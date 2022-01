PIT-2 a zmiany w Polskim Ładzie. Kto ma złożyć dokument i po co

Nowy rok przyniósł spore zmiany podatkowe dla pracowników. Wielu z nich otrzymało od kadrowych informację o konieczności wypełnienia PIT-2. Wyjaśniamy, co to za dokument i kto powinien złożyć PIT-2.

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8 tys. zł. Od stycznia jest to 30 tys. zł. (Fot. Pixabay)

Polski Ład wprowadził szereg zmian, m.in. podatkowych, które weszły w życie wraz z nowym rokiem.

Jedną z nich jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zabieg ten nakłada na wielu pracowników nowy obowiązek - uaktualnienie PIT-2.

Jeśli to zrobią, sporo zaoszczędzą. Jeśli zapomną, ich pensja będzie niższa i to całkiem sporo. Nawet o 425 zł.

PIT-2 to nic innego jak oświadczenie, jakie składa pracownik u pracodawcy do celów obliczania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskuje w nim o stosowanie kwoty wolnej od podatku w wyliczaniu comiesięcznego wynagrodzenia. Dokument był znany już wcześniej, ale dopiero po podniesieniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku wypełnienie stało się dość istotne. Dlaczego?

PIT-2 - ile wyniesie pensja

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku była równa 8 tys. zł. W związku z tym wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynosiła 525,12 zł rocznie. Miesięcznie wychodziło nieco ponad 43 zł. Ale od stycznia kwota wolna wynosi już 30 tys. zł, więc wysokość kwoty zmniejszającej podatek wzrosła do 5100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). To sporo.

Dlatego pracownicy powinni szybko zweryfikować - najlepiej przed pierwszą wypłatą - czy mają złożony PIT-2. Bez tego otrzymają niższe wynagrodzenie. Ich pieniądze jednak nie przepadną, ale otrzymają je w rozliczeniu rocznym w postaci zwrotu podatku. Przy czym zapewne większość taki dokument złożyła w kadrach. Zazwyczaj robi się to w momencie podjęcia pracy. O ile nic się nie zmieniło w danych, nie ma potrzeby składać dokumentu ponownie.

Przypomina o tym również na Twitterze ekspertka podatkowa z firmy doradczej Grant Thornton. - Zweryfikuj jak najszybciej, czy złożyłeś pracodawcy PIT-2 (jeśli masz prawo). Bez tego twoja zaliczka nie będzie co miesiąc pomniejszana o 425 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). W 2021 to było 43 zł więc nie było to tak ważne - napisała Małgorzata Samborska. Co zawiera PIT-2 W oświadczeniu PIT-2 pracownik oświadcza, że: • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną; • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; • nie osiąga dochodów wymuszających opłacanie zaliczki na podatek. Kto nie składa PIT-2 Warto przypomnieć, że PIT-2 nie muszą składać osoby, które są zatrudniona na

podstawie umowy o pracę i jednocześnie: • pobierają świadczenia z ZUS (np. emeryturę, rentę); • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad

ogólnych (skala podatkowa); • są zatrudnione w innym zakładzie pracy na podstawie umowy

o pracę i w obu zakładach złożyły PIT-2 (druk może być złożony tylko

w jednym z zakładów pracy). - Jeśli osoby te osiągną w 2022 roku łączny przychód powyżej 60 tys. zł, przy rozliczaniu podatku będą musiały oddać ulgę, czyli dostaną naliczone 5100 zł. Powinny więc sprawdzić u swojego pracodawcy, czy taką zgodę mają złożoną i czy ulga jest im naliczana - wskazują eksperci Grant Thornton.

