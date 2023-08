PiS straszy przymusową migracją "z Bliskiego Wschodu i Afryki", choć przymusu nie ma

Do sprawy odniósł się prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami. Zaznaczył, że w zapisach unijnego paktu migracyjnego nie ma zapisanego przymusu relokacji imigrantów.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku był przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów - mówi szef rządu w spocie, który dotyczy trzeciego pytania. - Potrzebujemy waszego mocnego wsparcia! Mówimy 'nie' dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy: gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy - dodaje premier Morawiecki.

- W Unii Europejskiej nie ma przymusowej relokacji! W projekcie Paktu jest tylko dobrowolna relokacja będąca elementem pakietu solidarności europejskiej jako jedna z odpowiedzi na presję migracyjną, której podlega również Polska na granicy z Białorusią - napisał na portalu X (dawniej Twitter) prof. Maciej Duszczyk.

Przypomniał, że to właśnie brak przymusowości odróżnia ten pomysł od mechanizmu z roku 2016. Obecnie w zapisach zawarto wprowadzenie każdorazowej zgody rządu państwa na relokację określonej liczby migrantów w celu przeprowadzenia procedury uzyskania lub odmowy ochrony międzynarodowej.

Polska może być zwolniona z obowiązku relokacji uchodźców

Prof. Duszczyk zwrócił również uwagę, że w Pakcie zapisana została możliwość wyłączenia z udziału w całym pakiecie solidarności dla państw, które podlegają szczególnej presji migracyjnej. Obecnie są to takie kraje jak Polska, Włochy, Grecja, Litwa czy Łotwa. Mogłyby one, ale nie musiałyby uczestniczyć w pakiecie.

- Pewną formą relokacji jest obecne dobrowolne przemieszczanie się w UE uchodźców wojennych z Ukrainy na podstawie dyrektywy z 2001 roku o ochronie tymczasowej. Zawsze jednak państwa członkowskie rejestrują takie osoby i monitorują ich pobyt. Dzieje się tak w Polsce w ramach PESEL - napisał prof. Duszczyk.

Na ten zapis zwrócił również uwagę europoseł Robert Biedroń, który otrzymał odpowiedź od europejskiej komisarz ds. wewnętrznych na swoje pytanie dotyczące przymusu relokacji uchodźców.

- Ylva Johansson na piśmie stanowczo odpowiada: mechanizm przymusowej relokacji jest dobrowolny. Każde państwo, które jest poddawane presji migracyjnej, może być z tej relokacji zwolnione. Pani komisarz pisze jasno i wyraźnie: ponieważ do Polski napłynęło ok. miliona uchodźców z Ukrainy, polski rząd może złożyć wniosek o zwolnienie z przymusowej relokacji i (…) prawdopodobnie ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dla polskiego rządu - napisał Biedroń.

Także ekonomista Rafał Mundry na portalu X zwrócił uwagę, że istnieje zapis mówiący o możliwości wyłączenia krajów dotkniętych już zjawiskiem migracji.

- Rada UE, art. 44f i 44fa. "kraj, który stoi w obliczu znaczącej sytuacji migracyjnej, może wnioskować o wyłączenie z relokacji". Co, ciekawe Polska sama wynegocjowała te dodatkowe zapisy - napisał na portalu X.

Pytanie o migrantów nie ma sensu, powinno brzmieć inaczej

Prof. Duszczyk zauważył, że propozycja "solidarności europejskiej" nie jest ograniczona do obywateli krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, o co PiS pyta w referendum. Może również dotyczyć Ukraińców czy Białorusinów. Jedynym kryterium jest uprawdopodobnienie prawa do uzyskania ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej.

Wskazał też, że to nie "mityczna biurokracja europejska" odpowiada za samą propozycję, a rząd Szwecji w ramach sprawowanej prezydencji w UE. Wcześniej było to konsultowane z państwami członkowskimi.

Jego zdaniem pytanie zadane przez PiS w tej formie nie ma sensu. Według Macieja Duszczyka pytanie powinno brzmieć: "Czy jesteś za dalszym otwieraniem polskiego rynku pracy dla cudzoziemców w celu utrzymania konkurencji gospodarki i poradzenia sobie z wyzwaniami starzenia się społeczeństwa?".

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl