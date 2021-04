PIP zabiera się za pracę zdalną i szykuje rekomendacje

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko powołała specjalny zespół, który ma wypracować rekomendacje dotyczące pracy zdalnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Prace nad uregulowaniem zasad pracy zdalnej od kilku miesięcy trwają w Radzie Dialogu Społecznego. Niewiele wskazuje jednak na to, że projekt nad którym obecnie pracuje RDS, będzie ostatecznym.

– Jesteśmy na początku wymiany poglądów i stanowisk między stroną rządową, pracodawcami oraz związkami zawodowymi. Trudno więc w tej chwili powiedzieć, jak będzie wyglądał finalnie projekt. Na pewno obecna wersja w jakimś stopniu uwzględnia postulaty związków i pracodawców. Jest to krok naprzód – wyjaśnia Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Pracodawców RP.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podkreślają pracujący nad dokumentem, praca zdalna jest ważną kwestią z zakresu prawa pracy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, dlatego też warto osiągnąć porozumienie, które w możliwie najszerszy sposób uwzględni prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Zobacz: Praca zdalna w Kodeksie pracy. Kiedy będą nowe przepisy?

Odpowiednie rekomendacje zamierza także wypracować Państwowa Inspekcji Pracy. Szczególnie istotne będą kwestie dotyczące delegowania pracowników do pracy zdalnej oraz kontroli warunków pracy i bhp.

- Jest to wielowątkowa kwestia. Nie ma regulacji dotyczących pracy zdalnej. Została ona wprowadzona szczątkowo w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w której znalazły się dwa rozwiązania. Artykuł 3, który wprowadza regulację, iż celem przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. I drugie rozwiązanie w ramach tarcz to w ramach artykułów 4f i 4h, regulujące, iż w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, w tym poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. To jedyne rozwiązania tyczące pracy zdalnej. Przepisy te w żadnej mierze nie regulują czasu pracy pracownika, tego jak praca zdalna ma być polecana, kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy - wyjaśnia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Czytaj więcej: Praca zdalna zabija. 6 wypadków przez 9 miesięcy, w tym 3 śmiertelne

Trwające od kilku miesięcy prace w RDS pokazują, że zbudowanie dokumentu w pełni zaakceptowanego przez przedstawicieli pracodawców i pracowników może zająć sporo czasu.

- Istnieją duże rozbieżności między organizacjami pracodawców a pracowników. Dojdzie zapewne do próby zawarcia umowy społecznej. Ustawa o PIP jasno określa kwestie jakie podmioty i w jakich sytuacjach możemy kontrolować. Praca zdalna nie ma dookreślonych norm prawnych w zakładzie pracy, funkcjonują zarządzenia i regulaminy. Często odbywa się to na podstawie porozumienia pracodawca-pracownik. Pojawiły się one w związku z sytuacją, w której strony musiały sobie jakoś poradzić w związku z brakiem regulacji ustawowych. Najczęściej odwołują się do rozwiązań związanych z telepracą. Nie jest to jednak stuprocentowe wyjaśnienie sytuacji - wyjaśnia Katarzyna Łażewska-Hrycko.