać pewien wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć, że mówimy o piwie bezalkoholowym. Konotacje, jakie mamy z tym słowem, nie wskazują na łączenie piwa z pracą - dodaje. Jednocześnie - jak wskazuje - za granicą wiele organizacji w swojej kulturze pracy ma wpisany alkohol. Tak jest m.in. we Francji czy we Włoszech, gdzie wypicie lampki wina podczas lunchu czy firmowego spotkania jest czymś normalnym i nikogo nie dziwi, ale jest związane z aspektami kulturowymi danego kraju. - Jednak w trakcie pandemii problem uzależnienia stał się bardzo wyrazisty. Sięganie po alkohol jest jednym z najczęstszych sposobów radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem pracą. I właśnie tu widzę zagrożenie, o którym powinniśmy mówić głośno - podsumowuje. Liberalne podejście Warto przytoczyć też wyrok Sądu Najwyższego sprzed ponad 20 lat w tej sprawie (wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 589/99). - Nie można zarzucić pracownikowi ani spożywania alkoholu w czasie pracy, ani jej wykonywania w stanie nietrzeźwości po wypiciu przez niego puszki piwa bezalkoholowego. Choć piwo bezalkoholowe nie jest napojem bez alkoholu, to zawarty w nim procent alkoholu (1,2-1,5 proc. objętości) jest tak niewielki, że wypicie jednej puszki takiego piwa nie ma destruktywnego wpływu na układ psychofizyczny człowieka - wskazali sędziowie. Dawid Siedlecki, rada prawy i autor bloga Browar paragraf, na którym opisuje kwestie prawne związane z alkoholem, podkreśla, że wyrok ten ma już swoje lata, wydany został, gdy piwem bezalkoholowym było to poniżej 1,5 proc. zawartości alkoholu (dziś 0,5 proc.) i trzeba go traktować z przymrużeniem oka. - Analizując przepisy okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by pić piwo bezalkoholowe w pracy (przynajmniej to 0-procentowe.). Warto jednak podejść do sprawy rozsądnie i z ostrożnością, najpierw sprawdzić wewnętrzny regulamin, w którym taki zakaz może się znaleźć. Na koniec sprawa najważniejsze – może lepiej tę kwestię ustalić z pracodawcą, bo prawo prawem, ale jak spożywanie takiego piwa postrzega pracodawca to zupełnie inna kwestia. Utrata pracy za butelkę piwa bezalkoholowego to naprawdę niezbyt dobry powód do utraty źródła utrzymania. Lepiej więc nie sprawdzać tych przepisów na własnej skórze - podsumowuje Siedlecki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.